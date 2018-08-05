Эксперты: мощнейший враг может стоять за покушением на Мадуро

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В атаке Николас Мадуро обвинил руководство соседней Колумбии. Профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец и специалист по Латинской Америке, автор книги "Уго Чавес" Константин Сапожников (Нил Никандров) рассказали Sputnik, кто может стоять за покушением на Мадуро.

После покушения генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб (Tarek William Saab) не исключил возможности того, что оно было спланировано за пределами Венесуэлы. Как вы думаете, кто может стоять за этим покушением? Есть ли какие-то внешние авторы, которым было бы выгодно произошедшее?

Сапожников: Все экономические блокады привели к нулю, с его правительством не могут ничего сделать экономически, режим хоть и шатается, но, я думаю, что основные сражения еще впереди. Считаю, что в конечном итоге Мадуро победит. Схема атак с аппаратами (дронами) очень напоминает то, что практикуется в Сирии, атаки на российские базы и т.д. Это схема понятная и для того, чтобы ее организовать, нужна очень мощная инфраструктура, подготовленные кадры. Конечно, эти беспилотники могут продаваться, но они оборудованы не настолько профессионально и снаряжены не таким мощным взрывчатым веществом, что речь не может идти о радикальных оппозиционерах. Наверняка, это все было спланировано и подготовлено. Здесь есть координатор, профессионалы и то, что все произошло в празднование 81-го юбилея Национальной Гвардии Венесуэлы, тоже не простая случайность. Все было очень точно подготовлено и рассчитано на эффект, на подготовку к перевороту в стране. Но его не будет, потому что правительство Мадуро контролирует ситуацию.

Режимом Мадуро многие недовольны не только в Латинской Америке, поэтому желающих избавиться от него много, но это не значит, что избавиться от него хотят силовыми методами. Я думаю, что Сааб имел в виду венесуэльскую оппозицию, которая базируется во Флориде в Майами. В таком деле как террористический акт гадать на кофейной гуще - довольно непродуктивный метод. Нужны совершенно точные факты.

Есть организация, которая взяла на себя ответственность - Фланелевые солдаты. Они уже совершали подобные акты, как атака на вертолет, правительственные здания. Их лидер бывший полицейский Оскар Перес (Oscar Perez) погиб недавно в столкновении с правоохранительными органами. Я с опаской отношусь к информации в Интернете. Любой человек, выложивший какую-то информацию в Сети, уже организация? Фланелевые солдаты могли совершить акт против Мадуро, но где тому доказательства.

Как вы думаете, могли ли США стоять за покушением?

© Sputnik / Илья Питалев Сила права против права силы: где ждать очередного хаоса?

Сапожников: Да. Конечно. Потому, что главный противник сейчас в регионе у Венесуэлы - это США. Вашингтон очень много что планировал и предпринимал в Венесуэле, в том числе и экономическое удушение, пятая колонна, но все это не давало нужных результатов. Но, вот видимо, решили радикально со всем этим покончить. После этого, как следствие, внутренняя борьба и оппозиция вышли бы на первый план. Я думаю, расчет был именно на это. То, что власти Венесуэлы это допустили, показывает, что есть определенные сложности в силовых структурах страны. Я думаю, все произошедшее является очень серьезным сигналом для Мадуро. С его стороны будет жесткая реакция. Я считаю, что теракт был совершен с территории Колумбии, которая сейчас считается региональным врагом номер один для Венесуэлы. Американцы делают работу через Колумбию, может, и колумбийские специалисты участвовали в этом деле. Но главный организатор, вдохновитель и финансист - это конечно США.

Хейфец: Мы имеем право рассуждать таким образом, но в любом случае нужны доказательства. Все заявления здесь требуют подтверждения и в первую очередь фактами.

Мадуро в своем обращении после теракта обвинил в произошедшем колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса. Как вы думаете, почему прозвучали такие обвинения, и может ли Сантос иметь какое-либо отношение к теракту?

Сапожников: Вражда между этими странами идет с первых дней правления Уго Чавеса. Я не сомневаюсь, что колумбийский след может быть большой в этом деле. Американцы, конечно, скрываются за колумбийскими исполнителями. Хотя все планируется и организовывается в ЦРУ. Я думаю, что последствий особых не будет в Венесуэле, не считая закручивания гаек. Однако в связи с этим не стоит говорить, что режим Мадуро жесткий. Нет, это очень мягкий режим.

Хейфец: Правительство Колумбии категорически отвергло такую вероятность.

То, что у Венесуэлы с Колумбией очень сложные отношения, это совершенно очевидно. Это связано со многими вещами. С тем, что венесуэльский продовольственный кризис отражался на Колумбии, когда тысячи венесуэльцев переходили за покупками венесуэльско-колумбийскую границу. Плохие отношения также были связаны с действиями Революционных Вооруженных Сил Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) и Правительство Колумбии обвиняло Венесуэлу в том, что она поддерживает повстанцев. Но в любом случае для того, чтобы обвинять Сантоса, нужны доказательства. В жизни может быть все, что угодно, но нужно это доказать.

Напряженные отношения между двумя странами - это один из возможных, лежащих на поверхности моментов, который позволяет объяснить ситуацию, почему Мадуро обвинил в произошедшем случае власти Колумбии. Хотя, я думаю, дело в том, что в самой Венесуэле достаточно сильная оппозиция, которая не может найти общего языка с властью. Это одна из серьезнейших проблем в сегодняшней Венесуэле.

Многие политологи отмечают, что Венесуэла проводит независимую от США политику в Южной Америке и входит в круг интересов России. Более того, эксперты считают, что между покушением на Мадуро, покушением на турецкого президента Эрдогана и попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году можно провести параллели. Как вы думаете, имеют ли между собой что-то общее эти два случая?

REUTERS / Baz Ratner Багдасаров: Эрдоган обижен, что НАТО не участвовало в подавлении путча

считает, что можно провести некую параллель между тем, что произошло в Турции и Венесуэле. Эта параллель может быть связана с тем, что и у обеих стран есть общий враг в лице США.

Сапожников: Я думаю, что зачистка сторонников Боливарианской революции и прогрессистских сил на континенте идет мощнейшая. Уже можно сказать, что те силы, которые противостояли США, сейчас разрознены, нет определенной солидарности. Бразилия, Эквадор, Никарагуа оказались под мощнейшим ударом, и все это происходит одновременно, параллельно. Поэтому видно, что действует очень мощный враг, у которого есть для этого средства, оперативные возможности и прочее. Я думаю, что что-то похожее может произойти в Никарагуа. Эквадор уже разгромлен, там сейчас к власти пришел Ленин Морено (Lenín Moreno). Этот человек все поменял, что было создано Рафаелем Корреа(Rafael Correa).

В этом вопросе есть еще один очень важный аспект, это российский аспект. Лет пять назад Россия предпринимала шаги, чтобы утвердиться на континенте. И это очень разволновало американцев. Все наши потенциальные союзники, с которыми начиналось позитивное сотрудничество, вплоть до поставок вооружений, все перешли в оборону, все в отступлении, все сами по себе. Я думаю, что причиной всему этому является реакция США на то, что Россия предпринимала мощное наступление в регионе. От них можно ожидать, что угодно.

Хейфец: Если события похожи друг на друга, мне кажется, совершенно не значит, что они взаимозависимы и, что они планируются в одном центре.

Больше половины венесуэльской нефти продается в США. То, что Россия связана экономическими отношениями с Венесуэлой, - это тоже общеизвестный факт. У Роснефти очень серьезный интерес к разработке венесуэльской нефти. Но экономические отношения не обязательно должны приводить к конфликтам. Мне не нравится подход, выводящий экономическое соревнование в разряд глобального противостояния, реализуемого силовыми методами.