Общий язык и не только: зачем лидеры тюркского мира собрались на Иссык-Куле

Шестой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся 3 сентября в кыргызском городе Чолпон-Ата. Во встрече приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также премьер-министр Венгрии. По итогам встречи участники подписали пять документов.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik, Антон Курилкин. Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в саммите Совета тюркских народов – организации, о желании присоединиться к которой Узбекистан заявил весной. Sputnik решил разобраться в целях и задачах организации, а также оценить важность прошедшей встречи.

Тюркский дебют Мирзиёева

На очередной саммит Тюркского совета в кыргызском городе Чолпон-Ата прибыли почти все главы тюркоязычных государств – в том числе и президент Узбекистана. Республика совсем недавно объявила о желании пополнить ряды организации. На мероприятие прибыл даже президент Венгрии Виктор Орбан.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: у тюркских народов нет международных политических проблем

"Сегодняшний саммит проходит в уникальном формате. От имени государств-членов приветствую находящихся среди нас президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Хочу высоко оценить и поддержать намерение Узбекистана присоединиться к Тюркскому совету в качестве государства-члена", — заявил на встрече президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По итогам переговоров лидеры стран подписали несколько документов, среди которых совместная декларация, ряд административных положений и заявлений. Кроме этого, Венгрия получила в Совете статус наблюдателя.

"Наши страны в актуальных международных и региональных вопросах придерживаются схожих или близких взглядов и подходов. Вместе с тем активно развивается полностью отвечающее жизненным интересам наших народов сотрудничество в таких сферах, как экономика, инвестиции, инновации, транспорт и коммуникации, туризм, наука и образование", - заявил на встрече узбекский лидер.

При этом Мирзиёев предложил сделать столицей Тюркского совета древний город Хиву.

Следующий саммит глав этой организации состоится в столице Азербайджана Баку.

Турецкий проект

Самому Тюркскому совету нет еще и десяти лет – организацию создали в 2009 году. Собравшиеся в азербайджанском городе Нахичевань представители Турции, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана подписали соответствующую декларацию.

© Пресс-служба президента Узбекистана. На саммите тюркоязычных народов подписали пять документов

Однако история организации началась гораздо раньше, в 1992 году – тогда, по инициативе Турции, прошел первый Саммит государств тюркских языков. В его работе участвовало большинство стран тюркского мира.

Через четыре года, на Ташкентском саммите была признана необходимость более частных контактов, тогда же учредили секретариат саммита тюркских государств.

Позднее были выработаны и черты будущей организации – Тюркского совета. В 2014 году было объявлено о присоединении к Совету Туркменистана, а 30 апреля 2018 года в ряды Тюркского совета официально вступил Узбекистан.

Основными целями и задачами организации декларируется укрепление взаимного доверия, стремление к взаимному экономическому росту и развитию и координация действий во внешней политике.

На сегодняшний день в структуре Тюркского совета существует несколько органов, типичных для любой международной организации – Советы глав государств и министров иностранных дел, комитет старших должностных лиц и секретариат.

Есть и необычное подразделение – совет старейшин тюркоязычных государств, который постоянно функционирует в качестве консультативно-совещательного института. Кроме того, при Совете действует международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), парламентская ассамблея тюркоязычных государств, тюркский бизнес-совет, тюркская академия и фонд тюркской культуры и наследия.

Консолидация или лидерские амбиции

Эксперты по-разному оценивают роль и цели организации, а также мотивы ключевых ее членов. Так, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде уверен, что присоединение к Тюркскому совету такой крупной региональной державы, как Узбекистан, придаст ему веса.

"Узбекистан — страна с более чем тридцатимиллионным населением и довольно большая по площади. Безусловно, вступление этой республики в совет тюркских государств существенно повысит ее международный вес. К тому же консолидация стран тюркоязычного мира позволит активизировать политические и экономические процессы на огромном пространстве от Средиземного моря до Алтайских гор", — уверен эксперт.

Велизаде добавил, что, несмотря на постоянные переносы этого саммита, встреча все-таки состоялась, причем в очень представительном составе, что свидетельствует о новом этапе в развитии отношений государств тюркоязычной группы.

В свою очередь Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Михаил Рощин во встрече на Иссык-Куле отчасти видит желание Турции проявить свои лидерские амбиции.

"Позиции Анкары на международной арене несколько ухудшились, особенно после охлаждения в отношениях с США. Организации, подобные Совету тюркских государств, — попытка Эрдогана показать, что Турция - по-прежнему сильное государство, которое оказывает определенное влияние на страны региона", — уверен эксперт.

Он добавил, что встречу в Кыргызстане отчасти можно считать некой репетицией Турции перед переговорами в Иране, в которых примет участие и президент России Владимир Путин. Одной из объединяющих тем таких встреч может стать отказ от использования доллара, хотя резко этот процесс произойти не может из-за слишком сильно устоявшихся экономических и иных связей, заключил эксперт.