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Эмомали Рахмон

Вода, Афганистан и экономика: что везет Рахмон в Ташкент

© Sputnik / Виктор Толочко
Аналитика
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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Что глава Таджикистана Эмомали Рахмон будет обсуждать с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым разбирался Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik, Антон Курилкин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет послезавтра в Ташкент с визитом впервые за почти два десятка лет. 

Широкий круг проблем

Еще пару лет назад новость о визите Рахмона в Узбекистан воспринималась бы как фантастическая: отношения между Ташкентом и Душанбе оставались крайне прохладными, товарооборот был небольшим, а граница между странами была похожа скорее на линию фронта с минными полями, заграждениями из колючей проволоки и внушительными гарнизонами.

Однако за последние полтора года в отношениях стран началось долгожданное улучшение: товарооборот начал расти, власти начали контактировать между собой, зазвучали торжественные речи, и даже по казавшимся принципиально неразрешимым вопросам начался диалог.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе
© Пресс-служба президента Таджикистана
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В официальной программе ответного визита Рахмона в Узбекистан заявлено множество тем и запланировано несколько мероприятий. Как сообщил пресс-секретарь Шавката Мирзиёева, лидеры стран обсудят вопросы политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного, транспортного и коммуникационного сотрудничества.

В программе визита Рахмона запланированы и переговоры со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмаиловым и премьер-министром Абдуллой Ариповым. Не обойдется и без ставшего традиционным для приезжающих иностранных лидеров визита в Самарканд и посещения Узэкспоцентра.

Вода и китайский дракон

Ключевыми темами визита, как рассказал Sputnik Узбекистан заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, станут вопросы использования водных ресурсов и экономического сотрудничества.

"Я думаю, что обсуждаться будет водно-энергетическая проблема. Потому что она действительно является наиболее острой в таджикско–узбекских отношениях. В первую очередь это касается завершения строительства ГЭС в Рогуне", - отметил он.

Другим аспектов водного вопроса являются и поставки воды из Таджикистана в Узбекистан, так как эта тема для Ташкента является чрезвычайно актуальной.

При этом, как отметил эксперт, будут обсуждаться и вопросы расширения пограничной торговли.

Мирзиёев и Рахмон
© Пресс-служба президента Узбекистана
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"Так сложилось, что на территории обоих государств проживают диаспоры… Развитие отношений между этими диаспорами, расширение торговли, как мне кажется, это ключ для постепенного улучшения узбекско – таджикских отношений", - добавил Евсеев.

В то же время, подчеркнул Евсеев, важной темой для обсуждения будут и китайские проекты в странах Центральной Азии. Например, власти того же Таджикистана обеспокоены, по мнению эксперта, чрезмерной зависимостью от Китая и сейчас Душанбе будет искать, за счет налаживания отношений с Ташкентом, дополнительные точки опоры в регионе.

Афганская повестка

Важной темой переговоров будет и урегулирование ситуации в Афганистане, считает Евсеев.

"В настоящее время правительство Узбекистана предпринимает значительные усилия на афганском направлении. В первую очередь в экономической  сфере. Может быть, Таджикистан в этом тоже примет участие", - пояснил эксперт.

Папка с документами
Sputnik / Владимир Федоренко
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Аналогичного мнения придерживается и глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

Помимо традиционной важности этой темы для соседей Афганистана, еще одной пристального внимания к ситуации в стране является резкое усиление вооруженной оппозиции, в том числе в северных районах, прилегающих к границе Таджикистана.

На текущий момент, отметил эксперт, на севере Афганистана в основном присутствуют отряды Талибана. С руководством этой структуры есть неофициальные контакты у стран ОДКБ и Узбекистаном.

"Сотрудничество с Узбекистаном может рассматриваться в качестве поиска формата по установлению неформальных контактов с отрядами талибов, находящихся у границ для обеспечения безопасности", - отметил Мендкович.

Властям Узбекистана же удалось стать не столько посредником в афганском урегулировании, но создать удобную и нейтральную площадку для переговоров заинтересованных сторон.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)



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