Проколы Всемирных игр кочевников: как организаторам не повторить ошибок

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. III Всемирные игры кочевников проходили на Иссык-Куле с 2 по 8 сентября. Грандиозное мероприятие сопровождалось впечатляющими церемониями открытия и закрытия.
Кыргызстан передал эстафету ВИК Турции, где пройдут следующие соревнования. Но Игры кочевников обязательно "вернутся" в КР, заверили организаторы.
Редакция Sputnik Кыргызстан уделила внимание не только успехам, но и промахам Игр.
Туалеты
Перед ВИК общественность возмутилась, узнав о стоимости уборных, — посещение некоторых из них обходилось в 290 тысяч сомов. Позже Госстрой объяснил столь высокую цену. Еще выяснилось, что туалетов мало: в ущелье Кырчын к ним выстраивались огромные очереди.
"Пропажа" сборной Казахстана по кок-бору
Третьего сентября сборная РК должна была встретиться с командой Красноярского края РФ, но не вышла на поле. Организаторы сообщали, что несколько часов не могли найти казахстанских игроков. Причины назывались разные: тренер команды РК позже заявил, что им не предоставили лошадей, а президент Федерации кок-бору КР Жыргалбек Саматов сообщил, что казахстанцы требовали играть без тай-казана, хотя это является нарушением правил.
Скандал с проигрышем команды Казахстана
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AFP 2018 / VYACHESLAV OSELEDKO
Сборная РК по кок-бору в полуфинале сенсационно уступила команде Узбекистана. Бывший руководитель сборной КР Талас Бегалиев уверен, что на самом деле казахстанцы "слили" игру, отдав победу узбекистанцам, поскольку не захотели встречаться в финале с отечественной командой.
Федерация кокпара РК опровергла это заявление и объяснила проигрыш тем, что в турнире участвовал второй состав сборной, тогда как основные игроки готовились к чемпионату Азии.
Англоговорящие милиционеры
Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщала, что перед Играми кочевников местных правоохранителей начали обучать английском языку. Журналисты Sputnik Кыргызстан решили выяснить, действительно ли милиционеры, задействованные на ВИК, говорят по-английски. Корреспондент Наталья Князева, сыгравшая роль туристки, задала блюстителям порядка несколько вопросов. Эксперимент показал, что большинство из них не понимают гостей из-за рубежа.
Позже стало известно, что двухмесячные курсы английского проводились для группы из 20 милиционеров, а не для всех сотрудников органов внутренних дел в регионе.
Кражи
В ущелье Кырчын были украдены дорогие фото- и видеокамеры военного атташе Посольства Великобритании в Казахстане Эндрю Холтана. Иностранец написал заявление о пропаже 5 сентября. На следующий день у казахстанского журналиста Калдыбека Камбарова в том же Кырчыне пропали 10 тысяч сомов, 50 тысяч тенге и документы. Сотрудники милиции нашли похищенное у казахстанца, поиски имущества атташе продолжаются.