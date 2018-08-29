21:34 29 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Студенты в аудитории

Назад в будущее: что заставляет узбекистанцев активнее учить русский язык

© Sputnik / Александр Кряжев
Аналитика
Получить короткую ссылку
35320

В Узбекистане изучение русского языка становится все более популярным. Язык учат для получения более качественного образования. Также владеющие русским получают преимущества при трудоустройстве.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Новый учебный год в школах и вузах Узбекистана начнется 5 сентября. В последние годы обучение на русском языке становится все более престижным, особенно у студентов.

Несмотря на стабильное уменьшение русскоязычного населения Узбекистана, в последние годы популярность русского языка постоянно растет. Не редкость, когда в классах с русским языком обучения подавляющее большинство детей из узбекских семей. Родители учеников, заглядывая далеко вперед, считают, что в таких классах более высокий уровень преподавания, кроме того, это открывает перспективы поступления в российские вузы с последующим трудоустройством в РФ.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Максим Богодвид
Филиалы вузов РФ по изучению русского языка хотят открыть в Узбекистане
По данным Министерства образования республики, в стране действует 9628 средних образовательных учреждений, из них 903 — с преподаванием на русском языке, где обучается 524 тысячи школьников. Причем большая часть таких школ – смешанные, русские составляют незначительный процент. Что касается средне-специального образования, то в 1195 лицеях и колледжей русские группы составляют 90% и 50% соответственно.

Хотя в 1995 году русский язык в Узбекистане лишился статуса официального, актуальность его изучения в последнее время возрастает, в первую очередь из-за миграционной ситуации.

Согласно докладу Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, на 1 февраля 2017 года в Россию въехало около полутора миллионов узбекистанцев. Основная цель визита — работа. Так, в 2016 году физические лица перевели из России в Узбекистан более 2,7 миллиарда долларов (около 4% ВВП). По этому показателю республика лидирует среди всех стран СНГ.

До конца 1990-х годов во всех крупных узбекских городах люди свободно говорили по-русски и понимали друг друга.  Наибольший отток русского населения произошел в 1991-2011 годах, когда число русскоязычных граждан снизилось почти вдвое. С 1991 года доля русского населения сократилась с 7,7% до 2,2% в 2017-м, а число школ с обучением на русском уменьшилось вдвое.

Открытие класса русского языка в школе Узбекистана
Русская гуманитарная миссия
Новые классы русского языка открылись в школах Узбекистана
На сегодняшний день разговорный русский еще сохраняется на приличном уровне в крупных городах, но жители отдаленных поселков порой не знают ни слова по-русски. Педагоги столичных вузов рассказывают, как трудно им работать со студентами, приехавшими с периферии.

Однако в последние несколько лет ситуация стала меняться. В 2015 году в Узбекистане было 739 школ с русским языком обучения. В текущем году их количество выросло, при этом почти 90% учеников — узбеки.

Кроме того, во всех 63 вузах республики русский язык является обязательным учебным предметом. Русскоязычные группы есть во всех крупных вузах в Ташкенте, в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Андижанской, Ферганской и других областях, а факультеты русской филологии – во всех гуманитарных университетах и институтах.

Продолжается работа по популяризации и поддержке русского языка в странах постсоветского пространства, в том числе в Узбекистане. Так, в апреле текущего года Русская гуманитарная миссия при участии международного общественного фонда "Женщина Востока" и национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" открыла два интерактивных класса русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области, где когда-то учился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, аналогичный класс появился в школе №2 Бухары. Школьной библиотеке передали детские книги на русском языке. В прошлом году РГМ открыла в Узбекистане несколько кабинетов русского языка и пополнила библиотечные фонды восьми школ.

Дети из Узбекистана во время смены Института Пушкина Русский язык в Артеке
Пресс-служба лагеря "Артек"
Юные узбекистанцы совмещают изучение русского языка с отдыхом в Крыму
Многое делает в этом направлении и Россотрудничество. Агентство курирует обучение узбекистанцев в вузах России, мероприятия по подготовке учителей-русистов, проводит форумы для молодежи, организовывает различные конкурсы, концерты и кинопоказы.

Также узбекские школьники принимают участие в олимпиадах по русскому языку, которые проводит Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

Власти Узбекистана пришли к пониманию, что популяризация и продвижение русского языка – большой плюс в развитии политических и культурных взаимоотношений между странами, поэтому оказывают всемерную поддержку для его изучения гражданами.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лошадь
    Скачут кони

    Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.

  • Флаги стран участниц ВИК на Всемирных играх кочевников на ипподроме в Иссык-Кульской области. Архивное фото
    Грядут Игры

    Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.

  • Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, архивное фото
    Будущее отношений

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.

  • Сотрудники СГБ Азербайджана
    Конец террориста

    На севере Азербайджана предотвращен теракт: экстремиста ликвидировали в результате спецоперации Службы госбезопасности.

  • Открытие мотосезона
    Соблюдайте тишину!

    Белорусские депутаты засыпали представителя ГАИ жалобами и вопросами, как повлиять на шумных мотоциклистов.

  • Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время тактико-специальных учений по ликвидации диверсионных групп противника, скрывающихся в горных массивах
    Разведка боем

    В трехдневных учениях на полигоне "Цабал" в Абхазии приняли участие около трехсот военнослужащих российской базы, было задействовано более 40 единиц техники.

  • Лошадь
    Скачут кони

    Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.

  • Флаги стран участниц ВИК на Всемирных играх кочевников на ипподроме в Иссык-Кульской области. Архивное фото
    Грядут Игры

    Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.

  • Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, архивное фото
    Будущее отношений

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

К Дню независимости Узбекистана, который состоится 1 сентября, город украшают иллюминацией и флагами.
Ташкент в огнях: как столица готовится к главному празднику страны
Попробуй отними мяч: этот парень творит чудеса
Ловкость ног: уличный футболист удивил финтами
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054