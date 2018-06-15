Главное за неделю: священный праздник, новый Ташкент и фото с Забивакой

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Прошедшая неделя выдалась богатой на религиозные события и на поездки первого лица государства. Кроме того, жителям узбекской столицы рассказали о недалеком будущем Ташкента, а весь мир приник к экранам телевизоров, чтобы наблюдать за главным футбольным турниром планеты.
Праздник с молитвой и слезами на глазах
Для мусульман Узбекистана, и Ташкента в частности, уходящая неделя запомнилась сразу двумя важными событиями, однако одно из них оказалось печальным.умер главный имам-хатиб города Анвар кори Турсунов. Религиозный деятель возглавлял ташкентское духовенство с 1999 года. В апреле он перенес инсульт, от которого так и не смог оправиться. Простились с имам-хатибом столицы в тот же день — 13 июня в мечети "Минор".
А в пятницу, 15 июня, мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников — Рамазан хайит.
В Ташкенте в 5 часов утра более 60 тысяч верующих собрались на праздничный намаз в центральной мечети "Хазрати Имам". Для удобства горожан общественный транспорт начал работу раньше обычного.
После намаза мусульмане верующие отправились в гости к родным и близким, сели за праздничные столы с пловом и сладостями.
Кроме того, узбекский лидер ознакомился с работой обновленной ташкентской психиатрической клиники.
Ташкент преображенный
Столицу Узбекистана ждут грандиозные перемены, одни проекты уже реализуются, другие находятся на стадии разработки.
Первые плоды преобразований можно заметить уже сегодня. В парке имени Мирзо Улугбека (ранее — парк Тельмана) в июне установили настоящую французскую карусель. Аттракцион один в один совпадает с сооружением вблизи Эйфелевой башни в Париже, он произведен французской компаний, которая более 100 лет лидирует на мировых рынках.
Кроме того, городские чиновники привлекли для благоустройства Ташкента российское конструкторское бюро "Стрелка", которое построило в Москве знаменитый парк "Зарядье". Проект получил название "Ташкент любит тебя", работы начнутся на проспекте Амира Темура, там расширят тротуары и выделят велосипедные дорожки. Реконструкцию планируют провести до конца года.
В скором времени четыре улицы столицы Узбекистана приобретут совершенно новый облик, об этом заявил на заседании Международного пресс-клуба исполняющий обязанности градоначальника Ташкента Джахангир Артыкходжаев.
По его словам, сейчас ведется работа над тем, как будет выглядеть город через десять лет.
Подарком не только ташкентцам, но и будущим гостям города стало открытие нового международного терминала в столичном аэропорту. Введенный в эксплуатацию комплекс площадью без малого 10 тысяч квадратных метров сможет обслуживать до полутора тысяч пассажиров каждый час. За счет большего количества пунктов паспортного контроля и лент багажа общее время обслуживания пассажиров, прибывающих в аэропорт имени Ислама Каримова, составит не более получаса. Первыми смогли оценить преимущество обновленной воздушной гавани гости из Сеула.
От Китая до России через Фергану
Уходящая неделя оказалась насыщенно и богатой на разъезды для президента страны Шавката Мирзиёева. Так в минувшие выходные в прибрежном городе Циндао в Китае состоялся очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главы стран-участниц, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу обсуждают двусторонние отношения и обменялись взглядами на различные проблемы международной и региональной ситуации.
Шавкат Мирзиёев встретился на полях ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе встречи всесторонне проанализировано текущее состояние узбекско-китайского сотрудничества.
Сразу после китайского вояжа президент страны побывал с рабочей поездкой в Ферганской области. Во время визита он поручил местным властям создать Научный центр по гранатоводству и придать этому традиционному для Узбекистана фрукту статус национального наследия по примеру хлопка.
Кроме того, Мирзиёев распорядился создать в области более 100 тысяч новых рабочих мест, а также поддержать граждан, желающих заниматься бизнесом. На реализацию соответствующей программы дополнительно выделено порядка 100 миллионов долларов.
Третьей поездкой главы Узбекистана за неделю стал однодневный визит в Москву, на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу. Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля, а также вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировался с Забивакой. Вместе с коллегами из других стран узбекский лидер посмотрел матч открытия и пообщался в неформальной обстановке с другими высокими гостями этого спортивного праздника.
Футбол и мир
В Сингапуре все-таки состоялась долгожданная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета и высшего лидера КНДР Ким Чен Ына. По ее итогам было подписано соглашение, содержание которого, правда, не раскрывается.
Со своей стороны Ким Чен Ын выразил признательность президенту США и назвал состоявшуюся встречу исторической.
Пока в одной части света происходило одно эпохальное событие, в Москве стартовал Чемпионат мира по футболу.
На церемонию открытия, обращаясь к гостям мундиаля, Владимир Путин пожелал всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений.
"Любовь к футболу объединяет весь мир в одну команду вне зависимости от языка и идеологии", — сказал президент России Владимир Путин.
Хозяева турнира в стартовом матче разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.