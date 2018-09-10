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Флаг Китайской Народной Республики

Sputnik: россияне и европейцы разошлись во мнениях о политике Китая

© Flickr / Max Braun
Аналитика
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Более половины россиян рассматривают Китай в качестве партнера, в то время как европейцы, наоборот, негативно оценивают действия Пекина.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Пекина и считают его союзником. Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для международного информационного агентства и радио Sputnik.

Доллары США.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В результате проведенного IFop исследования выяснилось, что более половины французов и американцев (56% и 55% соответственно), а также 41% немцев и 40% британцев считают Китай скорее конкурентом своей страны, нежели партнером. Согласно опросу, такого мнения придерживаются преимущественно мужчины: например, в США о настороженном отношении к Китаю рассказали 63% мужчин и 52% женщин, большинство из них - люди старше 35 лет.

Более половины россиян, наоборот, расценивают Китай в качестве партнера, показал проведенный ФОМ опрос. Об этом заявили 54% и 47% опрошенных мужчин и женщин соответственно. Отмечается, что россияне в возрасте от 18 до 30 лет оценивают сотрудничество с Китаем выше, нежели люди более старшего возраста. Кроме того, прокитайскую позицию, как правило, занимают респонденты с более высоким уровнем доходов.

Россияне и европейцы разошлись во мнениях о политике Китая
Sputnik
Россияне и европейцы разошлись во мнениях о политике Китая

Большинство французов, американцев, немцев и британцев также не сошлись с россиянами во взглядах и на внешнюю политику Поднебесной. Так, более 40% западных респондентов негативно оценили действия Китая на международной арене, в то время как среди россиян эта цифра едва достигла 11%. Большинство респондентов ФОМ, наоборот, высоко оценили политику Пекина: ее поддержали 59% россиян против 28% французов, 33% немцев, 26% британцев и 24% американцев.

На Западе о негативном отношении к Китаю заявляют преимущественно мужчины, в то время как в России ситуация выглядит с точностью до наоборот: о поддержке выбранного Пекином курса рассказали 71% опрошенных мужчин и 51% женщин. Кроме того, по данным опроса, курс Пекина поддерживают россияне разных возрастных групп. Для сравнения, в США действия Китая раскритиковали 69% респондентов старше 65 лет, 54% - старше 35 лет и только 30% молодежи.

Флаг США на фоне эмблемы Китая
© AP Photo / Andy Wong
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Опрос IFop был проведен для Sputnik с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондентов), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Опрос ФОМ был проведен с 18-19 августа 2018 в России, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,6% при доверительной вероятности 95%.

Теги:
опрос, Европа, Россия, Пекин, Китай



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