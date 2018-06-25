Принуждение к миру: зачем Ташкенту посредничество между талибами и Кабулом

Станет ли Ташкент местом окончательного примирения противоборствующих сторон в Афганистане и какую позицию в этом вопросе заняли ведущие мировые игроки.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik, Камилла Алиева. В Афганистане очередное перемирие, на фоне которого заявления Ташкента об установлении контакта с представителями движения "Талибан" (признано в РФ террористическим — ред.) для ведения дальнейших переговоров выглядит весьма обнадеживающим.

Но все равно ситуация слишком часто меняется, чтобы говорить о серьезном прогрессе. Стоит признать, что внутриафганский конфликт давно вышел за пределы страны и наложился на существующие региональные противоречия. ИРА для приграничных стран — потенциальный источник террористической угрозы и площадка для выяснения отношений между крупными игроками — России и США. С недавних пор к решению афганской проблемы присоединился и Китай.

Остальные страны, претендующие на лидерство в Центральной и Средней Азии условно можно разделить на группы, поддерживающие интересы великих держав.

Пророссийский блок представлен союзником по ЕАЭС — Казахстаном. В некоторой степени позиция Москвы совпадает с риторикой Пакистана, Ирана и Китая.

Все вышеперечисленные страны выступают за скорейшее налаживания диалога и разрешение ситуации в Афганистане. Для Пекина продолжение или усугубление конфликта экономически нецелесообразно, так как он ставит под сомнение реализацию проектов на континенте. Исламабад и Тегеран, имеющие общую с ИРА границу, обеспокоены собственной безопасностью. В их интересах ограничить географию распространения конфликта и предотвратить дальнейшее проникновение боевиков на свою территорию.

Россия в отношении "Талибана" всегда занимала твердую позицию — в первую очередь движение должно отказаться от террористической деятельности, только после этого с его представителями можно вести диалог и садиться за стол переговоров.

В ходе последнего заседания глав министров иностранных дел ОДКБ в Казахстане Сергей Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает усилия по мирному урегулированию в Афганистане, в том числе с участием представителей "Талибана".

"Мы все поддержали призыв, который на ташкентской конференции в марте этого года был выдвинут президентом Афганистана господином (Ашрафом) Гани к прямому диалогу с талибами. Россия давно выступает за такой диалог. Талибы — это часть афганского общества, и, конечно же, при том понимании, что они отложат в сторону военные методы отстаивания своих интересов, они должны быть непосредственными участниками политического процесса", — добавил глава МИД РФ.

Союзники США по афганскому вопросу — страны НАТО и Индия.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кабулов: МИД России удовлетворен конференцией в Ташкенте

Позиция официального Кабула тесно связана с настроениями в Вашингтоне. В публичных заявлениях Белого дома хорошо заметно появление новых интонаций. Так, в начале 2018 года президент США Дональд Трамп в категоричной форме заявил , что переговоров с талибами в Афганистане не будет.

Но уже в мае глава центрального командования генерал Джозеф Вотел предложил руководству "Талибана" (организация признана в РФ террористической — прим. ред.) сесть за стол переговоров с Кабулом.

В разное время Москва в качестве посредника неоднократно пыталась договориться о мирных переговорах между талибами и Кабулом. Последняя попытка была в 2017 году. Тогда затея провалилась — власти Афганистана, уверенные в поддержке США и скором завершении военных действий в свою пользу, отвергли предложение. Такие же безрезультатные попытки налаживания диалога в ИРА предпринимал и Пекин.

Разумеется, кроме постоянных "блоков по интересам" существуют еще несколько условных групп: государства, которые серьезного влияния на происходящие процессы оказать не могут (например, Таджикистан) и те, кто считает себя "условно нейтральной стороной". К последним, с некоторыми оговорками, относится Узбекистан. И это первая из причин, почему именно Ташкент был выбран в качестве переговорной площадки.

"Американцы дали понять, что если Узбекистан возьмет на себя часть миротворческих функций, то они готовы видеть за столом переговоров представителей "Талибана", с которыми раньше США только воевали и разговаривали на языке авиабомб и беспилотников", — сказал директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев в интервью Sputnik Узбекистан.

