Итоги недели: пять выходных, плей-лист для свадьбы и Boeing по объявлению

Под какие песни будут танцевать молодожены, как забрать детей из сада, не отпрашиваясь с работы, и сколько стоит обучение в вузе - в еженедельном обзоре.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. На прошедшей неделе в Узбекистане объявили о каникулах по случаю Дня независимости, разместили объявление о продаже самолета через сайт частных объявлений, но не обошлось и без печальных новостей – в ночном клубе был убит чемпион MMA. Обо всем по порядку - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Свадьба пела и плясала

Неделя началась с хороших новостей. Грядет праздник - День независимости, по случаю чего узбекистанцам подарили пять выходных дней подряд - с 31 августа по 4 сентября. В этот период обычно проводится много свадеб, которые еще недавно можно было отмечать, как душа пожелает.

Однако недавно чиновники решили, что пышные свадьбы не соответствуют экономическим реалиям, и попробовали их запретить. Теперь же они посчитали, что для вступающих в брак нужно составить плейлист, и "Узбекконцерт" заявил, что собирается составить список песен, под которые молодожены и их гости будут плясать.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Депутат Сагатов о пышных свадьбах: лучше эти деньги потратить на детей

Правда, госучреждение готово учесть пожелания граждан. Заявки просят направлять на электронный адрес или звонить по телефону с предложениями.

Одна музыкальная композиция-претендент уже точно есть – это песня российского певца Димы Билана "Пьяная любовь", клип на которую набрал 5,5 миллиона просмотров в YouTube.

В ролике показана типичная провинциальная свадьба в стиле 90-х годов. Здесь есть все - и выкуп беременной невесты, и несмешной тамада, и нелепые конкурсы, и леопардовые платья и, конечно, драка. В роли жениха выступил сам Дима Билан, в роли невесты – Polina, которая спела с ним эту композицию.

Трагично и неожиданно

Но не всегда музыка играет роль во время гуляний. Желание потанцевать и весело отдохнуть для известного спортсмена закончилось трагично. В ночном клубе был убит чемпион Узбекистана по ММА, участник Азиатских игр Джамшид Кенжаев.

Ночью с 8 на 9 августа в столичный клуб "Аурум 898" Кенжаев пытался пронести нож, когда на пути у него встал охранник. Слово за слово, произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице. Позднее на его странице в Instagram появилась публикация с соболезнованиями родным и близким.

Не менее непонятно и убийство начальника Патрульно-постовой службы МВД Узбекистана – его в рабочем кабинете зарезал сослуживец.

Самолет с рук и другие попытки продать эксклюзив

Пока следствие выясняет его мотивы и происхождение холодного оружия, в другом районе города сотрудники правоохранительных органов занялись изучением раритетного нагана, который местная жительница пыталась продать за 500 долларов.

Как сообщается в материалах уголовного дела, жительница нашла оружие при ремонте дома и, не мудрствуя лукаво, решила пополнить семейный бюджет путем продажи раритета.

Не менее специфичная сделка, но легальная, прошла на платформе OLX – на сайте выставили самолет на 120 мест. Boeing 737-500 1991 года выпуска ушел с молотка более чем за миллион евро.

Ликбез по высокой цене

Минюст прояснил вопрос по стоимости обучения для студентов-суперконтрактников. Абитуриенты, которые набрали на один балл меньше квоты для приема на платное отделение, заплатят в полтора раза больше, а те, что набрали на три балла меньше, - в три раза.

Впрочем, родителям детей помладше теперь станет легче - чиновники расширили категорию родственников, которые имеют право забирать детей из детских садов. За ребенком разрешили приходить дедушкам и бабушкам, законным представителям родителей, а также старшим братьям и сестрам, не достигшим совершеннолетия.