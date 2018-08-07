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Начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, генерал-майор Владимир Марусин

Генерал-майор Марусин: Ташкент — город моей молодости и единственной любви

Sputnik / Антон Курилкин
Аналитика
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Один из выпускников Ташкентского высшего общевойскового училища, а ныне генерал-майор российской Армии Владимир Марусин поделился с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о своей молодости и рассказал о развивающемся сотрудничестве между военными Узбекистана и России.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik, Антон Курилкин. О службе в Узбекистане, традициях выпускников Ташкентского высшего общевойскового командного училища и военном сотрудничестве России и Узбекистана Sputnik рассказал начальник разведки Сухопутных войск Вооруженных сил России, генерал-майор Владимир Марусин.

— Какие воспоминания остались у вас об Узбекистане?

— В этой республике я жил несколько лет — в 1986 году закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В.И. Ленина, потом служил в Чирчике. Сам я из Ростовской области и, конечно, было тяжело сначала — климат сильно отличается, но привык.

Узбекистан вспоминаю с теплом в сердце – там я провел молодость, там я впервые влюбился. Эта девушка стала моей женой, первой и единственной. Очень полюбил за годы учебы и узбекскую кухню – жена у меня прекрасно готовит плов.

Генерал-майор Владимир Марусин
Пресс-центр Армейских международных игр
Марусин: разведчики из Узбекистана выступают достойно
В Чирчикском полку спецназа, под Ташкентом, я служил до 1994 года, пока не пришла команда выбрать новое место дальнейшего прохождения службы. Многие тогда разъехались – белорусы к себе, украинцы к себе, ну и россияне потянулись на родину. В сложившейся обстановке мы с женой тоже переехали в Ростовскую область, позже к нам перебрались и ее родители. С тех пор в Узбекистане я не был 21 год.

— Сохранились ли связи между выпускниками Ташкентского училища и какую роль ТашВОКУ играет сегодня в отношениях между странами?

— Конечно, связь поддерживаем. Мы каждый год собираемся в Москве на Суворовской площади. Даже специально пошили боевое знамя училища — оригинал остался в Ташкенте. Мы выстраиваемся по колоннам, по выпускам. Вносится знамя, и выпускники проходят торжественным маршем. Командует самый старший по званию.

Показательные выступления военнослужащих Узбекистана
МО РУз
В Москве отметили столетний юбилей Ташкентского военного вуза
Мы очень чтим память о курсантских годах, это нас роднит. Мы получили там хорошие навыки, у каждого воспитался мужской характер, сделав его настоящим офицером. Это большой и важный этап в жизни каждого из нас.

Во время визита российской делегации на полигон Фориш нам удалось заехать в Ташкент, где я спустя столько лет посетил свое родное училище. Я даже подошел к своей курсантской койке. Приезжали мы делегацией и на столетие ТашВОКУ в этом году.

— На каком уровне сегодня сотрудничество между военными ведомствами России и Узбекистана?

— После 2016 года у нас активизировались связи: мы провели совместные учения, команда из Узбекистана выступает второй год на армейских играх и показывает очень достойный результат.

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Укрепляется и сотрудничество между учебными заведениями — в Ташкент ездила команда преподавателей из Новосибирска, узбекские коллеги тоже побывали в России.

Идет сильнейший обмен опытом подготовки военных кадров, сравнивается структура преподавания, тематика почасовая, акценты подготовки. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы Ташкентское ВОКУ стало побратимом Новосибирского училища.

Военнослужащие ВС РУз во время учебный занятий
МО РФ
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Примечание. Ташкентское высшее общевойсковое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени В.И. Ленина (современное название Ташкентское высшее общевойсковое командное училище) – военное учебное заведение, основанное в 1918 году. Среди выпускников училища – несколько десятков героев Советского Союза, более 150 генералов. Офицеры ТашВОКУ занимали и занимают посты министров обороны, начальников генеральных штабов и родов войск в разных странах.




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