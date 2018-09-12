15:07 12 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Не сразу все устроилось: как развивались отношения Минска и Ташкента

© Sputnik / Алексей Дружинин
Аналитика
Получить короткую ссылку
725 0 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-14 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Накануне визита президента Беларуси в Ташкент Sputnik Беларусь разбирался, почему Александр Лукашенко в годы президентства Ислама Каримова был в Узбекистане всего дважды, а сейчас отправляется с рабочим визитом к своему коллеге уже во второй раз. Специально к встрече лидеров Sputnik собрал интересные факты об отношениях двух стран.

Беларуси понадобился всего год, чтобы после установления дипотношений открыть свое посольство в Ташкенте. Интересно, что Узбекистану на это потребовалось ровно 25 лет, и случилось это уже при преемнике Ислама Каримова.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Беларуси Леонид Маринич
© Фото: пресс-служба МИД Узбекистана
В Узбекистан прибыл новый посол Беларуси

Восток — дело тонкое

Как рассказал корреспонденту Sputnik бывший дипломат, отношения между двумя странами не заладились в 90-е годы. Тогда еще молодой президент Беларуси, объезжая в бесконечных турне проблемные предприятия в регионах, наведался и в Барановичи.

Там Александру Лукашенко рассказали, что текстильный комбинат испытывает сложности с поставками хлопка из Узбекистана. Белорусский президент обещал помочь с решением вопроса и позвонил своему коллеге, который дал обещание на словах.

Однако в то время Ислам Каримов возвел хлопок в статус "белого золота", потому что это был товар, обеспечивающий приток валюты в экономику страны. Поэтому излюбленная в те годы белорусскими властями бартерная схема была непривлекательна для партнеров в Ташкенте. К тому же президент Узбекистана отдельным указом запретил любые бартерные сделки с хлопком.

Шавкат Мирзиёев встретился с Александром Лукашенко
Пресс-служба президента Беларуси
У вас есть хлопок, у нас — технологии: встреча Лукашенко с Мирзиёевым

Каково же было удивление президента Беларуси, когда он посетил Барановичи во второй раз, а проблема с поставками хлопка так и осталась нерешенной. Тогда Александр Лукашенко якобы высказался в адрес своего узбекского коллеги: что это, мол, за президент такой, что обещания не выполняет?

Говорят, что после того, как это дошло до слуха Ислама Каримова, в Узбекистане было запрещено упоминать в государственных средствах массовой информации Беларусь и лично главу государства.

Публично спорили

В 2011 году белорусский президент сделал недвусмысленный намек, что из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) пора исключать Узбекистан.

"Мы должны разобраться с рядом внутренних проблем, прежде всего связанных с позицией Узбекистана по отдельным вопросам. От этого уже никуда не денешься, об этом все знают", — заявил тогда Александр Лукашенко.

В Ташкенте демарш официального Минска назвали не чем иным, как вмешательством во внутренние дела. Но вскоре Узбекистан прекратил членство в организации.

Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
Sputnik
25-летняя дружба Ташкента и Минска

Ислам Каримов не позволял себе публичных высказываний в адрес белорусской стороны, но однажды сделал довольно резкий комментарий на слова своего белорусского коллеги о вкладе народов Советского Союза в победу над фашизмом.

Накануне празднования Дня Победы в 2015 году главы государств Содружества встретились в Москве. Президент Беларуси, выступая, призвал не заниматься дележом победы, а признать общий вклад всех народов.

"Мы часто говорим о том, что Победа едина и неделима. Нам действительно здесь делить нечего. Мы не бухгалтеры, и нечего здесь считать по удельному весу уровень того или иного участия в этой войне. Победил не русский, не белорус, не казах, не киргиз, не узбек, не таджик — победил тогда советский народ, великий советский народ принес нам Великую Победу", — сказал белорусский лидер.

Международная конференция Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития в Ашхабаде
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Международная конференция "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" в Ашхабаде

В ответ на это узбекский президент сказал, что "здесь прозвучали мнения, что это не арифметика, это не бухгалтерия. Я считаю, что такие замечания делать нетактично, во-первых, а во-вторых, некорректно. Разумеется, война стала тяжелейшим испытанием для всех советских республик. Но, тем не менее, особая роль в победе, безо всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народам всей России, которая понесла колоссальные людские и материальные потери, на плечи которой легла главная тяжесть борьбы с фашизмом", — дал отповедь тогда Ислам Каримов.

Друзья Александр и Шавкат

После смерти первого президента независимого Узбекистана на прощание с ним прибыли лидеры СНГ и других стран, но Александр Лукашенко не полетел сам, а отправил тогдашнего премьер-министра Андрея Кобякова.

