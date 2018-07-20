Темная история, или Где самая дорогая тонировка в мире

В Узбекистане разрешили тонировать задние стекла автомобилей, при этом стоимость услуги неприятно удивила узбекистанцев и дала повод для шуток в соседних государствах. Sputnik разобрался, во сколько обходится затемненные стекла авто в разных странах.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik, Антон Курилкин. С 1 августа в Узбекистане легализовали тонировку задних и задних боковых стекол автомобилей. Однако долгожданное послабление обойдется автовладельцам в баснословные по местным меркам деньги – около двух тысяч долларов в год, не считая затрат на нанесение пленки.

Такую сумму среднестатистический узбекистанец себе позволить не может – согласно отчету Госкомстата, средняя зарплата в стране составляет примерно двести долларов. Получается, что копить только на разрешение одному человеку придется 10 месяцев. А ведь действует разрешение всего год.

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Практика госпошлин за тонировку не слишком распространена в мире – из всех стран бывшего СССР нужно покупать разрешение только в Таджикистане (от 265 до 500 долларов) и Кыргызстане (около 200 долларов).

В остальных постсоветских республиках, кроме трех центральноазиатских, за тонировку не взимаются никакие обязательные государственные пошлины. Аналогичная ситуация и в странах Евросоюза.

Иногда власти устанавливают сезонные ограничения на использование дополнительных пленок – например, в Азербайджане ездить с затемненными стеклами можно только с начала мая до середины ноября. Штраф за езду на затонированной машине в неположенное время – 80 долларов.

В Беларуси разрешена только заводская тонировка стекол автомобиля – самостоятельно наклеивать пленку нельзя. Материальное наказание за подобное нарушение доходит до 250 долларов.

Приличную сумму за нарушение стандартов придется выложить в Латвии и Литве – 85 и 40 евро соответственно. Ограничения распространяются только на передние стекла автомобиля – лобовое и передние боковые. Задние стекла можно тонировать без ограничений.

В Молдове аналогичные правила – задние стекла можно тонировать сколько душе угодно, но за нарушение требований к светопрозрачности передних стекол придется уплатить до 115 долларов и получить до 5 штрафных пунктов (если набрать 15 очков за полгода, то можно лишиться на некоторое время прав).

В Казахстане запрещено тонировать передние стекла, а на задних разрешена и тонировка, и жалюзи, и шторки. Несоблюдение стандартов карается суммой в 35 долларов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Во сколько обойдется в Узбекистане тонированный автомобиль

Лояльнее всего к любителям затемненных стекол относятся в России – согласно действующему положению в Кодексе об административных нарушениях штраф за неправильную тонировку составляет всего 500 рублей или 8 долларов. Впрочем, депутаты Государственной Думы неоднократно предлагали повысить этот штраф, но пока их инициативы поддержки не получили.

В Узбекистане до недавнего времени штраф за тонировку равнялся 1 МЗРП (172 тысячи сум) или примерно 22 доллара. Согласно новому законопроекту, санкции к нарушителям вырастут в несколько раз, что сделает тонировку во всех смыслах очень дорогим удовольствием.

Решение узбекских властей вызвало бкрную реакцию не только в самой республике, но и в других странах. Многие сравнили темные стекла авто с предметом роскоши, а некоторые эксперты увидели в таких высоких пошлинах угрозу социального расслоения общества.