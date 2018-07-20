Темная история, или Где самая дорогая тонировка в мире

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik, Антон Курилкин. С 1 августа в Узбекистане легализовали тонировку задних и задних боковых стекол автомобилей. Однако долгожданное послабление обойдется автовладельцам в баснословные по местным меркам деньги – около двух тысяч долларов в год, не считая затрат на нанесение пленки.
Такую сумму среднестатистический узбекистанец себе позволить не может – согласно отчету Госкомстата, средняя зарплата в стране составляет примерно двести долларов. Получается, что копить только на разрешение одному человеку придется 10 месяцев. А ведь действует разрешение всего год.
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В остальных постсоветских республиках, кроме трех центральноазиатских, за тонировку не взимаются никакие обязательные государственные пошлины. Аналогичная ситуация и в странах Евросоюза.
Иногда власти устанавливают сезонные ограничения на использование дополнительных пленок – например, в Азербайджане ездить с затемненными стеклами можно только с начала мая до середины ноября. Штраф за езду на затонированной машине в неположенное время – 80 долларов.
В Беларуси разрешена только заводская тонировка стекол автомобиля – самостоятельно наклеивать пленку нельзя. Материальное наказание за подобное нарушение доходит до 250 долларов.
В Молдове аналогичные правила – задние стекла можно тонировать сколько душе угодно, но за нарушение требований к светопрозрачности передних стекол придется уплатить до 115 долларов и получить до 5 штрафных пунктов (если набрать 15 очков за полгода, то можно лишиться на некоторое время прав).
В Казахстане запрещено тонировать передние стекла, а на задних разрешена и тонировка, и жалюзи, и шторки. Несоблюдение стандартов карается суммой в 35 долларов.
В Узбекистане до недавнего времени штраф за тонировку равнялся 1 МЗРП (172 тысячи сум) или примерно 22 доллара. Согласно новому законопроекту, санкции к нарушителям вырастут в несколько раз, что сделает тонировку во всех смыслах очень дорогим удовольствием.
Решение узбекских властей вызвало бкрную реакцию не только в самой республике, но и в других странах. Многие сравнили темные стекла авто с предметом роскоши, а некоторые эксперты увидели в таких высоких пошлинах угрозу социального расслоения общества.