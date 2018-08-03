Главное за неделю: рекорды военных, цены на авто и танец Юлдуз Усмановой

В Узбекистане грядет сбор урожая, военнослужащие республики покоряют вершины на "АрМи-2018", а колебания цен на автомобили обсуждаются на каждом углу. Об этих и других новостях, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.
Хлопковый провал и урожай побед военнослужащих
В некоторых районах республики не все готовы к осеннему сезону - фермеры отстают от графика по сбору урожая на 10-12 дней. По этому поводу президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором распорядился принять меры в отношении глав отстающих регионов и обеспечить высокую урожайность хлопчатника и повторных продовольственных культур.
В военно-медицинской эстафете в Ленинградской области отличилась капитан медицинской службы врач Лариса Холмаматова, которая пока занимает вторую строчку. В рамках соревнований ей предстояло выполнить два упражнения: пройти полосу препятствий и продемонстрировать реанимационные мероприятия и медицинских манипуляций на специальных манекенах.
На международном конкурсе "Отличники войсковой разведки-2018" военнослужащие республики преодолели полосу препятствий за 37 минут 30 секунд. Однако узбекистанцев на две минуты обогнали россияне.
На конкурсе участники десантировались с вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" и совершили марш-бросок на расстояние более 15 километров, надев на себя полное обмундирование, которое весит почти 20 килограммов.
Танцы на дороге и цены на авто
Одни с гордостью следят за победами своих соотечественников за рубежом, другие разводят жаркие дискуссии в соцсетях по поводу цен на автомобили.
Не успели автолюбители обсудить дорогостоящую тонировку, как возникла новая проблема. "УзАвтоСаноат" объявил о подорожании автомобилей в среднем на 14%. В группе "Водители Ташкента" в Facebook пользователи возмущались и публиковали мемы, с юмором относясь к очередному подорожанию.
Позже администратор разместил сообщение, в котором призывал граждан подписываться под предложением к "УзАвтоСаноат" выложить в открытый доступ калькуляцию на производство автомобилей, чтобы люди четко понимали, за что они платят, и кто с этого сколько зарабатывает.
Однако вечером того же дня руководство "УзАвтоСаноат" заявило, что распространенный ранее в соцсетях прайс-лист на машины оказался недостоверным. Компания не будет повышать цены на автомобили GM Uzbekistan.
После этого сообщения дискуссии в Facebook поутихли, а в другой соцсети - Instagram посты с участием узбекских красавиц стали выходить в мировые тренды.
Формы еще одной узбекской красавицы оценили на конкурсе красоты. Дарья Масальская завоевала титул "Мисс СНГ Instagram". Девушка боролось за корону вместе с 19 другими участницами конкурса "Мисс СНГ-2018", который проходил в Астане. Победительницей стала Татьяна Акуленко из Украины.
У Дарьи Масальской остались приятные впечатления от конкурса. Участников разместили в шикарной гостинице, вкусно и разнообразно кормили, а дружелюбная атмосфера в коллективе помогала сохранять девушкам нейтралитет в отношении друг друга несмотря на упорную борьбу за титул.
Обезьянка "ноль" и блудный кот Бегемот
Но не во всех коллективах царит такая же атмосфера взаимоуважения. Странная история произошла между четвероногими артистами Ташкентского цирка. В местных СМИ появилась информация, что тигры и лев съели своего коллегу — обезьяну по кличке Рыжик. Хищников из Узбекского государственного цирка сейчас обследуют ветеринары.
Позже его нашли возле Театра Моссовета. По данным МВД, прохожая увидела на улице напуганного кота и хотела его приютить. Животное находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание.