Китай готов подставить плечо Сирии и наступить на ногу Пентагону

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik



Как заявил посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь, Вооруженные силы Китая намерены поддержать "сирийскую армию, которая борется с террористами в Идлибе и других областях Сирии".

Пекин заинтересован в "уничтожении прибывших из Китая и действующих в Идлибе мусульманских бойцов". Исламистские боевики-уйгуры из западной провинции КНР Синьцзян в последние годы тысячами въезжали на территорию Сирии для участия в "джихаде". Понятна обеспокоенность ростом числа боевиков китайского происхождения в группировке ИГ*.

Имеются и более веские причины для активизации КНР на Ближневосточном направлении. Пекину необходимо утверждать свою возрастающую роль в мировой политике. Инвестиции в сирийскую экономику и освоение иранских нефтяных месторождений – один из приоритетов экономического развития китайской экономики на десятилетия.

Оперативная обстановка

© AFP 2018 / GUANG NIU Чем опасны китайские подлодки-беспилотники

Военная активность Пекина вполне соответствует древнекитайской традиции: мудрый стратег должен ненавидеть войну и прибегать к военной силе только в крайнем случае. В условиях геополитической турбулентности Пекин старался сохранять равноудаленность от сторон конфликта, но при этом не раз демонстрировал готовность помогать России в противостоянии с США.

Недавно в Дамаске высокопоставленный представитель Минобороны КНР адмирал Гуань Юфэй обсудил с сирийскими коллегами отправку группы китайских советников, а китайский спецназ, по данным СМИ, воюет в Сирии с 2017 года.

Немаловажно, что для испытаний образцов новейших вооружений КНР, включая гиперзвуковые, требуется боевая обстановка и реальный противник. Сирийская территория давно превратилась в учебное поле боя третьей мировой, и после освобождения ее от террористов САР просто обречена на военно-техническое сотрудничество с КНР.

Между тем Сирия вполне созрела для мира. Боевики в середине июля сдали правительственной армии свой последний оплот в Эль-Кунейтре на юго-западе Сирии, то есть Дамаск вернул контроль над приграничными с Израилем территориями. В Дераа и Кунейтре войска сирийского президента Башара Асада собирают значительные военные трофеи западного производства.

Вероятно, Идлиб будет возвращен сирийскому правительству в ходе переговоров с участием делегаций России, Турции и Ирана. Здесь ни одна из конфликтующих сторон не сможет добиться превосходства с помощью оружия. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести "Ан-Нусру" из Идлиба.

Ракку и Табку курды могут уступить правительству САР в обмен на гарантии более широкой автономии для северо-восточной Сирии, с интеграцией курдских ополченцев в сирийские вооруженные силы.

Больше, чем война

Интерес Китая к российскому опыту в сирийском конфликте носит прикладной характер. В Пекине исследуют военные и политические аспекты операции по уничтожению сетецентрической структуры ИГ* и находят ценным достаточно "бюджетный" опыт ликвидации террористической организации за пределами страны.

© Sputnik / Владимир Федоренко Чем ответит Тегеран на возможные удары США по "ядерным объектам Ирана"

В рамках стратегии "Один пояс - один путь" Пекин планирует создать "Шелковый путь" через Юго-Восточную Азию и Среднюю Азию в Европу. Частью этого проекта станет железнодорожная магистраль, которая соединит 40 стран Европы и Азии, 75% мирового населения.

Напомню, Китай к 2011 году контролировал значительную часть сирийского рынка, китайские компании участвовали в большинстве энергетических проектов. Когда сирийский кризис перерос в гражданскую войну, Китай понес значительные убытки, но не остался в стороне – совместно с Россией гасил антисирийские инициативы и агрессию Вашингтона правом вето в Совбезе ООН. И сегодня Пекин возвращается в регион на качественно новом уровне, с целью надежного обеспечения благополучия будущих поколений – силой экономики и силой оружия.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.