Рисовые риски: оставит ли засуха узбекистанцев без плова

Импорт риса в Узбекистан не повлияет на экономическую ситуацию в стране, но укрепит положение на внутреннем рынке. Что касается мировой конъюнктуры, то эксперты не ожидают серьезных колебаний, несмотря на спад производства в ряде ключевых стран-производителей.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистан закупит почти тридцать тысяч тонн риса для стабилизации на внутреннем рынке. На такой шаг власти пошли из-за роста цены на крупу на 36,5% с начала года. Из-за чего дорожает один из главных ингредиентов для плова, разбирались журналисты Sputnik.

Злаковая стабильность

На ситуацию с рисом, в первую очередь, повлияло снижение объемов производства и дефицит поливной воды. К тому же год выдался засушливым, что также отразилось на урожае.

По прогнозам экспертов ООН, дефицит воды в Центральной Азии усугубится, что негативно скажется на культивировании в регионе таких влаголюбивых культур как рис.

В связи с этим правительство Узбекистана вносит коррективы в свою аграрную политику, сокращая не только площади под хлопчатник, но и рисовые поля. Так, весной текущего года президент республики Шавкат Мирзиёев заявил о сокращение посевных площадей под рис на 42% — со 162 до 94 тысяч гектаров.

Таким образом, урожаи риса в республики будут снижаться, но с учетом демографической ситуации в стране потребность в крупе продолжит расти. Чтобы обеспечить население этим традиционным продуктом государству придется прибегнуть к импорту из других стран. Это позволит стабилизировать рынок и сохранить социальное спокойствие.

© Sputnik / Сергей Субботин Холод: закупка Узбекистаном риса должна мотивировать местных производителей

До сентября 2018 года Узбекистан намерен закупить за границей 29,4 тысяч тонн риса.

"Это самый обычный способ успокоить рынок, тем более что для Узбекистана это в какой-то мере стратегический и даже политический вопрос. Цены на этот важный продовольственный товар напрямую влияют на настроение граждан", — рассказал Sputnik Узбекистан экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук Леонид Холод.

При этом, отметил эксперт, подобными мерами государство повысит конкуренцию между узбекскими фермерами.

"Это, конечно, скажется угнетающе на местных производителей риса, но с другой стороны, активизирует их к здоровой конкуренции, когда участники рынка постараются улучшить качество продукции и эффективность производства, чтобы противостоять внешним игрокам", — добавил эксперт.

В целом, уверен Холод, сами по себе закупки риса, тем более в таких объемах, не окажут негативного влияния на экономику Узбекистана, а принятое властями решение вполне укладывается в обычные рыночные законы.

Рисовый баланс

По данным Международного совета по зерну IGC, в сезоне 2016-2017 годов в мире было произведено около 487,6 миллионов тонн риса, в сезоне 2017-2918 — 488,1 миллионов тонн, а в сезон 2018-2019 года ожидается рекордный прирост почти на 3 миллиона тонн – до уровня в 491 миллион тонн.

При этом мировые показатели потребления риса продолжают расти. Если на текущий момент они чуть ниже уровня производства – 487,6 миллионов тонн, то уже к 2019 году потребление вырастет почти до 493 миллионов тонн, что как минимум на два миллиона тонн больше прогнозов по производству на этот период.

Мировые лидеры по производству риса на сезон 2017-2018 годов:

Страна Объемы производства в млн тонн Объемы импорта в млн тонн Объемы экспорта в млн тонн Китай 146 0 1,6 Индия 111 5 12,2 Индонезия 37,5 1,9 0 Бангладеш 32,7 2,5 0 Вьетнам 27,9 0,4 6,8

При этом суммарный объем производства пяти крупнейших стран-экспортеров, куда помимо Индии и Вьетнама входят Пакистан, Таиланд и США, составляет порядка 172 миллионов тонн, из которых на экспорт отправляется 36,5 миллионов тонн. Остальные три государства из тройки лидеров практически всю продукцию реализуют на внутреннем рынке.

Причем, если Индия и Пакистан только экспортируют рис, отправляя на внешние рынки 12,2 и 4 миллиона тонн соответственно, то другой лидер рейтинга – Китай – вынужден закупать в этом сезоне порядка 5 миллионов тонн риса, постоянно снижая объемы экспорта.

© Sputnik / Виталий Тимкив Узбекистан для стабилизации цен закупит почти 30 тысяч тонн риса

Несмотря на ощутимый рост потребления риса в ближайший год и сравнительно небольшое увеличение производства этой культуры, аналитики не видят серьезных угроз на мировом рынке. Спад и неурожай в одних странах зачастую компенсируется более благоприятной ситуацией в других. К тому же накопленные мировые резервы, которые на данный момент составляют почти 123 миллиона тонн, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Несмотря на то, что Россия не входит в число мировых лидеров по производству (менее 1 млн тонн в год) и экспорту риса, она поставляет среднезерный рис, в том числе в страны СНГ. К примеру, экспорт этой крупы в Узбекистан за период апрель 2017 — апрель 2018 составил свыше 3,5 тысяч тонн на общую сумму 2.4 миллиона долларов. Все это говорит о том, что без плова жители Узбекистана в ближайшее время не останутся.