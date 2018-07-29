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Аналитика

Показать миру настоящий Мордор: как срывают изоляцию России

Аналитика
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Иван Данилов
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Российский парламент создает условия для системного слома информационной, дипломатической и даже идеологической изоляции, в которую пытаются загнать Россию. Реакция западных СМИ на восторженные впечатления иностранных болельщиков, посетивших Россию, говорит сама за себя, пишет эксперт

Автор блога Crimson Alter для РИА Новости

Госдума 26 июля приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий зарубежным болельщикам, обладающим удостоверением Fan ID, въезжать на территорию России без виз до конца 2018 года. У этого законопроекта есть вполне понятная экономическая подоплека, но в нынешней геополитической ситуации стоит поразмышлять не о миллиардах рублей, которые может заработать российская экономика на туристах, а о тех вполне осязаемых политических результатах, которые обеспечиваются подобными инициативами.

Владимир Лепехин
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Российский парламент, следуя указаниям президента Путина, создает условия для системного слома информационной, дипломатической и даже идеологической изоляции, в которую пытаются загнать Россию. Реакция западных СМИ на восторженные впечатления иностранных болельщиков, посетивших Россию, говорит сама за себя. Иностранные гости увидели, что Россия — это своего рода "последний нормальный Запад", а совсем не ужасный тоталитарный Мордор, помесь воображаемого Западом Ирана с воображаемой им же КНДР.

Впрочем, критики и скептики возражают, что по большому счету это ничего не изменит, ибо между мнениями и предрассудками о России, которые свойственны рядовым болельщикам и туристам, и убеждениями иностранных элит пролегает пропасть, и тут никаким чемпионатом мира не поможешь. Это в определенной степени соответствует действительности, но не значит, что проблема не имеет решения. Более того, решением этой проблемы нижняя палата российского парламента уже активно занимается. Достаточно вспомнить ставший знаковым в России и скандальным в США визит высокопоставленных сенаторов-республиканцев, которые провели в Москве закрытые встречи с руководством Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) с супругой Меланьей с мячом чемпионата мира 2018 по футболу во время встречи в Хельсинки.
© Sputnik / Алексей Никольский
Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки

Дело в том, что в условиях изменения политической ситуации в США и России межпарламентская дипломатия становится ключевым каналом межэлитного взаимодействия. Если американские прокуроры, выполняя очевидный политический заказ, преследуют тех, кто пытается наладить даже контакты по линии НКО и гражданского общества, то ни о какой "народной дипломатии" речь идти уже не может. В условиях перекрестной высылки дипломатов традиционные дипломатические каналы также почти заморожены. Саммит на уровне президентов — это важное, но очень редкое и трудоемкое событие, которое приводит к появлению в американском медийном и экспертном сообществе предложений об импичменте президента. Остается канал межпарламентской дипломатии, который работает за счет того, что среди американских сенаторов и конгрессменов есть те, для кого налаживание отношений с Россией важнее, чем риски для собственного имиджа, и за счет того, что Дума обладает необходимым политическим весом для того, чтобы обеспечить субстантивную коммуникацию с американскими визави.

В имиджевом и медийном плане участникам американской делегации уже, кстати, пришлось дорого заплатить за первую поездку в Москву. Их обвинили в сотрудничестве с врагами США, в международной легитимизации "путинского режима" и в том, что они налаживают контакты с российскими коллегами в обход "традиционных" схем американской дипломатии. Если знаковые фигуры американского сената и конгресса прилетают на переговоры в Думу, значит, они готовы заплатить эту цену и подвергнуться медийному шельмованию на родине. Они явно идут на это не ради удовольствия, а по очень прагматичным причинам.

К сожалению, в российском инфополе в контексте визита запомнились лишь антироссийские высказывания единственного сенатора, который "сломался" под медийным давлением, сенатора Джона Кеннеди, на родине имеющего репутацию "хронического предателя" из-за перебежек из одной партии в другую. У остальных членов американской делегации, среди которых были высокопоставленные республиканцы и несколько глав сенатских комитетов, хватило такта и мужества выдержать медийное шельмование и защищать необходимость диалога по линии Вашингтон — Москва. Многие не понимают, что в Москву прилетели как раз те представители американской элиты, которых за нежелание воевать (в самом прямом смысле) с Россией в США называют отступниками и агентами Путина, и что их смелость и последовательность была достойна как минимум аплодисментов.

