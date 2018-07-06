Парамонова: проспект Амира Темура по своему потенциалу — Елисейские Поля

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Архитектор и генеральный директор бюро Strelka Architects Дарья Парамонова провела встречу с ташкентцами, на которой рассказала, каким будет проспект Амира Темура уже в ближайшем будущем, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Общение с жителями узбекской столицы архитектор начала с объединяющей многие города постсоветского пространства истории. В XX веке главными задачами архитекторов были проектировка и строительство новых городов. Это было связано с ростом промышленности и урбанизацией населения, которое где-то надо было размещать.

На тот момент были свои идеальные модели развития.

"Мы живем с вами в тех городах, которые уже построены. И архитектор сегодня должен переходить к несколько иной задаче – перепридумыванию. Поскольку не все сложилось идеально, мы с вами на нашем опыте знаем, как непросто иногда живется в городе. И у нынешнего архитектора стоит задача выработать совершенно новые подходы, как работать с тем, что уже построено", — пояснила она.

Когда "Стрелка" начала свою деятельность, Москва находилась в состоянии коллапса. Архитектурные работы с городом, как со сложной системой, не проводились вообще. Именно этой задачей и занялась молодая компания.

КБ "Стрелка" — это компания, предоставляющая услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами. В ее структуру входят центры городской антропологии, экономики, ГИС-аналитики, коммуникаций и дизайна.

За плечами Парамоновой проекты по благоустройству Садового кольца и Нового Арбата в Москве и аналогичные концепции в Екатеринбурге, Томске, Самаре и других городах России.

В Ташкенте "Стрелка" занимается концепцией благоустройства главного проспекта столицы — Амира Темура.

"Для меня Ташкент — безусловно, столица со всеми теми процессами, которые происходили и происходят в Москве, с той же типологией проблем. Нас очень много, мы все разные, нужно искать баланс. А вообще — это прекрасный большой город, у которого сильно выраженная харизма. И ее как раз надо сохранять проектными решениями", — сказала Парамонова в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По мнению архитектора, с советским прошлым дела обстоят сложно во всех городах на просторах бывшего СССР, но они решаемы. Это наследие, которое, безусловно, можно адаптировать и развивать.

КБ Стрелка В Центральном парке Ташкента жителям расскажут о развитии города

"Во многих городах остались гигантские площади, они были сделаны для парада, для выступлений важного оратора. Сейчас они не используются. Для того чтобы там находились люди, нужно регулировать масштаб этих площадей", — считает архитектор.

Парамонова с особой теплотой отзывается о Ташкенте. Первое, что бросилось ей в глаза, — озеленение города. Особенно ее впечатлили тенистые проспекты, ставшие настоящим спасением в жару для жителей и гостей города.

"С одной стороны — зеленые бульвары, с другой — плотная застройка частного сектора, такой сильный контраст. Два города в одном: советский — с широкими проспектами, и второй — более традиционный. И то, и другое само по себе хорошо, не нужно ни с одной из этих историй бороться. Напротив, стоит подчеркивать просторное зеленое и компактное традиционное", — пояснила Парамонова.

Говоря о разработанном проекте проспекта Амира Темура, эксперт отметила, что в Ташкенте были проведены антропологические исследования по методу digital-антропология, который основывается на взаимодействии человека и цифровых технологий. Специалисты исследовали данные, которые оставляли ташкентцы в интернете: тексты, фотографии, лайки, теги, репосты и так далее. Все это позволило выявить три основные проблемы: транспортная система и дорожная безопасность, самоидентичность города и климатический комфорт.

"Если мы подробнее рассмотрим каждую из заявленных тем, то в транспортной системе и дорожной безопасности людей волнует наличие пешеходных переходов. А климатический комфорт — это история о том, что было много зелени, которую еще с советских времен утратили из-за неправильного ухода", — отметила Дарья Парамонова.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Велодорожки, скверы и арт-пространства: чего не хватает ташкентцам

При этом эксперт подчеркивает, что горожанам любые изменения всегда нужны "здесь и сейчас". История с теми же деревьями — если высаживать сейчас новые, то они вырастут только лет через 10-20. Поэтому специалисты совещаются с Ташкентским ботаническим садом, чтобы к моменту запуска преображенного проспекта Амира Темура у людей была необходимая тень от больших крон деревьев. То есть высаживаться будут либо уже взрослые насаждения, либо быстрорастущие виды.

Главную свою задачу команда КБ "Стрелка" видит в том, чтобы учесть самые важные пожелания горожан. С этой целью и была запущена образовательная программа: во-первых, донести до людей информацию, во-вторых, вовлечь их в процесс преображения любимого города и по-другому взглянуть на привычные места в столице.

Многих собравшихся интересовал вопрос, почему была выбрана именно эта одна из центральных улиц столицы, у которой вроде и так все не плохо. Да и перемены на одном большом проспекте не дадут большого эффекта.

Дарья Парамонова пояснила, что это пилотный проект, и "Стрелка" надеется, что и другие улицы Ташкента также будут преображены со временем.

К тому же главный проспект был выбран для эксперимента из соображений общей доступности. Если взяться сразу за более отдаленный район или улицу, то количество людей, ее посещающую, заметно сократилось бы. Именно поэтому важно было выбрать такое место, которое бы служило в дальнейшем примером комфортного общественного пространства.

© КБ "Стрелка" Проект реконструкции проспекта Амира Темура.

"Благодаря исследованиям мы узнали, что проспект Амира Темура — это мощная торговая улица. У нее есть огромный потенциал. Есть также простая арифметика: сколько дверей на количество метров. Чем больше этих дверей, тем лучше будет работать там бизнес. Сложив все полученные данные, мы понимаем, что проспект Амира Темура потенциально — это Елисейские Поля", — рассказала архитектор.

На проспекте важно было сохранить транспортный поток. Однако изучение ситуации показало, что тот потенциал, который сейчас есть, используется неэффективно. Полос много, машины едут быстро, что небезопасно. Поэтому было принято решение дополнить трассу пешеходными переходами, сузить проезжую часть и расширить тротуары.

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В проекте также предусмотрено озеленение, призванное обеспечить климатический комфорт. Посередине дороги будет устроен зеленый буфер. Кроме того, зоны возле кафе и магазинов будут оформлены в едином стиле.

На встрече ташкентцы задали огромное количество вопросов. Людей волновала безопасность пешеходных переходов, некоторых водителей — мешающие обзору ограждения на дорогах, женщин интересовало наличие детских площадок, а молодежь — наличие мест для прогулок и зон с бесплатным Wi-Fi.

Больше всего молодым людям понравилась идея создания скейтпарка под мостом.

"Видно, что есть запрос, сюда пришли все неравнодушие, и с этим очень приятно работать. Понятно, что любая обратная связь бывает как положительной, так и негативной. Не всегда все будут довольны, и здесь важно уметь во всем этом разобраться, конструктивно попытаться включать в проекты интересные предложения", — подытожила директор КБ "Стрелка".

А тем для разговора на подобных лекциях еще будет немало.