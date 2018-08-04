Огонь, вода и бетонные трубы: что пришлось преодолеть узбекским разведчикам

По итогам третьего этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" узбекистанцы удивили судей своей сноровкой и профессионализмом, показав второй результат.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik, Антон Курилкин. Разведчики из Узбекистана показали один из лучших результатов на третьем этапе конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр. За преодолением препятствий и мастерством бойцов наблюдал корреспондент Sputnik.

Сложнейший этап

Тропа разведчика изначально представляет собой полосу препятствий длинною примерно 800 метров. Участвующим в забеге предстоит преодолеть 22 препятствия – например, подняться на высокую стену по канату, перелезть через забор с колючей проволокой и проползти по небольшому тоннелю в противогазе.

Помимо привычных преград участников конкурса ждали "сюрпризы" в виде обстрелов и взрывпакетов, горящих автомобильных покрышек с едким и густым дымом и растяжек с учебными гранатами.

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Кроме непосредственно прохождения самой трассы разведчикам необходимо выполнить несколько задач: метнуть нож во вражеского (пусть и деревянного) часового, закрепить на телеграфном столбе устройство связи и подорвать железную дорогу.

При этом всем десятерым членам группы нужно соблюдать боевой порядок и не потерять имущество – за это могут начислить штрафные баллы.

Прохождение тропы, по словам главного судьи соревнований, начальника разведки Сухопутных войск Вооруженных сил России, генерал-майора Владимира Марусина, самый трудный этап конкурса.

Разминка и снаряжение

Непосредственно перед стартом узбекские разведчики разминаются – бегают трусцой, разогреваются и усиленно машут руками и ногами.

Судьи проверяют снаряжение и оружие группы. Каждый разведчик несет на себе в общей сложности больше десяти килограммов — автомат, боеприпасы, взрывчатка, гранаты, нож и различные инструменты и медикаменты. Тяжелее всех приходится гранатометчику, снайперу и пулеметчику – их личное оружие весит больше, чем АК-74 у остальных.

Разминка и проверка завершена, бойцы занимают исходную позицию на платформе в метре от земли – на первом испытании имитируется высадка из вертолета. По команде арбитров забег начинается.

Из огня да в полымя

Высыпавшись из условного вертолета, бойцы группками начинают перебегать вперед. Позади остается невысокая кирпичная стенка и деревянный забор высотой в человеческий рост.

Перед стандартным забором армий стран НАТО, с колючей проволокой наверху, группа собирается и через препятствие летит две дымовые шашки с оранжевым дымом.

Однако пройти коварный рубеж быстро не получается – один из разведчиков цепляется за колючки и срывает одну из проволок, натянутых над забором. Чтобы расчистить путь следующим за ним товарищам, тают драгоценные секунды.

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Впрочем, вскоре группа собирается уже за забором перед следующим препятствием – двухэтажной стеной с окнами.

На протяжении всей трассы бойцы практически не шумят, а о занятии позиции докладывают короткими вскриками.

Внезапно раздается громкий хлопок — сработал первый на маршруте взрывпакет и начинается беспорядочная пальба очередями. Разведчики моментально залегают и начинают отстреливаться.

Спустя несколько секунд в условное здание летят гранаты, а двух бойцов поочередно поднимают на второй этаж при помощи трубы.

Sputnik / Антон Курилкин Узбекские военнослужащие во время конкурса "Тропа разведчика"

Сопровождающие узбекскую группу российские офицеры обескуражено смотрят на секундомеры – разведчики идут очень быстро и практически идеально преодолевают препятствия. Спрашиваю у одного из них:

— Быстро идут?

— Капец как быстро!

Пройдя несколько высотных испытаний – здание с окнами и высокую бетонную стену, на которую нужно забраться по канату, группа собирается перед следующим препятствием.

У кажущейся безобидной на первой взгляд стенки две сложности – наверху в цемент вмуровано битое стекло, а за ней – ров с водой, преодолеть который можно по двум бетонным трубам диаметров меньше полуметра. Однако водных процедур узбекистанцам удается избежать, и вскоре последний боец тылового дозора занимает оборону.

Sputnik / Антон Курилкин Узбекские военнослужащие во время конкурса "Тропа разведчика"

© Sputnik / Антон Курилкин Икрамов: узбекские разведчики на АрМИ понимают друг друга с полувзгляда

Из толпы сопровождающих раздается реплика:

- Неужели побьют рекорд?

После рва с водой вновь раздаются взрывы и выстрелы – группе нужно отразить нападение диверсантов. Автоматных очереди и разрывы оглушают, на миг условный бой представляется вполне реальным сражением.

Темп после засады замедляется – разведчикам нужно пробраться через мостик и забор из колючей проволоки. Бойцы идут осторожно и не спеша из-за установленных на препятствиях растяжек.

Пройти этап "чисто" (а именно чистота выполнения, а не скорость является главным показателем на испытании) не получается – две растяжки все же были сорваны, о чем сигнализируют судей хлопки учебных гранат.

Малозаметную проволочную сеть или, по-простому, "путанку" группа преодолевает довольно проворно, прижав проволоку к земле небольшими бревнами, валявшимися неподалеку.

Под колючкой, где тоже были спрятаны две растяжки, группа проползает очень быстро и без ошибок – бойцы переднего края аккуратно обезвреживают ловушки.

Группе остается выполнить две практических задачи – броском ножа ликвидировать часового и условно подорвать железную дорогу.

С часовыми разведчикам не повезло – один из ножей не воткнулся и отскочил от мишени. Однако железную дорогу от условного уничтожения это не спасло, и очередной взрыв немного оглушил зрителей, сорвав град оваций.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Sputnik / Антон Курилкин / Минобороны РФ Военнослужащие из Узбекистана приняли участие в конкурсе "Тропа разведчика"

После подрыва дороги бойцы ловко преодолевают динамическую стенку – скрепленные между цепями автомобильные покрышки, и устремляются к следующему препятствию.

Тем временем секундомер подбирается к получасовой отметке и пока что это рекорд соревнований этого года.

Надев противогазы, разведчики один за другим скрываются в условной канализации – узком туннеле под землей, по которому приходится идти гуськом.

© Sputnik / Александр Кряжев Разведчики из Узбекистана совершили марш-бросок под Новосибирском

После выхода из подземелья команде нужно преодолеть ров с водой по узким бетонным трубам и канатному мостику, при этом один из бойцов назначается условно раненым и его нужно транспортировать на другой берег на себе.

Гранатометчику приходится часть рва проплывать – он сорвался с ненадежной переправы, но быстро выбрался и занял свое место в боевом порядке.

Последний рубеж – участники забираются на стенку, пробегают по находящейся над землей "лесенке" из металлических труб и занимают круговую оборону у рации.

Как только последний боец прибегает на площадку, командир группы срывает трубку и докладывает о выполнении задачи.

Sputnik / Антон Курилкин Узбекские военнослужащие во время конкурса "Тропа разведчика"

Прохождение тропы завершено – секундомеры замерли на отметке в 37 минут 30 секунд. Это один из лучших результатов конкурса – например, китайцы отстали на целых пять минут, а от лидеров забега, российских коллег, узбекистанцев отделили всего две с половиной минуты.

Бойцы радостно обнимаются, один из бежавших трассу автоматчиков в эмоциональном порыве выпускает в воздух целых магазин холостых патронов.

Впереди у команд осталось всего два этапа – стрельбы и выход в район сбора. По итогам трех дисциплин Узбекистан в тройке лидеров.