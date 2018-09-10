Поддержка и возможности: в Узбекистане помогут женщинам в трудных ситуациях

Председатель комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева рассказала, как в республике будут помогать женщинам бороться с трудными жизненными ситуациями.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. О проблемах женщин в Узбекистане, мерах государственной поддержки и организованных убежищах Sputnik Узбекистан рассказала председатель комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева.

"Об этом в Узбекистане говорят мало, да и статистики по нарушению прав женщин в стране нет. Хотя на законодательном уровне вопросы равенства полов урегулированы и ситуация в стране благополучная. Узбекские женщины стесняются обращаться в какие-то органы, бояться угроз со стороны близких. Они все держат в себе, и иногда это заканчивается плачевно – суицидами", - заявила Нарбиева.

При этом в Узбекистане один из самых низких уровней самоубийств – восемь случаев на сто тысяч населения. Чтобы помочь женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, нужно принять несколько мер, рассказала Нарбиева.

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Первым шагом может стать обращение к компетентным специалистам. По словам правозащитницы, в каждой махалле есть специалисты по вопросам женщин и семьи. Именно эти сотрудники передают в комитет женщин информацию об опасных случаях и нарушении прав женщин.

На республиканском уровне сейчас создается реабилитационный центр. Он расположен в Ташкенте, в выделенном здании проводится ремонт.

"Республиканский центр будет работать над тем, чтобы вести статистику, разрабатывать механизм работы всех низовых центров. В 14 регионах они будут созданы уже в этом году. В 200 остальных районах будут создаваться поэтапно, но до первого квартала 2019 года они появятся везде", - поделилась планами Нарбиева.

Со слов правозащитницы, центры создаются в рамках постановления президента, но благодаря поддержке хокимиятов: они выделяют здания, оснащают, укрепляют материально-техническую базу.

Обратиться к специалистам центра можно уже сейчас, позвонив по короткому номеру 1146.

"Любая женщина может получить квалифицированную правовую, психологическую и медицинскую помощь по телефону. Женщина, которая попала в трудную ситуацию, будет защищена со стороны наших организаций", - говорит Нарбиева.

В центрах будут работать и профильные специалисты: юристы, психологи и врачи.

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"Мы будем работать над тем, чтобы урегулировать в семьях психологический климат. Будем женщину защищать и охранять ее права", - заявила глава Комитета женщин.

Кроме этого, комитет будет помогать не только в критических ситуациях – планируется создать и центры профессиональной подготовки и адаптации. В качестве примера подобной организации Нарбаева привела коворкинги, которые создаются при молодежных организациях.

"Мы хотим тоже создать такие центры, чтобы женщина, которая попала в трудную ситуацию, и не знает, что делать и как быть, здесь смогла обучиться профессии и приобрести предпринимательские навыки… Она сможет обрести веру в будущую жизнь и выйдет оттуда уверенная", - рассказывает Нарбиева.

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Помогут подобные центры и в профилактике преступлений – как показывает практика, подчеркнула Нарбиева, часто женщины совершают правонарушения из-за банального незнания законов.

"Телефонные звонки в наши центры анонимные. Мы будем в тайне держать их имена и адреса, и оказывать им поддержку", - замечает правозащитница.

Развивает Комитет женщин и международные отношения. Например, подписан Меморандум о сотрудничестве с Шанхайской Федерацией женщин. Данный документ, как рассказала Нарбиева, позволит нарастить сотрудничество с Китаем по вопросам защиты прав женщин.