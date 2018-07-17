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Руководитель сектора Центральной Азии Томского Национального Университета, кандидат исторических наук Артём Данков

Данков: страшны не мифы о Центральной Азии, а отсутствие знаний о регионе

Фонд Горчакова
Аналитика
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Какие мифы и стереотипы существуют о странах Центральной Азии, каково отношение к региону в России и в мире и почему реформы в Узбекистане имеют трансграничную роль, Sputnik выяснил у историка Артема Данкова.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Изменившаяся политическая и экономическая ситуация в мире заставила государства Центральной Азии искать новую модель политики, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель сектора Центральной Азии Томского национального университета, кандидат исторических наук Артем Данков.

— Какие основные мифы существуют по ЦА сейчас в России и в мире?

— Многие вещи, которые мы называем мифами, сложно считать таковыми. Мифов или каких-то стереотипов о Центральной Азии на самом деле не очень много. Среди них трудовая миграция, какие-то вопросы о безопасности и все. Если среднестатистического россиянина спросить, с чем у него ассоциируется ЦА, максимум, о чем он вспомнит – эти два аспекта.

Проблема в том, что мы очень мало знаем этот регион. Хотя на самом деле страны Центральной Азии — наши ближайшие соседи, поэтому не иметь представления о политической и экономической жизни, культурной и образовательной среде этих государств неправильно. Над этим нужно много работать.

Мифы рождаются там, где нет знания, нет какого-то представления о потенциале, о возможностях работы в области бизнеса, образования, туризма. Но большинство людей в России даже не представляют, что это такое. Эта проблема гораздо страшнее, чем мифы. Существующая пустота очень серьезна.

— Какими способами можно заполнить эту пустоту?

— Можно многое сказать о брендинге в целом, о развитии образовательного, культурного, гуманитарного сотрудничества. На мой взгляд, основной инструмент, который мы сейчас имеем, — это образование.

Программы обмена студентами, школьниками, на какой-то волонтерской основе и на небольшой срок. Почему, к примеру, школьники из Астаны или Москвы не могут побывать в гостях у своих сверстников в другой стране?

— Как бы вы охарактеризовали ситуацию в регионе в целом и в Узбекистане в частности? Какие ключевые  процессы там происходят и какие тренды можно сегодня выделить?

— Сейчас страны региона активизировали поиск себя в новой картине мира. Их политическая и экономическая модель, которая сформировалась за последние 15-20 лет, сейчас дает серьезный сбой. Сырье подешевело и не столь востребовано, да и трудовым мигрантам тяжелее найти работу за границей.

Многие государства по разным причинам теряют интерес к Центральной Азии, и на сегодня единственное крупное государство, которое серьезно продолжает работать в регионе, — это Китай. Но и он не демонстрирует тех масштабов, которые были три-четыре года назад.

Важным является и вопрос реформ в Узбекистане — насколько серьезно и глубоко они будут проведены, через что придется пройти стране для их реализации. От итогов этих преобразований зависит новое лицо региона.

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КНР, конечно, не единственное государство, которое имеет интерес и позиции в странах Центральной Азии, но на данный момент только китайцы готовы по-настоящему вкладываться в регион, причем на первых порах не особо интересуясь эффективностью тех инвестиций и не обременяя узбекских партнеров дополнительными условиями.

Однако нужно помнить, что у Китая есть гораздо более крупные экономические проекты с другими странами, поэтому Центральная Азия для Поднебесной это важный, но не приоритетный регион. От ситуации в Южно-Китайском море во многом будет зависеть политика КНР в ЦА.

— До сих пор неясно, какую роль в регионе намерены играть США. Стоит ли, на ваш взгляд, ждать от Вашингтона серьезных проектов, или американцы продолжат взаимодействие со странами ЦА по остаточному принципу?

— Американская политика в регионе будет зависеть от взаимоотношений Вашингтона и Пекина.

Конечно, Соединенные Штаты не уйдут из центральноазиатских стран окончательно – вопрос только в объемах этого присутствия. Но уже сейчас очевидно, что большого интереса к региону, как это было в начале века, ожидать не стоит.

— Какую стратегию в этом случае выберет Россия и на что сделает акцент?

— Несмотря на определенные изменения экономических возможностей, Россия стремится сохранить те позиции, которых она достигла. Например, недавно компания "Лукойл" построила крупное газохимическое предприятие в Узбекистане. Такие проекты не только позволяют РФ выступать экономическим и технологическим партнером, но и стимулируют экспорт российских технологий и образования.

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Эти два направления — точечные инвестиционные проекты и развитие образовательного сотрудничества — и есть основы российской политики в регионе. Центральная Азия была и остается важным и крупным рынком для российского образования, не говоря уже о существующих экономических, гуманитарных и культурных связях. И подобное сотрудничество полезно и Москве, и всем странам ЦА.




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