Робот и партнерская программа: с чем "Яндекс.Новости" пришли в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова, Мухамметназар Атджанов. Новостной сервис российской компании Яндекс начал работу в Узбекистане. В первое время он будет взаимодействовать с русскоязычными СМИ страны, но в последствии будет запущена версия и на узбекском.

Новости без редакции

Сам по себе сервис новостей не производит, объяснила его руководитель Елена Бубнова.

"Буквально говоря, этот сервис ходит по интернету и собирает свежие новости с разных источников, архивирует их, немного преобразует, и самым удобным образом показывает пользователям", - заявила она.

Более того, в один сюжет робот собирает новости из разных источников и поэтому у пользователей есть возможность сравнить подачу. Особенностью работы является и то, подчеркнула Бубнова, что весь процесс автоматизирован – и у него нет своей редакции с журналистами. У такого подхода есть свои и плюсы, и минусы.

© Sputnik / AlexTikhomirov В узбекском интернете заработал сервис "Яндекс.Новости"

Сервис, собирая новости, при помощи специального алгоритма пытается понять какое сообщение наиболее важно в текущий момент для пользователей. Однако так как в процессе формирования ленты новостей отсутствует человеческий фактор, то и новости подаются политически не ангажированными и это огромный плюс, по мнению руководитель сервиса.

Новостная лента сервиса Яндекс.Новости – это не строка, которую пользователи видят весь день, смело заявляет Бубнова. Сервис динамичен, работает круглосуточно, и новости появляются, как только в мире происходят важные и интересные события.

При этом есть специальный барьер от "желтухи" - сервис понимает, что такое мелкие происшествия и мелкие спортивные события, и не выставляет их на первые строчки новостной ленты.

Алгоритм отбора

Обычно при выборе новостей читатели особое внимание уделяют свежести и достоверности информации. Такой же логикой руководствуется и робот Яндекса – сначала он фильтрует новостной поток, отбирает материалы и после этого сортирует их по времени публикации.

Критериев для выбора всего два – оперативность выхода новости и цитируемость издания. Все издания, которые сотрудничают с Яндекс.Новости, получают свой рейтинг – это помогает, по словам Бубновой, формировать обширную и точную ленту новостей.

Кроме этого, Яндекс.Новости имеет собственную партнерскую программу. Чтобы к ней присоединиться, нужно производить качественный контент. Как заявили представители сервиса, абсолютно все издания Узбекистана будут подключены по партнерской схеме, с каждым будут договариваться и заключать соглашение.