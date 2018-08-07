Генерал-майор Марусин: Ташкент — город моей молодости и единственной любви

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik, Антон Курилкин. О службе в Узбекистане, традициях выпускников Ташкентского высшего общевойскового командного училища и военном сотрудничестве России и Узбекистана Sputnik рассказал начальник разведки Сухопутных войск Вооруженных сил России, генерал-майор Владимир Марусин.
— Какие воспоминания остались у вас об Узбекистане?
— В этой республике я жил несколько лет — в 1986 году закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В.И. Ленина, потом служил в Чирчике. Сам я из Ростовской области и, конечно, было тяжело сначала — климат сильно отличается, но привык.
Узбекистан вспоминаю с теплом в сердце – там я провел молодость, там я впервые влюбился. Эта девушка стала моей женой, первой и единственной. Очень полюбил за годы учебы и узбекскую кухню – жена у меня прекрасно готовит плов.
— Сохранились ли связи между выпускниками Ташкентского училища и какую роль ТашВОКУ играет сегодня в отношениях между странами?
— Конечно, связь поддерживаем. Мы каждый год собираемся в Москве на Суворовской площади. Даже специально пошили боевое знамя училища — оригинал остался в Ташкенте. Мы выстраиваемся по колоннам, по выпускам. Вносится знамя, и выпускники проходят торжественным маршем. Командует самый старший по званию.
Во время визита российской делегации на полигон Фориш нам удалось заехать в Ташкент, где я спустя столько лет посетил свое родное училище. Я даже подошел к своей курсантской койке. Приезжали мы делегацией и на столетие ТашВОКУ в этом году.
— На каком уровне сегодня сотрудничество между военными ведомствами России и Узбекистана?
— После 2016 года у нас активизировались связи: мы провели совместные учения, команда из Узбекистана выступает второй год на армейских играх и показывает очень достойный результат.
IV Международные армейские игры - 2018 =>>
Укрепляется и сотрудничество между учебными заведениями — в Ташкент ездила команда преподавателей из Новосибирска, узбекские коллеги тоже побывали в России.
Идет сильнейший обмен опытом подготовки военных кадров, сравнивается структура преподавания, тематика почасовая, акценты подготовки. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы Ташкентское ВОКУ стало побратимом Новосибирского училища.