Благодаря Ташкенту Вашингтон может участвовать в разрешении конфликта и при этом "сохранить лицо". Из-за сложных отношений между Россией и США Москва этому критерию не соответствует.

© Sputnik / Владимир Астапкович Кабулов: МИД России удовлетворен конференцией в Ташкенте

Кроме того, прошедшая в Ташкенте в марте конференция по урегулированию афганского кризиса. Узбекистан продемонстрировал готовность посредничать в переговорах самого высокого уровня, собрав на конференции представителей правительств Афганистана, США, КНР, России, стран-участниц международной контактной группы, государств Евразийского региона, Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

Третья и немаловажная причина — территориальная близость к Афганистану. Для представителей движения, запрещенного во многих странах, простые логистические решения являются дополнительным плюсом.

Разумеется, все это не гарантируют успеха объявленных переговоров. Во многом подготовка к ним будет зависеть от ситуации в самом Афганистане.

Многочисленные группы талибов, удерживающих часть территории Афганистана, часто конкурируют между собой и действуют независимо от интересов внешних игроков. Поэтому вопрос, которым озабочены все стороны, втянутые в налаживание нового переговорного процесса — кто будет выступать от имени талибов и насколько принятые решения будут поддержаны вооруженной оппозицией.

Sputnik Конференция по Афганистану в Ташкенте

Если вышедшая на контакт часть оппозиционного движения действительно окажется значимой и влиятельной, то есть хорошие шансы на то, что их переговоры с Кабулом состоятся. Обе стороны будут решать свои задачи — талибы получение официального статуса и признания их в качестве альтернативной силы в стране, а официальный Кабул следовать сценарию своего главного спонсора.

Но даже по самым оптимистичным прогнозам объявленные переговоры не будут означать немедленного прекращения конфликта в Афганистане. Скорее всего, дополнительная диалоговая площадка, которую пытается организовать Ташкент при поддержке Москвы, станет очередным этапом распутывания сложного клубка под названием "афганская угроза".

Что происходит сейчас?

Сейчас ситуация в ИРА остается напряженной. Расклад сил постепенно меняется. В конце 2017 года Пентагон заявил, что под контролем талибов находится две трети населения страны. Однако, исследование американских журналистов, работающих в Афганистане, опровергает эту информацию.

"Около 15 миллионов человек, почти половина населения страны, живет на территории, подконтрольной "Талибану" или в тех районах, где талибы регулярно совершают нападения. Очевидно, что талибам удалось расширить зону влияния: теперь они контролируют ситуацию не только на юге страны, как было раньше, но и в ряде районов на востоке, севере и западе Афганистана", — передают западные СМИ.

Эти данные были озвучены в ноябре 2017 года, до "весеннего наступления" талибов. Новая информация по Афганистану отсутствует, но некоторые косвенные признаки указывают на ухудшение положения официального Кабула.

По данным независимого Long War Journal от 1 мая 2018 года, в зоне противоборства сейчас находится 200 из 407 административных районов Афганистана — 39% из них контролируют власти, около 9,5% — боевики. Кроме того, сокращается численность афганской армии. С апреля 2017-го по январь 2018-го на 4 818 человек (или на 2,8%). Еще больше уменьшилось количество сотрудников полиции — на 23 210 человек (-17,7%).

Затянувшееся противостояние в Афганистане усугубляется новой угрозой. Власти соседних стран озабочены скоплением боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) на границе.

И если цели представителей "Талибана" ранее были сосредоточены в пределах Афганистана, то террористы ИГ не намерены оставаться в стране. Они обозначили планы по дестабилизации ситуации в Центральной Азии и России, которая помешала им в Сирии.

Поэтому помимо обеспечения собственной безопасности, Москва заинтересована в сохранении стабильности в соседних государствах. Вполне закономерно, что именно эта тема была одной из главных на последнем заседании Совета министров стран ОДКБ в Казахстане.

"Страны-члены ОДКБ будут продолжать координацию своих действий, включая оказание содействия Таджикистану в укреплении его границы (с Афганистаном)", — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Всем, причем не только соседним с Афганистаном государствам, стало понятно, что решать эту проблему необходимо комплексно и коллективно, так как от мира в этой стране зависит сегодня очень многое.