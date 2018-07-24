Дмитриев о том, почему Купер не лучший тренер для сборной Узбекистана

В узбекских СМИ появилась информация о том, что национальную футбольную сборную возглавит аргентинский специалист Эктор Купер. Федерация футбола уклончиво заявила, что переговоры еще продолжаются.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане названа наиболее вероятная кандидатура на пост главного тренера национальной сборной по футболу. По данным местных СМИ, ссылающихся на неназванные источники, команду возглавит аргентинец Эктор Купер, тренировавший на минувшем чемпионате мира в России сборную Египта.

Ранее эксперты называли наиболее вероятной кандидатуру иранского наставника Карлуша Кейруша.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Сборную Узбекистана может возглавить аргентинский тренер Эктор Купер

Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев оценил плюсы и минусы такого выбора, если контракт все-таки будет подписан.

"Купер, безусловно, очень талантливый специалист, у которого команде Узбекистана будет что почерпнуть. К примеру, я надеюсь, он добавит сборной скорости, которой так не доставало в последних матчах. Но все-таки стоит ожидать от такого специалиста, скорее локальных успехов", — отметил Дмитриев.

По его мнению, выбором этого тренера Узбекистан пошел по пути наименьшего сопротивления, делая ставку на сиюминутные результаты, а не на системное развитие футбола в республике.

"Если мы посмотрим на итоги чемпионата мира в России, то увидим, что успеха добивались команды, где развитие футбола начинается с молодежных сборных. Взять того же Йоахима Лёва, несмотря на неудачное выступление Германии на этом мундиале, год назад с молодежной командой он выиграл Кубок Конфедераций. Французский специалист Дидье Дешам выиграл этот чемпионат с молодым составом, с теми, кто несколько лет назад играли в молодежке", — отметил эксперт.

Говоря о кандидатах, которых рассматривал Узбекистан, Дмитриев склоняется к тому, что национальной сборной больше всего по стилю и методам работы подходит Кейруш.

"С Роберто Манчини все понятно – итальянцы не попала на мировое первенство в этот раз. Наставник хорватов Златко Далич тоже на волне успеха вряд ли сейчас оставит пост, а вот иранский специалист, на мой взгляд, гораздо лучше бы подошел команде Узбекистана. У Купера все-таки игра на лидера. Он поставил на Салаха, который забивает за сборную, но результатов для команды это не дало — египтяне даже не вышли из группы", — пояснил Дмитриев свою позицию.

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Сборная Узбекистана осталась без постоянного главного тренера после того, как не смогла пробиться на чемпионат мира в России. Замену экс-наставнику команды Самвелу Бабаяну пока найти не удалось. Футбольные чиновники заявили сразу, что это будет иностранный специалист, но с выбором решили подождать до окончания мундиаля. Наиболее вероятной кандидатурой считался иранский специалист Карлуш Кейрош, но теперь ситуация изменилась.

Федерация футбола Узбекистана пока не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что контракт будет подписан именно с аргентинским тренером, сославшись на то, что переговоры "со специалистом еще продолжаются".