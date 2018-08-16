Робот и партнерская программа: с чем "Яндекс.Новости" пришли в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова, Мухамметназар Атджанов. Новостной сервис российской компании Яндекс начал работу в Узбекистане. В первое время он будет взаимодействовать с русскоязычными СМИ страны, но в последствии будет запущена версия и на узбекском.
Новости без редакции
Сам по себе сервис новостей не производит, объяснила его руководитель Елена Бубнова.
"Буквально говоря, этот сервис ходит по интернету и собирает свежие новости с разных источников, архивирует их, немного преобразует, и самым удобным образом показывает пользователям", - заявила она.
Более того, в один сюжет робот собирает новости из разных источников и поэтому у пользователей есть возможность сравнить подачу. Особенностью работы является и то, подчеркнула Бубнова, что весь процесс автоматизирован – и у него нет своей редакции с журналистами. У такого подхода есть свои и плюсы, и минусы.
Новостная лента сервиса Яндекс.Новости – это не строка, которую пользователи видят весь день, смело заявляет Бубнова. Сервис динамичен, работает круглосуточно, и новости появляются, как только в мире происходят важные и интересные события.
При этом есть специальный барьер от "желтухи" - сервис понимает, что такое мелкие происшествия и мелкие спортивные события, и не выставляет их на первые строчки новостной ленты.
Алгоритм отбора
Обычно при выборе новостей читатели особое внимание уделяют свежести и достоверности информации. Такой же логикой руководствуется и робот Яндекса – сначала он фильтрует новостной поток, отбирает материалы и после этого сортирует их по времени публикации.
Кроме этого, Яндекс.Новости имеет собственную партнерскую программу. Чтобы к ней присоединиться, нужно производить качественный контент. Как заявили представители сервиса, абсолютно все издания Узбекистана будут подключены по партнерской схеме, с каждым будут договариваться и заключать соглашение.