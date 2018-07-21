Поступление без коррупции, или Как Узбекистан готовится к экзаменам в вузы

В 2018 году вопреки прогнозам в высшие учебные заведения республики подали документы гораздо меньше абитуриентов, но с учетом вечерников и заочников цифра вырисовывается совсем иная. С чем это связано, выяснял корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В этом году в вузы Узбекистана свои документы сдали свыше 675 тысяч абитуриентов. Эта цифра, по прогнозам экспертов, должна была быть не меньше 810 тысяч. Что случилось, неужели образование потеряло притягательность для молодежи страны или свою роль сыграло повышение стоимости обучения?

С этим вопросом корреспондент Sputnik Узбекистан в рамках заседания Международного пресс-клуба обратился к министру высшего и среднего специального образования Иномжону Мажидову.

"Предполагаемая причина — в изменившихся условиях прохождения тестовых испытаний. Думаю, что нововведения побудили определенную часть абитуриентов не сдавать документы в этом году. Они надеялись обойти требования и правила. Но есть еще и другой фактор. Около 50 тысяч сдали документы на вечернее и заочное отделение. В прошлом году такого количества не было. Кроме того, более 60 тысяч будут поступать на специальное заочное отделение. В сумме, это выходит, больше ста тысяч", — отметил министр.

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Он также добавил, что появление специального заочного отделения сыграло большую роль в перераспределении потока абитуриентов. Так, например, раньше 2/3 от всех претендентов пытались поступить по второму или третьему разу, и, именно значительная часть из них, заметил министр, и пошла на заочные отделения.

Как отмечали эксперты, в этом году в Узбекистане впервые в истории страны вузы будут проводить тестовые испытания не в один день – 1 августа, а с 1 по 15 августа. Экзамены пройдут в две смены. Первая начнется в 8 утра, вторая – с 15:00. По всей республике вступительные экзамены пройдут в 60 павильонах, в каждом из них будет вестись видеонаблюдение.

Шпаргалки и электронные устройства в нынешних условиях будет просто невозможно пронести и поступить смогут только те, кто основательно готовился. К тому же в этом году к процессу проверки тестов не будут допущены сотрудники высших учебных заведений, куда поступает молодежь.

У абитуриента с собой должны быть только паспорт и пропуск ДТМ, в котором указывается время, дата и здание, где будет проходить экзамен. Ручкой и водой они будут обеспечены в помещении, там будут специальные люди, которые помогут им с этим. Главное, что при вхождении на территорию проведения тестовых экзаменов, помимо традиционных металлических рамок, их будут проверять на специальном видеооборудовании с использованием программы идентификации личности.

Надо отметить, что в этом году есть и еще одно новшество — по ряду творческих направлений были отменены тесты, их заменили на творческие экзамены, которые пройдут с 25 июля по 10 августа в самих высших учебных заведениях. Это высшие образовательные учреждения по направлениям в сферах культуры, искусства, дизайна, изобразительного и прикладного искусства, искусствоведения, архитектуры, музыкального образования и спорта.

Кроме того, по ряду направлений уже прошли творческие экзамены. Для обеспечения справедливости и открытости их проведения были организованы специальные экзаменационные комиссии по предметам. В них вошли опытные и квалифицированные педагоги других учебных заведений. К примеру, творческий экзамен уже прошел в Университете журналистики , созданном в этом году. Родители могли своими глазами видеть посредством видеокамер, как их дети отвечают на вопросы комиссии.

Директор Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института Орал Атаниязова рассказала о готовности к приему вступительных экзаменов в вузах Каракалпакстана.

"У нас в республике действует 6 вузов, документы сдали 40 тысяч абитуриентов. Экзамены будут проходить в двух крупных павильонах, каждый из которых рассчитан на 840 мест. Ежедневно тесты в две смены будут сдавать 3360 абитуриентов. Нам потребуется 12 дней, чтобы все поступающие сдали экзамены", — сказала Атаниязова.

Она также подчеркнула, что нынешний год открывает новую историю в жизни высшего образования страны.

"Это также яркий пример качественного исполнения закона "О противодействии коррупции". Впервые тесты будут проходить в таком формате в больших павильонах с ограничением любых моментов, которые связаны с коррупцией. Каждый студент будет сидеть отдельно, на собственной парте. В полметра вокруг от него никого не будет. Раньше все в ряд сидели, тесно друг к другу. Было легко передать любую бумагу и подсказку", — отметила Атаниязова.

По ее мнению, в дальнейшем необходимо рассмотреть вопрос по блокированию в дни сдачи экзаменов в павильонах сотовой связи на три часа.

Напомним, что 2018/2019 учебном году вузы Узбекистана примут 69 200 абитуриентов.