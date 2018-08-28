Что Таджикистан намерен делать с талибами

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. На прошлой неделе в районе Даркад провинции Тахар на севере Афганистана бойцы "Талибана"* захватили КПП "Ойхоним", убив 10 пограничников.
Увы, убийством афганских граждан боевики не ограничились. Спустя несколько дней, в субботу, 26 августа, пассажиров "Нивы", ехавшей вдоль границы в Фархорском районе Таджикистана, обстреляли из автоматического оружия, пишет Sputnik Таджикистан.
Главными подозреваемыми в нападении стали члены "Талибана" или связанные с ними наркоторговцы.
Хуже того, боевикам, обстрелявшим граждан Таджикистана, удалось прорваться на территорию республики. Сейчас вооруженную группу примерной численностью 10-12 человек ищет таджикский пограничный отряд "Хамадони".
Назад в мрачное прошлое
Агрессивные действия "Талибана", который давно не беспокоил Таджикистан подобными инцидентами на границе, связаны с изменением военно-политической обстановки внутри Афганистана.
И такая ситуация позволяет талибам укрепить позиции на приграничных территориях.
"За последние несколько недель десятки КПП в Тахаре были атакованы талибами. В этом месяце боевики "Талибана" уже четыре раза атаковали приграничный городок Айханум. И последняя массированная атака на афгано-таджикских рубежах была отбита военными с большим трудом", — подчеркивает Зарифуллин.
Тактические победы экстремистов на севере Афганистана, как ни странно, отчасти объясняются их же поражением в других регионах.
Вытесняемые силами США и НАТО с юго-востока, с территорий, близких к Пакистану, талибы ищут новые, привычные для себя источники дохода — контрабанду и наркотрафик, — но уже ближе к Центральной Азии.
"Таджикистан в этом смысле возвращается в 90-е, когда приграничная полоса была очень опасной. Талибы всегда интересовались приграничными провинциями и сейчас стараются захватить опорные пункты", — пояснил Sputnik специалист Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.
По его мнению, если не по всей границе, то на некоторых ее участках в ближайшее время будет неспокойно.
Не стоит забывать, что "Талибан" ведет на приграничных территориях жесткую борьбу за влияние и контроль за наркотрафиком с "Исламским государством"*, под знамена которого перешло немало местных экстремистов.
Талибы против туристов
Вероятно, сейчас таджикских силовиков больше всего беспокоит то, где именно прорвался вооруженный отряд.
Если бы боевики проникли из Афганистана в горные районы страны, это не было такой проблемой. С Памира на равнинную часть республики ведет считаное число дорог, главная из которых — Памирский тракт, и оперативно перекрыть их не составляет труда.
Да и по отвесным горам сильно не полазишь, так что талибов наверняка бы быстро обнаружили и ликвидировали.
Именно поэтому на поиски были отправлены пограничный отряд и еще неизвестно сколько сотрудников местной милиции и ГКНБ.
Официальный Душанбе, вероятно, немало злит то, что убийство двух человек и прорыв боевиков через границу произошли сравнительно близко к самому популярному туристическому маршруту в Таджикистане.
"На границу с Афганистаном туристы едут за острыми ощущениями. Сохранение доходности данного маршрута будет зависеть в большей степени от эффективности работы таджикской пограничной службы", — полагает Павел Зарифуллин.
Увы, нынешний инцидент на фоне недавней террористической атаки на велотуристов серьезно угрожает турбизнесу Таджикистана, который наконец-то стал приносить в казну государства более-менее стабильный доход.
Напомним, 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области злоумышленники на автомобиле совершили наезд на группу иностранных туристов — граждан США, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии, после чего стали добивать выживших.
В результате нападения погибли четыре человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести.
Два этих инцидента, между которыми не прошло и месяца, рискуют подмочить репутацию Таджикистана как экзотического, необычного, недорогого и безопасного направления для туризма.
Ведь с этого лета для Душанбе оборона рубежей — необходимая часть сохранения международного престижа и доходного бизнеса.
* террористическая организация, запрещена в России