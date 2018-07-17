Вид на жительство и почетные звания: чем Узбекистан привлечет инвесторов

В республике обсуждают законопроект "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата".

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik, Антон Курилкин. Что собираются предпринять в Узбекистане для улучшения инвестиционного климата в Узбекистане, разбирался корреспондент Sputnik.

Эхо Самарканда

Проект закона "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата" предлагает четкие критерии для изъятия земельных участков как у физических, так и юридических лиц. Согласно документу, забрать землю можно будет только после открытого обсуждения с заинтересованными лицами и оценки выгод и издержек.

Поводом отобрать участки может стать создание и функционирование на их месте свободных экономических зон, а также транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Лишению участка поспособствует обнаружение и разработка полезных ископаемых, строительство и реконструкция объектов космической деятельности а также необходимость выполнения международных договоров или нужд обороны и госбезопасности.

Не стоит забывать и про генеральные планы населенных пунктов – архитекторы города могут решить, что на месте частных домов нужно построить что-то другое.

Однако изъять землю просто так не получится – сносить стоящие на ней здания можно будет только после полной возмещения рыночной стоимости и причиненных убытков.

Отдельно обговаривается и вопрос компенсаций – все убытки, причиненные из-за незаконного решения органа власти или должностного лица, возмещаются за счет государства. Документом предлагается защитить и покупателей незаконной недвижимости – если человек или компания добросовестно, с соблюдением норм закона купили имущество, то отнять его будет нельзя.

Вид на жительство и медаль

Для иностранных инвесторов предлагается упростить условия прихода в страну. Первая группа мер – уменьшение необходимого числа денежных средств. Для этого предлагается снизить долю и уменьшить размер уставных фондов совместных предприятий, а также снизить госпошлину за регистрацию предприятий с иностранными инвестициями в три раза.

© Sputnik / Алексей Никольский Инвестиции в основной капитал в 2018 году превысили 41 трлн сумов

Упрощается и пограничный режим для инвесторов. При покупке на сумму не менее 200 тысяч долларов жилой недвижимости иностранцы смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке.

Если же потратить такую же сумму на акции и доли в хозяйственных обществах или на создание предприятия, то можно будет получить многократную визу на сроком до 3 лет с возможностью неограниченного количества продлений срока действий.

Особо же отличившимся инвесторам предлагается присваивать статус почетного гражданина.

Ролики и рейтинги

Предлагаются в документе и меры популяризации Узбекистана. До сентября 2018 года ряду ведомств необходимо разработать дорожные карты по продвижению брендов регионов страны – в том числе, с помощью рекламы и роликов в социальных сетях.

Планируется и улучшить позиции страны в рейтингах – начиная от делового Doing Business и заканчивая рейтингами свободы прессы.

Сейчас законопроект находится в стадии публичного обсуждения – оставить свои комментарии можно до первого августа включительно.