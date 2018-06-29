Главное за неделю: пышность не порок, легальная тонировка и стартапы

Молодые люди смогут открыть любое дело при финансовое поддержке государства, в дома узбекистанцев вернулись широкие гулянья по случаю торжеств, а жилье и прилегающая территория станут еще краше.

На прошедшей неделе власти продолжили работу по благоустройству территорий городов и сел, снизили цены на "красивые" номера, а также озаботились поддержкой проектов молодежи. Об этих и других новостях, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Тренды месяца: свадьбы, вейпы и стартапы

История с законодательной инициативой по запрету пышных свадеб закончилась — на XV пленарном заседании верхней палаты Олий Мажлиса сенаторы передумали вводить строгие правила по проведению свадеб и семейных торжеств.

Исходя из национальных обычаев, специфики регионов, они пришли к выводу, что внедрять жесткие нормы будет нецелесообразно. Широкая общественность должна осознать, что семейные мероприятия проводятся на основе национальных традиций, экономно, без излишней помпезности.

Но без запретов не обошлось. Они коснулись курения кальянов, вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Власти одобрили закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах".

Государство решило поддержать самородков — в республике утверждена государственная программа Yoshlar — kelajagimiz, в рамках которой молодежи будут выдавать беспрецедентные льготные кредиты на поддержку стартапов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Норов: молодежь должна быть заинтересована в создании стартапов

Проект стартует 1 июля 2018 года. Через коммерческие банки молодежь сможет получать льготные кредиты и имущество в лизинг со ставкой 7% годовых, а также выдавать поручительства по кредитам, получаемым в рамках госпрограммы, на сумму не более 50% от размера кредита. Для тех, кто не созрел заниматься бизнесом, но хочет творчески реализоваться, Минфин объявил конкурс на разработку логотипа , победителю достанется денежный приз в 4,3 миллиона сумов.

Работы принимаются с 25 июня по 5 июля, а итоги будут подведены в середине следующего месяца.

Красота и эстетика

В республике продолжаются работы по благоустройству городов и сел. На этой неделе Шавкат Мирзиёев 27 июня провел видеоселекторное заседание, где обсудил программы благоустройства "Обод кишлок" и "Обод махалла". В соответствии с указом главы государства в 2018 году в 386 селах 159 районов построят и реконструируют значимые объекты.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев ознакомился со строительством махалли в Алмазарском районе

В селах отремонтируют 142 тысяч частных и более тысячи многоэтажных домов, трех тысяч километров дорог, положат и восстановят 2,5 тысячи километров электросетей, 2 тысяч километров водопровода, построят 2,4 тысячи рынков и других инфраструктурных объектов.

Кроме властей граждане сами пытаются облагородить окружающую обстановку. Многие из них недовольны тем, что объявления, расклеенные повсюду, нарушают эстетический вид населенных пунктов.

В связи с этим, узбекистанцы просят запретить расклейку объявлений в неустановленных местах. Петиция с таким предложением появилась на портале коллективных обращений Mening Fikrim. Но просто сорвать со стены объявление, наклеенное в неположенном месте, а потом выбросить где попало, не получится. В республике введены штрафы за выброс мусора в неположенных местах. Для физических лиц сумма штрафа может достигать трех минимальных зарплат, а для юридических — пяти. За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена.

Полный обвес (и другие понты)

Любители тюнинговать свой автомобиль смогут дешево купить "красивый" номер, а вот за тонировку нужно будет выложить кругленькую сумму — ставка за легальную тонировку составит 90 минимальных размеров зарплаты для физических лиц (15,5 миллиона сумов), а для юридических — 150, то есть 26 миллионов сумов. (1 МРЗП — 172 240 сумов).

Что касается "блатных" номеров, то за прошедшую неделю через онлайн-аукцион УзРТСБ уже продано 74 автомобильных номерных знака, из них 12 — юридическим лицам, 62 — физическим лицам. Общая сумма реализованных государственных номерных знаков превысила 976,9 миллиона сумов.