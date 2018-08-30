Боевое содружество: как прошли учения стран ШОС

Три тысячи человек, пятьсот единиц наземной техники и 40 - авиатехники: корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на учениях стран ШОС и рассказал, как это было.

Учения "Мирная миссия-2018" стран Шанхайской организации сотрудничества закончились в Челябинской области России. Как международный воинский контингент уничтожал условных террористов – читайте в репортаже Sputnik Узбекистан.

Легенда учений

В вымышленном государстве А, расположенном в Центральной Азии, террористические группировки заключили союз с целью свержения власти в стране и изменения ее внешнеполитического курса – а именно создания нового государства в регионе под названием "Великий Халифат".

© Sputnik / Антон Курилкин. Учения ШОС "Мирная миссия -2018"

Боевикам удалось создать свою маленькую армию численностью до 7,5 тысяч человек, причем, по легенде, в их составе есть и опытные бойцы, прошедшие через конфликты на Ближнем Востоке. В распоряжении отрядов террористов есть и легкая бронетехника - джипы с крупнокалиберными пулеметами и джихад-мобили.

Буквально за две недели боевики захватили целый район, возникнув как будто из-под земли.

Законное правительство страны А обратилось в ООН за помощью и Совет Безопасности выдал Шанхайской организации сотрудничества мандат на проведение военной операции.

Немирная подготовка

Проведя политические консультации, страны ШОС организации выделили воинские контингенты для ликвидации угрозы. Ударный кулак получился внушительным – мотострелковые и танковые подразделения, артиллерийские батареи, несколько десантно-штурмовых подразделений и сводный авиаотряд.

© Sputnik / Антон Курилкин. Учения ШОС "Мирная миссия -2018"

Свои войска прислали Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Индия и Пакистан. Всего набралось три тысячи человек, пятьсот единиц наземной техники и 40 единиц авиатехники. Узбекистан же прислал группу наблюдателей. На заключительный этап учений прилетел и начальник Генерального штаба ВС Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев.

Мирная миссия

К нейтрализации угрозы объединенная группировка подошла основательно: район операции был блокирован, пути отхода для террористов были перекрыты, но начинать боевые действия командование не торопилось – сначала провели разведку при помощи разведывательного самолета воздушно-космических сил ВС РФ Су-24МР.

Разведка вскрыла основные точки обороны боевиков – базовый лагерь подготовки, выдвигающиеся три колонны бронетехники террористов и захваченную деревню.

План войны родился быстро – по базовому лагерю, основному месту сосредоточения боевиков, решили нанести комбинированный авиационный и артиллерийский удар; захваченный населенный пункт блокировать, а пути выдвижения колонн противника перекрыть бронетехникой.

© AP Photo / Sergei Grits Глава Генштаба ВС РФ призвал страны ШОС участвовать в гумоперации в Сирии

После авиаудара сборной авиагруппы из российских, китайских и казахстанских бомбардировщиков и штурмовиков, на позиции стали выдвигаться сухопутные подразделения.

Освобождать захваченную деревню объединенный штаб выдвинул сводный отряд армий нескольких стран – российские мотострелки, казахстанская рота специального назначения, индийские пехотинцы, кыргызстанские мотострелки и таджкикский десантно-штурмовой взвод и китайский бронетанковый штурмовой отряд.

В это время сводный отряд из спецназовцев и десантников высаживался в нескольких километрах от деревни с вертолетов – разведка беспилотниками обнаружила подкрепления террористов, шедшие на подкрепление окруженным в деревне пособникам.

© AP Photo / Sergei Grits Глава Генштаба ВС РФ призвал страны ШОС участвовать в гумоперации в Сирии

Задача сводному отряду спецназовцев и десантников выпала сложная – времени на развертывание и занятие позиций у них было очень мало, так как отряд оперативно перебросили на транспортных вертолетах. К тому же, в случае прорыва боевики бы ударили российским мотострелкам в спину. Однако прорваться они не смогли – огнем спецназа все условные террористы были ликвидированы.

В это время засевших в деревенских домах джихадистов обрабатывали военные психологи – через звуковещательную станцию им напомнили о бесперспективности сопротивления, с вертолета забросали листовками, а на мобильные телефоны, при помощи беспилотника "Леер-3" разослали смски о бесполезности сопротивления.

Уговоры, впрочем, не помогли – и военные начали обстрел деревни. С неба их поддерживали ударные вертолеты Ми-24 армейской авиации России. Спустя несколько минут боевики предпочли сложить оружие и сдаться на милость подоспевшей военной полиции и сотрудников органов государственной безопасности.

В это время на рубеже блокирования было жарко – после артиллерийского налета и удара казахстанских штурмовиков, террористы пустили восемь джихад-мобилей и ударные БПЛА на позиции группировки ШОС. Однако смертники не довезли свой груз до позиций войск – их машины подбили с помощью противотанковых управляемых ракет, а беспилотники сбили из ПЗРК.

Sputnik / Антон Курилкин Учения ШОС "Мирная миссия -2018"

Через полчаса после разведки, большая часть боевиков была уничтожена, выжившие сложили оружие, а государство А спасено от гибели в огне войны нового типа.

Хорошие оценки

При разработке сценария учений использовался опыт, полученный армией России в Сирии, рассказал командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Нам было что показать и чему научить наших военных коллег по ШОС — это новые методики, новые способы ведения военных действий по выявлению, разгрому и уничтожению международных террористических групп. К примеру, система огневого поражения противника, где мы все средства разведки, управления, связи объединили и завязали, создав такой объединенный разведывательно-ударный огневой контур", — сказал командующий войсками округа.

Отметил командующий ЦВО и интернациональный состав участников маневров – в ученияхвпервые принимали участие воинские контингенты Республики Индия и Исламской Республики Пакистан.

"Немаловажно, что и Узбекистан направил на эти учения своих представителей", подчеркнул генерал.

О роли учений говорит и состав "экзаменаторов", наблюдавших за заключительным этапом "Мирной миссии" – проконтролировать действия войск и дать свои оценки прибыла делегация из начальников генеральных штабов всех стран ШОС – и, как рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, действия объединенной группировки получили высокую оценку.

Заключительный парад

После окончания учений, когда уже улетели высокопоставленные офицеры, в лагере войск прошел парад участников. После прохождения взводных и ротных парадных расчетов и пролета авиации, российское командование наградило медалями наиболее отличившихся солдат и офицеров.

Sputnik / Антон Курилкин Начальник Генштаба ВС России призвал участников присоединиться к гумоперации в Сирии

Медалью "За укрепление боевого содружества" наградили и подполковника ВС Узбекистана Рустама Джабарова.

После парада и праздничного концерта, войска начали сворачиваться – многодневные учения завершились и настало время возвращаться домой. Однако через два года, если все пойдет по плану, армейские группировки снова соберутся и отработают совместные задачи на высоком уровне.