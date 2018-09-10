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Театрализованное представление на церемонии открытия III Всемирных игр кочевников в городе Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области Киргизии.

Проколы Всемирных игр кочевников: как организаторам не повторить ошибок

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Аналитика
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Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (19)
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В нынешних ВИК приняли участие спортсмены из десятков стран.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. III Всемирные игры кочевников проходили на Иссык-Куле с 2 по 8 сентября. Грандиозное мероприятие сопровождалось впечатляющими церемониями открытия и закрытия.

Закрытие Всемирных игр кочевников в Кыргызстане
Пресс-служба правительства Кыргызстана / Сабир Альчиев
В Кыргызстане завершаются Игры кочевников – следующие пройдут в Турции

Кыргызстан передал эстафету ВИК Турции, где пройдут следующие соревнования. Но Игры кочевников обязательно "вернутся" в КР, заверили организаторы.

Редакция Sputnik Кыргызстан уделила внимание не только успехам, но и промахам Игр.

Туалеты

Перед ВИК общественность возмутилась, узнав о стоимости уборных, — посещение некоторых из них обходилось в 290 тысяч сомов. Позже Госстрой объяснил столь высокую цену. Еще выяснилось, что туалетов мало: в ущелье Кырчын к ним выстраивались огромные очереди.

Очередь в туалет в ущелье Кырчын
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Очередь в туалет в ущелье Кырчын

"Пропажа" сборной Казахстана по кок-бору

Третьего сентября сборная РК должна была встретиться с командой Красноярского края РФ, но не вышла на поле. Организаторы сообщали, что несколько часов не могли найти казахстанских игроков. Причины назывались разные: тренер команды РК позже заявил, что им не предоставили лошадей, а президент Федерации кок-бору КР Жыргалбек Саматов сообщил, что казахстанцы требовали играть без тай-казана, хотя это является нарушением правил.

Скандал с проигрышем команды Казахстана
Узбекский всадник во время соревнований по кок-бору
© AFP 2018 / VYACHESLAV OSELEDKO
Сборная Узбекистана завоевала серебро в кок-бору на Играх кочевников

Сборная РК по кок-бору в полуфинале сенсационно уступила команде Узбекистана. Бывший руководитель сборной КР Талас Бегалиев уверен, что на самом деле казахстанцы "слили" игру, отдав победу узбекистанцам, поскольку не захотели встречаться в финале с отечественной командой.

Федерация кокпара РК опровергла это заявление и объяснила проигрыш тем, что в турнире участвовал второй состав сборной, тогда как основные игроки готовились к чемпионату Азии.

Англоговорящие милиционеры

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщала, что перед Играми кочевников местных правоохранителей начали обучать английском языку. Журналисты Sputnik Кыргызстан решили выяснить, действительно ли милиционеры, задействованные на ВИК, говорят по-английски. Корреспондент Наталья Князева, сыгравшая роль туристки, задала блюстителям порядка несколько вопросов. Эксперимент показал, что большинство из них не понимают гостей из-за рубежа.

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Sputnik / Эмиль Садыров
Умеет ли милиция на Иссык-Куле говорить по-английски? Видеоэксперимент

Позже стало известно, что двухмесячные курсы английского проводились для группы из 20 милиционеров, а не для всех сотрудников органов внутренних дел в регионе.

Кражи

В ущелье Кырчын были украдены дорогие фото- и видеокамеры военного атташе Посольства Великобритании в Казахстане Эндрю Холтана. Иностранец написал заявление о пропаже 5 сентября. На следующий день у казахстанского журналиста Калдыбека Камбарова в том же Кырчыне пропали 10 тысяч сомов, 50 тысяч тенге и документы. Сотрудники милиции нашли похищенное у казахстанца, поиски имущества атташе продолжаются.

Тема:
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (19)
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан



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