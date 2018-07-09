Природа вместо золота: как сыграть свадьбу в Узбекистане и не разориться

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik, Шахноза Турабекова. Лето — горячая пора для свадеб. Как провести торжество легко и без потрясений, а самое главное — не очень затратно, корреспонденту Sputnik рассказала свадебный организатор Аделя Батыргареева.

— Аделя, вы уже 7 лет в свадебном бизнесе, как все начиналось и выгодное ли это дело? Мне кажется, услугами свадебного организатора у нас не очень многие пользуются.



— Не соглашусь с вами, как раз сейчас стали многие обращаться. Во-первых, мы экономим время жениха и невесты. Так как мы в курсе всех цен и предлагаемых услуг на рынке, подбираем сразу необходимое брачующимся. Во-вторых, снимаем стрессовые ситуации, а свадьба, как ни крути, дело хлопотное и эмоциональное.

Моя история организатора началась с собственной свадьбы. Восемь лет назад я все сделала сама, да так все хорошо вышло, что ко мне стали потом обращаться подруги. В общем, на моей свадьбе не было ни одной заминки.

А дальше, наверное, помогло сарафанное радио, потихоньку появилась клиентская база. Я стала организовывать свадьбы друзей, их знакомых… Потом пошла за профессиональным опытом в известную event-компанию. Параллельно все эти годы я работала в гражданской авиации. Только в этом году уволилась и полностью ушла в дело, которое очень люблю.

— Значит, надо стажироваться в event-компаниях, чтобы стать организатором свадеб? Недостаточно только любви к этому делу?

— У нас в Ташкенте успешно работает первая event-школа, это облегчает задачу тем, кто хочет прийти в этот бизнес. Когда я начинала, ее не было, и я училась непосредственно внутри компании, то есть принимала участие в организации торжеств.

К сожалению, на нашем рынке пока нет узкопрофильных компаний. Все занимаются всем. Я, к примеру, пришла к выводу, что буду заниматься свадьбами и семейными торжествами. В России уже давным-давно все компании поделили рынок. Недавно к нам приезжали российские коллеги, мы делали большое мероприятие и переняли их опыт. Каждые новые знания позволяют оптимизировать работу, повысить качество наших услуг.

© Foto : Из личного архива Адели Батыргареевой Свадебный организатор Аделя Батыргареева в окружении девушек в свадебных платьях

— Интересно, каким бюджетом должен обладать ваш заказчик?

— Нет никакой определенной суммы. Я всегда девочкам советую пройти консультацию, на которой я просто рассказываю, как все формируется. И это самое главное. Есть, к примеру, у молодоженов 3 тысячи долларов. От этой суммы мы и будем исходить тогда.

Это большой миф о том, что организатор свадьбы — дорогое удовольствие. В среднем цена его услуг составляет 10% от стоимости всего, что жених и невеста закажут в агентстве.

— Недавно в социальных сетях активно обсуждалась тема демпинга цен среди организаторов. То есть в сезон любые методы хороши, лишь бы пришли клиенты?

— Цены занижают, как правило, новички на рынке. Но это, увы, сказывается на качестве проводимых ими работ. Я думаю, что те, кто планирует свадьбу, все-таки пойдут к тому свадебную организатору, у которого есть хорошие отзывы.

— Мы сейчас говорим в большей степени о Ташкенте, а в регионах какая ситуация? Там люди идут к организаторам свадеб?

— Я знаю, что в Самарканде есть крупные организации, в Фергане. При необходимости наши столичные компании едут и работают в регионах на выездных проектах.

— В республике в последнее время все чаще обсуждают вопрос о проведении скромных свадеб. Сезон в разгаре. Люди стали обращать на это внимание, экономят в этом году?

— По-разному бывает. Мы проводим свадьбы и на 20, и на 200 человек. Свадебный организатор может помочь молодоженам сэкономить, если у них есть такая задача.

К примеру, сейчас готовим две национальные свадьбы, и мы сразу определили, что количество гостей не будет огромным. Но, с другой стороны, у нас так принято: одного не пригласишь, остальные потом обижаться будут. Поэтому люди приглашают всех, даже совсем дальних родственников. Сейчас об этом стали говорить, может быть, со временем ситуация изменится.

Я думаю, что все-таки свадьба — это такое таинство, на котором должны быть только близкие люди, которых ты реально знаешь. А у нас как бывает: жених с невестой сидят за праздничным столом и думают, кто эти люди вообще?

© Foto : Из личного архива Адели Батыргареевой Свадебный организатор Аделя Батыргареева

— Большие свадьбы, наверное, интересно организовывать. А вот каково это — собрать 50 человек?

— Если честно, для меня интересно все. Важно не количество гостей, а с какими людьми ты работаешь.

К примеру, в прошлом сезоне на свадьбе у коллеги была проблема с тем, чтобы рассадить 20 человек. Делали они это около часа, потому что заранее жених с невестой проигнорировали этот вопрос. Какая разница, сказали они мне, рассядутся сами. На деле же вышло, как оно обычно и бывает: эти не могут сидеть с теми, а тех ни в коем случае нельзя сажать вместе.

Сейчас на первой встрече паре я рассказываю и показываю, сколько нюансов они должны предусмотреть, чтобы свадьба прошла хорошо. Когда жених с невестой видят этот список, они говорят, что на все это нет времени. И мы приступаем к работе.

У меня есть список дел, которые должны сделать невеста и жених. Особенно важен день перед свадьбой. Там сразу несколько пунктов, кому нужно позвонить: оформителю, фотографу, менеджеру ресторана и т.д. А со мной им уже всего этого делать не надо. Я сама слежу за подготовкой и координирую свадебный процесс.