Парадоксально, но в контексте непрекращающихся и очень упорных попыток организовать дипломатическую и информационную изоляцию России Госдума выполняет в плане политических контактов примерно ту же роль, которую успешно выполнил Чемпионат мира по футболу для рядовых иностранных туристов. Американские сенаторы и конгрессмены не только приобретают возможность получить из первых рук информацию о российской позиции по самым разным вопросам актуальной международной повестки, но и увидеть на практике, что с ними общаются представители по-настоящему демократического государства — такие же парламентарии, которые принимают отчеты руководителя Центрального банка, правительства, Счетной палаты и так далее. Правда, в отличие от американского конгресса, чтобы какой-то вопрос был вынесен на слушания в Думе, не нужно привлекать дорогих лоббистов, услуги которых в США стоят миллионы долларов. Российские парламентарии сами находят темы для парламентских слушаний по особо острым общественным вопросам.

Болельщик сборной Египта перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Алексей Даничев
Болельщик сборной Египта перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта

В это сложно поверить, но определенная часть американского журналистского и экспертного сообщества именно благодаря визиту сенаторов в российский парламент вообще узнала о том, что в России есть парламент и что Россия — демократическое государство. Некоторая ограниченность восприятия — это даже не результат какой-то личной лени. Просто, если каждый день ведущие условного CNN твердят про "путинскую диктатуру" и "тоталитарную Россию", не стоит удивляться тому, что новость о существовании российского парламентаризма может вызвать у кого-то шок и когнитивный диссонанс. Более того, возможность просто и откровенно поговорить за закрытыми дверями с российскими депутатами — это бесценный информационный ресурс для американских и европейских политиков, информацию для которых годами тщательно фильтровали представители русофобски настроенных экспертных и разведывательных структур.

Межпарламентской дипломатией пользуются не только американские сенаторы. За весеннюю сессию Госдуму также посетили парламентские делегации из Германии, Сербии и Казахстана, и если для наших традиционных союзников по ЕАЭС общение с российскими депутатами — это нечто обыденное, то представителям европейских парламентов нужно было проявить большую смелость для того, чтобы прилететь в Москву. Впрочем, каждый такой визит подтачивает образ северного Мордора. А значит, уже ради этого стоит снова и снова приглашать американских и европейских депутатов и сенаторов в Москву, и если возможно — даже привозить их в Крым. Практика показывает, что после посещения полуострова у европейских политиков резко падает доверие к рассказам собственных СМИ и украинских дипломатов о том, как сильно крымчане хотят вернуться на Украину, и том, как плохо им в России.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
Второй раз: Путин и Трамп могут снова встретиться осенью

Еще одним важным побочным эффектом таких визитов становится уверенность, что с Россией можно и нужно договариваться — просто исходя из того, что она явно не производит впечатление страны, которая вот-вот развалится из-за того, что Обама порвал ее в клочья. Если в сознании европейских и американских политиков будет крепко закреплена мысль, что Россия — это навсегда и никуда не исчезнет, они сами неизбежно придут к желанию нормализовать отношения.

О желании посетить Россию в недалеком будущем заявил один из самых ярких сторонников Дональда Трампа в рядах Республиканской партии, сенатор Рэнд Пол, который был одним из немногих американских политиков, публично поддержавших саммит в Хельсинки и потребовавших улучшения отношений с Россией во имя избежания глобальной войны. "Я с нетерпением жду консультаций с Трампом… и жду возможности поработать с дипломатами из обеих стран, чтобы визит получился успешным, а отношения улучшились. Это вопрос миллионов жизней", — заявил сенатор Пол, комментируя свое решение.

Визиты политиков такого калибра открывают еще одну важную возможность для межпарламентской дипломатии. Настоящие американские консерваторы, для которых интервенционизм, неолиберализм и глобализация являются предметами ненависти, а не поклонения, вполне могут в Думе и не только там найти собеседников, которые в равной степени не любят "глобализацию в стиле Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса". Наличие общих политических противников всегда сближает, и вполне может быть, что такое сближение обеспечит Дональду Трампу дополнительную внутрипартийную поддержку в его попытках прийти к какой-то большой дипломатической сделке с Владимиром Путиным. В этом случае можно будет с уверенностью констатировать, что парламентская дипломатия сделала свое дело.




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