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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Главное за неделю: абитуриенты, ответ президента и лимиты на Aliexpress

Пресс-служба президента Узбекистана
Аналитика
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День рождения президента, предэкзаменационная пора и новые правила при покупке в интернете — об этих и других новостях этой недели читайте в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik, Антон Курилкин. В Узбекистане идет подготовка к вступительным экзаменам, Мирзиёев рассказал о себе в фильме, а в автомобильном законодательстве наконец-то произошел сдвиг. Об этих и других новостях недели – в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.

Операция "Абитуриент"

За неделю до вступительных испытаний СГБ Узбекистана раскрыла очередные коррупционные схемы – в этом году за деньги экзамен должны были за нерадивого абитуриента сдавать подставные люди.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
"Паровозы" задержаны: подставные абитуриенты ожидают суда
Подобные скандалы случаются в стране каждый год – видимо, в августе нас еще ждет вскрытие "бункеров" и громкие аресты.

Впрочем, не всех поступающих ждет нервная процедура тестирования – Кабинет министров выпустил постановление, согласно которому выпускники юридических колледжей будут приниматься на 1 курс Ташкентского юридического университета без экзаменов. Но воспользоваться льготой смогут только те, у кого рейтинг выше 71%.

Aliexpress, али нет

Покупать на Aliexpress стало сложнее – теперь сумма покупок снижена до одной тысячи долларов в квартал, а за вещи дороже 100 долларов (например, смартфон) придется платить таможенную пошлину. Новые нормы распространяются на все посылки, поступающие по международной почте или курьерской доставки юридическим лицам.

Придется ли платить за доставки с китайского интернет-магазина в хокимияте Ташкента в законе не уточняется – на этой неделе в узбекской столице демонтировали скандальный монумент-часы, а в группе TROLL UZ выяснили, что ряд арт-инсталляций в городе куплен на AliExpress.

Подарки и сюрпризы

За посылки из Узбекистана пошлина не взимается, поэтому узбекскому арбитру Равшану Ирматову не придется переплачивать за отправленный Василию Уткину подарок.

"На прошлой неделе списывался с Казанским (комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский, - прим. ред.). Он комментировал в Узбекистане полуфиналы и финал. Он сообщил, что Равшан передал мне подарок", — заявил Уткин.

Напомним, во время матча Аргентина – Хорватия российский комментатор не стеснялся в выражениях в отношении узбекского рефери, и яростно критиковал его работу. Позднее он публично извинился перед Ирматовым.

Равшан Ирматов оценил судейство финального матча ЧМ-2018
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Равшан Ирматов передал подарок Василию Уткину
А вот с презентом российского лидера Владимира Путина Дональду Трампу обнаружились проблемы — врученным во время встречи в Хельсинки футбольным мячом заинтересовалась американская разведка. Смутил представителей спецслужб чип, встроенный в спортивный снаряд для автоматической фиксации гола. Это заявление силовиков стало последней каплей в чаше общественной истерии на тему российско-американских отношений, так что приглашение Путину посетить Вашингтон пришлось перенести с осени до окончания "охоты на ведьм", написал Дональд Трамп в своем Твиттере.

Автомобильная жестокость и пыльный "Бумер"

Разговоры за рулем могут привести к авариям, а иногда и к убийству – в Карши произошел чудовищный случай. Водитель автомобиля "Нексия" ругался со знакомым по телефону, но увидев оппонента на обочине, протаранил его машиной, а потом добил кулаками. Мужчина скончался по дороге в больницу, а преступнику грозит пожизненное заключение за жестокое убийство.

Daewoo Nexia
Стрингер
В Узбекистане водитель задавил и избил до смерти пешехода
Любители старины могут приобрести два антикварных автомобиля, конфискованных по решению суда. За исправный BMW 1930-х годов придется выложить не менее 527 миллионов сумов, а за второй раритет —  648 миллионов. Именно с таких отметок будет стартовать аукцион.

Те кому авто нужно лишь на время и за более скромные деньги, смогут арендовать машину по упрощенной процедуре. В Ташкенте, Бухаре, Хорезме и Самарканде прокат легковушек на срок до 30 дней осуществляется без нотариальной доверенности. Для оформления документов достаточно иметь при себе только международные водительские права.

День рождения президента

На уходящей неделе, 24 июля, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнился 61 год. Узбекского лидера поздравили его коллеги из стран СНГ, а также главы международных организаций.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Пресс служба президента Узбекистана
Что Шавкат Мирзиёев рассказал о себе в свой день рождения
К этой дате специально был снят документальный фильм, посвященный проходящим в стране реформам.

В картину "Господин президент" вошли как кадры хроники, так и интервью первого лица. Шавкат Мирзиёев рассказал немного и о своей семье, и о тонкостях в управлении государством, и насущных проблемах страны.

Фильм на двух языках был показан на официальной странице главы государства в Facebook.

Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, Равшан Ирматов, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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