— Какие свадьбы сейчас в тренде, есть определенные стили, тематика?

— У нас сезон свадеб начался с приходом весны, потом было небольшое затишье во время Уразы. Этот год, думаю, запомнится проведением экосвадеб. Очень многие сейчас выбирают открытые площадки на природе. В тренде все зеленое, цветы, озера, когда молодоженов окружают естественные природные тона. Здесь важно заметить, что потихоньку уходит в историю все золотое, а у нас был такой период, когда и интерьер зала был весь украшен золотом, и все декорации.

Еще одна тенденция — молодые пары все больше стали заказывать в Ташкенте ретро-машины для свадебного кортежа. Все чаще на улицах столицы можно увидеть кортеж из советских авто "Волга" и "Чайка".

© Foto : Из личного архива Адели Батыргареевой Свадебный организатор Аделя Батыргареева с молодоженами

— А у нас проходят интернациональные свадьбы, к примеру, с зарубежными невестами или женихами?

— Женихи-иностранцы — это самая любимая категория для организатора свадеб. Если невеста узбечка, мы предупреждаем жениха о национальных традициях, некоторые из которых надо будет соблюсти. И они охотно на это соглашаются. Вообще, эта категория женихов самая лояльная.

— Из ваших слов выходит, что не только невесты, но и женихи бывают капризными?

— В нашей работе бывает по-разному. Иногда общаешься больше с женихом, чем с невестой, потому что, наверное, в семье он имеет решающий голос.

— Очень часто в процесс организации свадьбы вмешиваются родители. Случались ли конфликтные ситуации, как вы решали их?

— Я в таких случаях всегда говорю: давайте решим, для кого мы делаем торжество. Если для себя — это одно, а если для родителей — значит, мы должны уважать их мнение. И тогда уже точно заказываем карнай-сурнай и соблюдаем все те традиции, которые дороги родителям.

У меня был случай, когда жених хотел сыграть свадьбу, скажем так, не в самом востребованном зале. Невеста сопротивлялась, а когда он произнес довод — там женился еще его дедушка, все вопросы отпали. Ставка была сделана на оформление. И свадьба вышла с историей и очень красивой.

— А в Узбекистане возраст невест меняется с годами, говорят, что они стали старше?

— В принципе да, совсем молоденьких у нас нету. В Ташкенте идут замуж уже после 20. Есть девушки и после 30, но эта категория невест среди европейской части населения.

— От чего никогда не откажутся в Узбекистане в день свадьбы?

— От хорошего стола. Стол должен накормить всех. Часто бывает даже так, что заказывают в ресторане очень сытное меню, но потом еще везут свои угощения. И столы в результате ломятся от блюд.

Неважно, наверное, в европейском или национальном стиле торжество - это наша общая изюминка для всех свадеб в Узбекистане. Поэтому при выборе ресторана большое внимание уделяется меню.

— У вас все-таки сезонная работа, есть самый популярный месяц в Узбекистане, когда все хотят пожениться?

— Сразу хочу сказать, что у нас в Узбекистане не верят в народное поверье: "В мае жениться — век маяться". Этот месяц один из любимых для свадебных торжеств.

А вообще, любят у нас больше всего апрель-май. Потом наступает вторая свадебная волна — август-сентябрь. Зимой свадеб чуть меньше, да и такого изобилия фруктов и овощей нет, а значит, меньше интересных блюд на столе.

— Аделя, можете приблизительно ввести в курс дел с ценами?

— Обычно наша калькуляция начинается с ресторана, это, как ни крути, главный пункт. Средний чек на одного человека в Ташкенте составляет 180 тысяч сумов. Оформление — от одного миллиона сумов. Если молодые хотят кортеж из джипов — 400 тысяч сумов одна машина. Ретро-машины дороже, там стоимость от одного миллиона сумов.

© Sputnik / Владимир Вяткин Долой роскошь: молодоженов в Фергане пересадили из кортежа в такси

Нанять на вечер хороший музыкальный коллектив обойдется в среднем около четырех миллионов. На днях "Узбекнаво" утвердило расценки на выступления артистов, там есть и за 700 тысяч коллективы. Если же брачующиеся хотят видеть на свадьбе популярных звезд эстрады, там будут уже другие расценки, в зависимости от известности артиста.

Ведущий-тамада на свадьбу стоит порядка трех миллионов. Мы сейчас нанимаем и молодых ребят, они не столь известные, но тоже очень хорошо ведут. Их услуги стоят чуть больше 700 тысяч сумов.

Еще один важный пункт — фото- и видеосъемка. Услуги профессионального свадебного фотографа стартуют от 5 миллионов сумов и выше.

Если свадьба большая, речь всегда заходит и о шоу-программе. К сожалению, наш рынок в этом плане пока еще не предоставляет большой выбор. Это могут быть танцы народов мира, всевозможные шоу — мыльных пузырей, неоновое, иллюзионистов, песочное, а также выступления пародийных актеров.

© Flickr / Chris Price Узбекистанцы не экономят на свадьбах, но не думают об оплате комуслуг

Надо отметить, что цены у всех разные. При выборе важно изучить несколько вариантов каждого из пунктов. И так как у людей катастрофически не хватает на все это время, на деле выходит часто так, что берут то, что попадется под руку, или позвонили куда-то, потому что слышали о них. Свадебный организатор приходит уже с готовыми предложениями, подробно рассказывает о них, и жениху с невестой остается лишь выбрать.

В общем, свадьба — дело индивидуальное, и зависит оно во многом от финансов. Если есть миллионы — можно и Эйфелеву башню сконструировать. Но и на скромный бюджет интересно отмечают в наши дни торжество. Главное же во всей этой истории — чтобы потом семейная жизнь сложилась счастливо.