Понаехали, или Что ждет авторынок Узбекистана

Автопарк Узбекистана в ближайшие годы может существенно обновиться и стать гораздо разнообразнее — сразу несколько европейских и азиатских компаний в той или иной форме пришли на узбекский рынок. Впрочем, и местные производители в стороне не стоят, наращивая экспорт своей продукции и налаживая производство за рубежом.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik, Антон Курилкин. За последний год о желании работать в Узбекистане или развернуть собственное производство заявили несколько крупных международных компаний. Не отстает и собственный автопром - согласно отчету Государственного комитета по статистике, заводы выпускают все больше и больше легковых авто. Как изменится авторынок Узбекистана разбирался корреспондент Sputnik.

А что GM?

Людям, впервые приехавшим в Узбекистан, бросается в глаза однообразие автомобилей на дорогах – львиная доля рынка принадлежит GM Uzbekistan.

Вопросов к фактическому монополисту у граждан страны накопилось много: и проблемы завышенных цен, и существовавшая до недавнего времени коррупция, и сроки ожидания машин.

Нельзя сказать, что руководство GM не реагировало на жалобы — за последнее время компания сократила период поставки купленных машин, практически ушли в прошлое "шапки" за покупку, и, самое главное, значительно увеличилось производство автомобилей.

Сейчас американская General Motors объявила об избавлении от узбекских активов — концерн продает "Узавтосаноату" доли в Асакинском автомобильном заводе и производстве двигателей GM Powertrain Uzbekistan.

Выиграют или проиграют простые граждане от бизнес-пертурбаций пока непонятно. Более интересными для автомобилистов оказались анонсированные изменения модельного ряда — GM за последний год объявила о прекращении производства "Каптивы", "Матиза" и "Орландо".

На смену им пока пришла только одна новая модель — кроссовер Chevrolet Tracker, который планируется запустить в производство уже в этом году. Однако обновление модельной линейки не разбавит бесконечный поток машин с желтым крестиком на решетке радиатора.

Больше шильдиков

Вопросы к узбекским монополиям у руководства страны возникли давно, и президент страны, и Кабинет министров постепенно лишают монополистов преференций, постепенно допуская на узбекский рынок зарубежных конкурентов.

В республику начали активно приглашать иностранных автопроизводителей. За последний год о развертывании производств в стране заявили корейский Hyundai, французский Peugeout Citroen и немецкий Volkswagen.

Самые большие надежды возлагались на корейцев — когда стало известно о строительстве завода компании в Узбекистане, по соцсетям пронеслась волна ликования, связанная с разрушением монополии GM. Однако пресс-служба концерна сразу же заявила, что речь идет о грузовиках, автобусах и вилочных погрузчиках, а не легковых машинах.

Не порадовали и французы — Peugeout решил двинуться на рынок коммерческих грузовых авто. Планируется, что на новом заводе, который построили в рекордные сроки, будут собирать коммерческий транспорт: пассажирские микроавтобусы и машины скорой помощи, которые постепенно заменят "Дамасы".

Успешно прорваться на рынок легковых автомобилей удалось только немцам — концерн начнет собирать модель Amarok в Самаркандской области уже в следующем году. Но пикапы премиум-класса не особо нужны городским жителям, да и ценник кусается.

Смешанную стратегию решил избрать российский АвтоВАЗ – компания намерена создать производство комплектующих в стране, но о полноценном производстве речи пока не идет. Однако россиянам удалось добиться таможенных льгот, и продажи бренда начали расти.

Несмотря на скромные абсолютные цифры по продажам LADA в Узбекистане — за полгода продано всего 785 автомобилей— это уже втрое больше чем за аналогичный период прошлого года, а по итогам 2018-го Волжский автозавод намерен преодолеть планку в 4 тысячи проданных в республике авто.

Удалось зайти на рынок Узбекистана и казахстанской компании Astana Motors – она будет экспортировать легковые автомобили Hyundai казахской сборки по льготным таможенным правилам.

"Узавтосаноат" также не остается в стороне от международной кооперации – руководство концерна приняло решение о началах продаж автомобилей Ravon внутри страны – до этого все машины под этим брендом шли исключительно на экспорт.

Иностранные компании активно наращивают поставки в Узбекистан и различными путями выходят на рынок страны. Причем европейские и азиатские бренды предпочитают долгосрочную программу развития с созданием собственных производственных мощностей в стране и с прицелом на рынки соседних стран и России.

В любом случае в выигрыше остается Узбекистан: новые игроки на автомобильном рынке республики подстегнут здоровую конкуренцию в этом секторе экономики, предоставят гражданам более разнообразный выбор и создадут новые рабочие места.