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Горный пейзаж в районе Сарезского озера

Зачем Таджикистан сливает Китаю Сарезское озеро

© Sputnik / Ратушенко
Аналитика
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (50)
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Коммерческое использование Сарезского озера может помочь бюджету и даже экологии Таджикистана, но может и ухудшить отношения с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Таджикистан планирует совместно с Китаем продавать питьевую воду из озера Сарез, пишет Sputnik Таджикистан.

Осваивать таджикскую "голубую жемчужину" будут местный "Ориёнбанк" и китайская компания Heaven Springs Dynasty Harvest Group, уже подписавшие соответствующее соглашение.

Поднебесная собирается напоить и Центральную Азию, и страны за пределами региона. А Таджикистан пополнит бюджет за счет поступающих налогов.

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Институт стран СНГ.
Грозин о том, как повлияет на Узбекистан продажа Китаю воды из озера Сарез

Однако у строительства совместного таджикско-китайского предприятия могут быть негативные последствия — политические и экономические, серьезно перевешивающие возможную выгоду для государственной казны.

Чем опасно озеро Сарез в Таджикистане

Некоторые специалисты утверждают, что продажа воды из озера Сарез — вопрос не столько денег, сколько экологии.

Разрушение естественной дамбы озера приведет к катастрофическому затоплению. А потому уровень и, соответственно, давление воды необходимо снижать, попутно извлекая финансовую выгоду, предварительно оцениваемую в 100 миллионов долларов ежегодно.

Действительно, Сарез, образовавшийся после землетрясения 1911 года, когда обвал сформировал естественную плотину в горах, пользуется репутацией "спящего дракона", чье пробуждение обернется гибелью тысяч людей и многомиллиардным ущербом.

Сотрудник Института геологии и сейсмологии АН Таджикистана Анатолий Ищук в своих публикациях и комментариях выделял так называемый правобережный оползень объемом от 1 до 2 кубокилометров.

Часть этого оползня рискует сойти в озеро, надавить на дамбу и вызвать перелив и затопление. Причем когда это может произойти, прогнозировать никто не берется.

Сарезское озеро в горах Памира. Архивное фото
© AFP 2018 / KADAM MASKAYEV
Таджикское озеро Сарез взято на особый контроль после землетрясения
В свою очередь один из ведущих специалистов по данной проблеме - инженер-геофизик Леонид Папырин в своей монографии "Сарезское озеро" рассматривает несколько вероятных сценариев перелива воды через завальную плотину. И все они заканчиваются катастрофой.

Исследователь подчеркивает, что она будет особо разрушительной, если трагедия произойдет летом в период паводка, когда потоки будут достигать низовий Амударьи гораздо быстрее в силу низкой вязкости воды в летний период.

В качестве исторического примера он приводит события 1786 года в китайской провинции Сычуань. Тогда на реке Дадухэ в результате землетрясения и оползня образовалась естественная дамба, которую смыло через 10 дней, а мощный паводок распространился на расстояние 1400 километров, унеся жизнь более 100 000 человек.

Но это вопрос экологии и предупреждения стихийных бедствий.

Что касается экономической целесообразности таджико-китайского предприятия по продаже воды, то тут есть один важный нюанс.

Селевой поток
© AFP 2018 / ROBYN BECK
МЧС предупреждает о сходе селей в горных районах Узбекистана

В той же монографии Леонид Папырин отмечает специфическую особенность воды в озере — ее высокую минерализацию на глубинных слоях. Вкратце это значит следующее: на глубине свыше 150 метров вода в озере становится непригодной для питья, а значит, и для продажи.

С одной стороны, чтобы исчерпать питьевой запас Сареза до такой глубины, предприятию потребуются десятилетия. Но с другой — нельзя недооценивать аппетиты коммерсантов из Китая, масштабы их бизнес-стратегии и готовность заготавливать воду на продажу цистернами.

В случае строительства сложных инженерных сооружений и дорогостоящей инфраструктуры проект может и не окупиться.

Взгляд на Сарез со стороны Узбекистана

Другой аспект сделки — политический.

Дело в том, что в ходе недавней встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева президент Таджикистана предложил совместно разрабатывать и использовать питьевую воду Сареза, предварительно оценив все риски, экологический и экономический потенциал.

И сам факт коммерческого использования Сареза мало кого беспокоит, прецедентов достаточно: российские компании успешно продают воду с Байкала в качестве питьевой, а Швейцария так и вовсе торгует воздухом по приличной цене.

Но вот вмешательство внерегионального игрока, пусть и настолько авторитетного, как Китай, может быть расценено официальным Ташкентом как некое отступление от достигнутых договоренностей.

"Любые вопросы водопользования очень чувствительны для Узбекистана. Естественно, такое соглашение создаст неблагоприятный фон для узбекско-таджикских отношений, где, несмотря на все желание Мирзиёева, еще остались нерешенные проблемы" — отмечает замдиректора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев.

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Хотя Евсеев и подчеркивает, что в Ташкенте понимают глубокую зависимость страны от китайских инвестиций, из-за которой могут приниматься решения, не слишком выгодные самому Таджикистану.

А потому власти Узбекистана постараются сгладить эту проблему, если вдруг она все-таки возникнет.

По мнению российского политолога Андрея Грозина, влияние китайских финансов на таджикистанскую экономику действительно перешло в новое качество, что позволяет компаниям из КНР получать самые лакомые куски доступных природных ресурсов.

Но, с другой стороны, Душанбе уже 15 лет предлагал зарубежным инвесторам начать коммерческое освоение Сареза, но взяться за это всерьез решился только Китай, обладая для этого достаточным инженерно-технологическим уровнем.

"Все хлопали представителей Таджикистана по плечу, говорили о заинтересованности в проекте, но в практическую плоскость это не переходило", — отмечает Грозин.

Что касается Узбекистана, то, по словам Грозина, Сарез никак напрямую не влияет на водный баланс в этой республике, и власти в Ташкенте не станут проявлять видимого беспокойства по данному вопросу.

История озера Сарез

Сарезское озеро возникло в 1911 году после сильнейшего землетрясения в регионе, когда реку Мургаб перегородил крупный оползень, образовавший Усойский завал — естественную плотину высотой 567 метров. Постепенно наполнившаяся котловина образовала озеро 55 км в длину, затопившее деревню Сарез и получившее ее имя.

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Сегодня общий объем озера составляет 16 кубокилометров. На Сарезе установлены датчики, круглосуточно отслеживающие состояние Усойского завала и уровня воды.

Сотрудники КЧС Таджикистана утверждают, что перелив воды через край Усойского завала невозможен из-за большего количества родников в самой плотине. Однако озеро располагается в сейсмически нестабильной зоне, и риск схода большого оползня на правом берегу по-прежнему сохраняется. 

А в случае прорыва плотины гигантская масса воды селевым потоком пройдет практически до границ Аральского моря.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (50)
Теги:
горячая вода, Таджикистан, Узбекистан



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