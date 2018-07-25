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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

"Господин президент": Шавкат Мирзиёев рассказал о семье и планах на будущее

© Пресс служба президента Узбекистана
Аналитика
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В документальном фильме президент рассказал о планах по улучшению качества жизни в селах, о готовящихся проектах и о семье.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik, Екатерина Игумнова. На официальной странице Шавката Мирзиёева в Facebook выложен документальный фильм "Господин Президент", посвященный 61-летию главы государства. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© ИА "Казинформ"
Биография президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
В интервью президент Узбекистана поделился мыслями о семье и счастье, о проблемах населения и страны. Ролик начинается с видеоряда различных городов республики, где показывается жизнь местных жителей: кто-то спешит на работу, едет в транспорте, служит в армии, зрители видят эпизоды поездок президента по стране, общения с простыми людьми. Все эти кадры смонтированы так, будто бы движение в стране оживает, пока Шавкат Мирзиёев пьет утренний кофе в своем кабинете.

"Торжественно клянусь выполнять все обязанности возложенные на президента Республики Узбекистан", - с момента записи с приношения присяги Шавкатом Мирзиёевым начинается основная часть фильма "Господин Президент".

Глава государства рассказывает о планах, о том, в каких условиях живет народ и с чего начнутся работы по улучшению качества жизни, какие проекты ждут Узбекистан.

"Я хочу показать на примере села "Манас", где очень тяжелые условия жизни. Если мы не покажем на самом сложном примере, люди нам не будут верить. Мы не зря начали проект "благополучное село" с Манаса, потому что здесь живет благородный и очень трудолюбивый народ. Прежде всего мы должны сделать нашу сельскую жизнь соответствующей требованиям современной жизни. Поэтому мы с первых дней начали проекты "Благополучное село" и "Благополучная махалля", - поделился президент. 

Автомобильная дорога в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По программе "Обод махалля" в Ташкенте отремонтировали дороги и крыши
Мирзиёев говорит о том, что многое зависит от кадров на местах. Необходимо менять мировоззрение руководителя махалли или района в самом дальнем кишлаке, тогда появится результат.

Он также отметил, что для реализации этих проектов нужно найти 4,5 и 3 триллиона сумов соответственно. Проблемы общества сейчас открыто обсуждаются в СМИ, нет такого, что "что-то можно, что-то нельзя".

"Сейчас журналисты обо всем говорят откровенно, показывают все недостатки. Мы уделяем большое внимание обеспечению открытости, подготовки квалифицированных кадров в журналистике", - говорит глава государства.

Самым важным в жизни человека президент назвал семью.

Президент поручил отремонтировать дома и дороги
Пресс-служба Шавката Мирзиёева
Президент поручил отремонтировать более 140 тысяч домов
"Неважно кто он и где работает, если он не будет уделять внимание своей семье, воспитанию детей и поддержанию обстановки в семье, то никакого хорошего результата не будет. Когда человек имеет право называть себя счастливым? Тогда когда он счастлив в своей семье", - закончил свое интервью глава государства.

Считает ли себя президент счастливым? На этот вопрос Шавкат Мирзиёев ответил, то назовет себя таковым, когда его народ будет счастлив.




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