"Ушел из жизни блестящий лидер, который посвятил себя служению своему народу и государству. Сограждане и друзья по всему миру будут помнить Ислама Абдуганиевича как выдающегося политического и общественного деятеля, чье имя неразрывно связано со становлением независимого Узбекистана", — так выражал тогда на расстоянии свои соболезнования белорусский лидер.

Шахи Зинда — памятник средневековой архитектуры в Самарканде. Узбекистан
© Flickr/ Mr Hicks46
Александр Лукашенко посетил могилу Ислама Каримова

Правда, находясь спустя месяц в октябре 2016 года с визитом в Узбекистане, Александр Лукашенко навестил вдову Татьяну Каримову и лично выразил слова сочувствия с утратой. После этого он возложил в Самарканде цветы на могилу Ислама Каримова.

В новых условиях отношения между странами начали стремительно меняться. В Минске наконец появилось посольство, а белорусский президент не скупился на комплименты в адрес официального Ташкента на фоне проводимых реформ.

"За последний год, если брать новую эпоху, как я часто своему другу Шавкату (президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. — Sputnik) говорю, мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет", — признал в июне этого года Александр Лукашенко.

Белорусские корни в семье Каримовых

Бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич рассказывал в беседе с корреспондентом Sputnik, что обсуждал при жизни Ислама Каримова его белорусские корни.

"Приезжал когда к нему, он мне все время напоминал о своей связи с Беларусью. Не помню точно, но у него то ли мать, то ли кто-то другой из близких родственников был белорусом. Он был спокойный, добрый и уверенный. Вечная ему память", — сказал тогда белорусский государственный деятель.

Вокруг биографии Ислама Каримова всегда ходило много сплетен и пересудов, но этот удивительный факт подтвердила дочь президента Лола Каримова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

For English see comments' section below. Ўзбек тилида қуйидаги шарҳда ўқинг.Я часто слышу о том, как люди интересуются моей национальностью, национальностью моих детей, моего супруга, пытаются оценить кто насколько узбек и по какой линии. Помимо праздного любопытства, к которому я вполне привыкла, в этом присутствует некрасивый оттенок дикого для меня качества, национализма, и в XXI веке это звучит, на мой взгляд, глупо и невежественно. Я решила ответить на этот вопрос, так жарко интересующий многих. Ответ мой таков: Я горжусь тем, что я узбечка. Продукт своего времени и продукт своей нации. Какой? • той нации, проживающих здесь людей, чья Земля и чей народ приютили, как родных десятки национальностей во время и после Второй Мировой войны; • именно той нации, чьи люди никогда не являлись расистами и были открыты к другим народам, заключая браки, основываясь не на выгоде, а на чувстве любви, как например, моя бабушка белоруска и мой дедушка ферганский узбек, прожившие очень непростую, но интереснейшую жизнь. Пройдя голод, холод и лишения, но пронеся главное - чувства уважения и любви. Через несколько лет после окончания войны он (мой дедушка) привёз её (мою бабушку) уже с маленькой дочкой (моей мамой) в свой родной Кувасай. А она (моя бабушка) привезла с собой свою маму (мою прабабушку) и сестру, которые прожили в Долине всю жизнь и похоронены там же на христианском кладбище, которое находится рядом с мусульманским, где покоится мой дедушка Акбар Султанович. Эти два кладбища в городе, разделённые лишь номинально небольшим расстоянием, находятся на одном холме, откуда открывается красивый вид на город моего детства, маленький зелёный городок Кувасай. И там они сейчас вместе... • я считаю себя потомком той нации, чьим отношением к другим было уважение и дружелюбие, ведь невозможно представить другого отношения у народа, испокон веков находившегося на перекрестках Шелкового Пути; • нации, возводившие города, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Коканд, Фергана. Людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации своим созиданием; ➡️➡️⬇️⬇️

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva)

В своем откровенном посте она рассказала историю своей семьи, и оказалось, что ее бабушка по национальности белоруска. Выходит, что ее мама Татьяна Акбаровна наполовину белоруска.

Таким неожиданным образом оказалась переплетена история Беларуси и Узбекистана на уровне отношений между двумя народами. 

Теги:
Ислам Каримов, Минск, Ташкент, Узбекистан, Беларусь



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сессия ПАСЕ
    Что у вас происходит?

    Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.

  • Девушка в библиотеке
    Учи, студент!

    Латвийским школам разрешили принимать на работу студентов без педагогического образования, чтобы справиться с нехваткой учителей.

  • Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас
    Муха не пролетит

    Министр внутренних дел Литвы показал дипломатам стран Европейского союза, как республика защищает границы с Россией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум макома в Шахрисабзе
Впервые в Узбекистане: форум макома объединил участников из 73 стран
Кот, скучающий по погибшему хозяину
Трогает до слез: котик скучает по погибшему хозяину
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054