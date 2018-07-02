"Я ждал этого 18 лет": Олег Ощепков о квартире, которую ему подарил Мирзиёев

Много говорят о равных правах и равных возможностях для трудовой деятельности, но члены Общества глухих часто сталкиваются с теми, кто их "не слышит". Корреспондент Sputnik побеседовал с одним из участников организации.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Дильшода Рахматова. Чудеса в жизни случаются. Член Общества глухих Олег Ощепков один из тех, кто лично пережил такое чудо.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев при посещении Центра культуры Общества глухих на днях подарил семье Ощепковых квартиру в городе Ташкенте.

ГУВД Ташкента Парк рядом с общежитием общества глухих Узбекистана

"Я учился в спецшколе № 102 для слабослышащих. У меня инвалидность по слуху, но я всю жизнь мечтал быть танцором. Стал победителем нескольких соревнований за рубежом", — рассказывает Ощепков о себе.

Олег живет в общежитии, выделенном для Общества глухих, уже 18 лет. Он работает в Центре культуры глухонемых, а также руководит тремя группами в количестве 56 человек в 102-й школе.

"Моя единственная мечта — внести красоту в мир глухонемых, видеть их радостными всегда", — говорит он.

Настроение у собеседника отличное. Главной причиной его радости стало посещение Центра президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который подарил его семье квартиру в Ташкенте. Ответственные лица из Алмазарского районного хокимията торжественно вручили ключи новым владельцам 1 июля.

"Мы жили, словно во тьме. Все меняется. Жизнь улучшилась. Я ждал эти изменения 18 лет. Никогда не терял надежды", — делится Олег, и в глазах у него отражается бесконечная радость.

ГУВД Ташкента Олег Ощепков лауреат международных конкурсов

Он не может скрыть своего волнения, потому что новое жилье — не единственная хорошая новость, которая сейчас радует Олега. Территория Общества глухих полностью облагорожена, общежитие капитально отремонтировали, старые деревянные рамы заменили новыми пластиковыми.

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Кроме того, постояльцам общежития власти оказали помощь в решении проблемы прописки, и шесть членов общества получили гражданство Узбекистана. Скоро они смогут получить работу — на территории общежития построен швейный цех, состоящий из трех блоков, каждый из которых рассчитан на 100 рабочих мест. Его должны запустить в ближайшие дни. Теперь членам общества не придется без конца бегать по инстанциям в поисках работы.

В ходе беседы Олег постоянно благодарит президента Узбекистана, прикладывая руку к груди (на узбекский манер).

"Мы вчера ждали президента и в нашем общежитии. Хотели сказать спасибо ему за то, что внес радость в нашу жизнь, пожалуйста, передайте ему нашу бесконечную благодарность", — сказали участники общества напоследок.

Да, в жизни бывают чудеса. Чтобы немного порадовать членов Общества глухих, на месте изучаю пару жестов и говорю им: "Спасибо, что не теряли надежды" на их языке. У них на лице появляется радость.