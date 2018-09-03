Общий язык и не только: зачем лидеры тюркского мира собрались на Иссык-Куле

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik, Антон Курилкин. Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в саммите Совета тюркских народов – организации, о желании присоединиться к которой Узбекистан заявил весной. Sputnik решил разобраться в целях и задачах организации, а также оценить важность прошедшей встречи.
Тюркский дебют Мирзиёева
На очередной саммит Тюркского совета в кыргызском городе Чолпон-Ата прибыли почти все главы тюркоязычных государств – в том числе и президент Узбекистана. Республика совсем недавно объявила о желании пополнить ряды организации. На мероприятие прибыл даже президент Венгрии Виктор Орбан.
По итогам переговоров лидеры стран подписали несколько документов, среди которых совместная декларация, ряд административных положений и заявлений. Кроме этого, Венгрия получила в Совете статус наблюдателя.
"Наши страны в актуальных международных и региональных вопросах придерживаются схожих или близких взглядов и подходов. Вместе с тем активно развивается полностью отвечающее жизненным интересам наших народов сотрудничество в таких сферах, как экономика, инвестиции, инновации, транспорт и коммуникации, туризм, наука и образование", - заявил на встрече узбекский лидер.
При этом Мирзиёев предложил сделать столицей Тюркского совета древний город Хиву.
Следующий саммит глав этой организации состоится в столице Азербайджана Баку.
Турецкий проект
Самому Тюркскому совету нет еще и десяти лет – организацию создали в 2009 году. Собравшиеся в азербайджанском городе Нахичевань представители Турции, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана подписали соответствующую декларацию.
Через четыре года, на Ташкентском саммите была признана необходимость более частных контактов, тогда же учредили секретариат саммита тюркских государств.
Позднее были выработаны и черты будущей организации – Тюркского совета. В 2014 году было объявлено о присоединении к Совету Туркменистана, а 30 апреля 2018 года в ряды Тюркского совета официально вступил Узбекистан.
Основными целями и задачами организации декларируется укрепление взаимного доверия, стремление к взаимному экономическому росту и развитию и координация действий во внешней политике.
На сегодняшний день в структуре Тюркского совета существует несколько органов, типичных для любой международной организации – Советы глав государств и министров иностранных дел, комитет старших должностных лиц и секретариат.
Есть и необычное подразделение – совет старейшин тюркоязычных государств, который постоянно функционирует в качестве консультативно-совещательного института. Кроме того, при Совете действует международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), парламентская ассамблея тюркоязычных государств, тюркский бизнес-совет, тюркская академия и фонд тюркской культуры и наследия.
Консолидация или лидерские амбиции
Эксперты по-разному оценивают роль и цели организации, а также мотивы ключевых ее членов. Так, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде уверен, что присоединение к Тюркскому совету такой крупной региональной державы, как Узбекистан, придаст ему веса.
"Узбекистан — страна с более чем тридцатимиллионным населением и довольно большая по площади. Безусловно, вступление этой республики в совет тюркских государств существенно повысит ее международный вес. К тому же консолидация стран тюркоязычного мира позволит активизировать политические и экономические процессы на огромном пространстве от Средиземного моря до Алтайских гор", — уверен эксперт.
В свою очередь Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Михаил Рощин во встрече на Иссык-Куле отчасти видит желание Турции проявить свои лидерские амбиции.
"Позиции Анкары на международной арене несколько ухудшились, особенно после охлаждения в отношениях с США. Организации, подобные Совету тюркских государств, — попытка Эрдогана показать, что Турция - по-прежнему сильное государство, которое оказывает определенное влияние на страны региона", — уверен эксперт.
Он добавил, что встречу в Кыргызстане отчасти можно считать некой репетицией Турции перед переговорами в Иране, в которых примет участие и президент России Владимир Путин. Одной из объединяющих тем таких встреч может стать отказ от использования доллара, хотя резко этот процесс произойти не может из-за слишком сильно устоявшихся экономических и иных связей, заключил эксперт.