Чеканный шаг и логотип в небе: как открывались Армейские игры в России

IV Международные армейские игры пройдут на территории семи государств с 28 июля по 12 августа. В этом году Узбекистан принимает участие сразу в 13 дисциплинах.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik, Антон Курилкин. В парке "Патриот", несмотря на раннее время, уже много посетителей. На большой сцене для гостей в ожидании церемонии открытия играет оркестр. Военные делегации, выстроившись в алфавитном порядке, аккуратными коробочками, ждут команды.

Вскоре в воздухе разливается рокот вертолётов - двойка Ми-17 с высокопоставленными гостями приземляется в нескольких сотнях метров от сцены. Как только гул лопастей стихает, диктор просит зрителей занять места - до начала церемонии остаются считанные минуты.

© Sputnik / Евгений Одиноков Стартовали Международные армейские игры – в каких конкурсах поучаствует Узбекистан

Старт церемонии открытия дает мини-парад стран участниц. После боя кремлёвский курантов, который показывали в прямом эфире на больших экранах, начинается торжественное прохождение парадных расчетов. Некоторым военным, чьи страны участвуют в одном или двух небольших конкурсах, приходится проходить по двое или по трое — например, Бангладеш участвует только в одном, снайперском конкурсе, а представитель Греции проходит и вовсе в гордом одиночестве - он приехал на соревнование "Воин содружества", которое пройдёт в этом году в Армении.

Отдельно выделяет диктор и команду из Сирии – военнослужащие этой страны, еще недавно раздираемой на части гражданской войной, решили в этом году участвовать в четырех конкурсах. На форме сирийцев, помимо флага, нашит и портрет президента Башара Асада.

Делегация Узбекистана проходит предпоследней, и диктор желает ей победы, отметив, что в этом году узбекские военные сделали серьёзную заявку на призовые места, принимая участие в большом количестве конкурсов. Узбекистанцы дебютировали на АрМИ в прошлом году сразу в восьми конкурсах. В этот раз они будут бороться за награды уже в 13 дисциплинах.

© Sputnik / /Антон Курилкин Церемония открытия IV Международных армейских игр

Главное состязание Игр — танковый биатлон — в этом году усложнилось: теперь командам предстоит, помимо соревнований экипажей, выступить и в составе взводов одновременно.

После импровизированного парада на огромном экране под удары барабанов начинается обратный отсчёт до начала соревнований. Как только таймер доходит до нуля, на сцену высыпают танцоры.

Своё оригинальное приветствие гостям и участникам АрМИ-2918 прислали парашютисты ДОСААФ из Пскова - группа во время прыжка составила логотип игр в воздухе. Эта захватывающая дух картина в прямом эфире транслировалась на огромные экраны сцены АрМИ.

Творческие коллективы вновь сменяет военный порядок — на сцену под торжественную музыку солдаты почетного караула выносят государственные знамёна всех стран-участниц.

Угандийцы единственные встречают свой флаг аплодисментами - военные этой страны всегда эмоционально реагируют на упоминание своего государства и горячо, с песнями и плясками, поддерживают товарищей на соревнованиях. Последним группа из четырех знаменосцев выносит флаг армейских игр и замирает у флагштока.

Министр обороны России Сергей Шойгу, выйдя на сцену, поправляет флаг Казахстана — он зацепился за пояс знаменосца. После зачитывания послания от президента России, министр объявляет игры открытыми, а солдаты почетного караула и поднимают флаг соревнований на флагшток. Огромное белое полотнище с черно-золотым логотипом будет спущено только во время церемонии закрытия.

IV Международные Армейские игры открылись. В ближайшие две недели 189 команд будут сражаться в 28 конкурсах за призовые места. Соревнования пройдут на территории семи государств.