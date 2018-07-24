Дмитриев о том, почему Купер не лучший тренер для сборной Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане названа наиболее вероятная кандидатура на пост главного тренера национальной сборной по футболу. По данным местных СМИ, ссылающихся на неназванные источники, команду возглавит аргентинец Эктор Купер, тренировавший на минувшем чемпионате мира в России сборную Египта.
Ранее эксперты называли наиболее вероятной кандидатуру иранского наставника Карлуша Кейруша.
"Купер, безусловно, очень талантливый специалист, у которого команде Узбекистана будет что почерпнуть. К примеру, я надеюсь, он добавит сборной скорости, которой так не доставало в последних матчах. Но все-таки стоит ожидать от такого специалиста, скорее локальных успехов", — отметил Дмитриев.
По его мнению, выбором этого тренера Узбекистан пошел по пути наименьшего сопротивления, делая ставку на сиюминутные результаты, а не на системное развитие футбола в республике.
"Если мы посмотрим на итоги чемпионата мира в России, то увидим, что успеха добивались команды, где развитие футбола начинается с молодежных сборных. Взять того же Йоахима Лёва, несмотря на неудачное выступление Германии на этом мундиале, год назад с молодежной командой он выиграл Кубок Конфедераций. Французский специалист Дидье Дешам выиграл этот чемпионат с молодым составом, с теми, кто несколько лет назад играли в молодежке", — отметил эксперт.
Говоря о кандидатах, которых рассматривал Узбекистан, Дмитриев склоняется к тому, что национальной сборной больше всего по стилю и методам работы подходит Кейруш.
"С Роберто Манчини все понятно – итальянцы не попала на мировое первенство в этот раз. Наставник хорватов Златко Далич тоже на волне успеха вряд ли сейчас оставит пост, а вот иранский специалист, на мой взгляд, гораздо лучше бы подошел команде Узбекистана. У Купера все-таки игра на лидера. Он поставил на Салаха, который забивает за сборную, но результатов для команды это не дало — египтяне даже не вышли из группы", — пояснил Дмитриев свою позицию.
Федерация футбола Узбекистана пока не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что контракт будет подписан именно с аргентинским тренером, сославшись на то, что переговоры "со специалистом еще продолжаются".