Не сразу все устроилось: как развивались отношения Минска и Ташкента

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Накануне визита президента Беларуси в Ташкент Sputnik Беларусь разбирался, почему Александр Лукашенко в годы президентства Ислама Каримова был в Узбекистане всего дважды, а сейчас отправляется с рабочим визитом к своему коллеге уже во второй раз. Специально к встрече лидеров Sputnik собрал интересные факты об отношениях двух стран.
Беларуси понадобился всего год, чтобы после установления дипотношений открыть свое посольство в Ташкенте. Интересно, что Узбекистану на это потребовалось ровно 25 лет, и случилось это уже при преемнике Ислама Каримова.
Восток — дело тонкое
Как рассказал корреспонденту Sputnik бывший дипломат, отношения между двумя странами не заладились в 90-е годы. Тогда еще молодой президент Беларуси, объезжая в бесконечных турне проблемные предприятия в регионах, наведался и в Барановичи.
Там Александру Лукашенко рассказали, что текстильный комбинат испытывает сложности с поставками хлопка из Узбекистана. Белорусский президент обещал помочь с решением вопроса и позвонил своему коллеге, который дал обещание на словах.
Однако в то время Ислам Каримов возвел хлопок в статус "белого золота", потому что это был товар, обеспечивающий приток валюты в экономику страны. Поэтому излюбленная в те годы белорусскими властями бартерная схема была непривлекательна для партнеров в Ташкенте. К тому же президент Узбекистана отдельным указом запретил любые бартерные сделки с хлопком.
Каково же было удивление президента Беларуси, когда он посетил Барановичи во второй раз, а проблема с поставками хлопка так и осталась нерешенной. Тогда Александр Лукашенко якобы высказался в адрес своего узбекского коллеги: что это, мол, за президент такой, что обещания не выполняет?
Говорят, что после того, как это дошло до слуха Ислама Каримова, в Узбекистане было запрещено упоминать в государственных средствах массовой информации Беларусь и лично главу государства.
Публично спорили
В 2011 году белорусский президент сделал недвусмысленный намек, что из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) пора исключать Узбекистан.
"Мы должны разобраться с рядом внутренних проблем, прежде всего связанных с позицией Узбекистана по отдельным вопросам. От этого уже никуда не денешься, об этом все знают", — заявил тогда Александр Лукашенко.
В Ташкенте демарш официального Минска назвали не чем иным, как вмешательством во внутренние дела. Но вскоре Узбекистан прекратил членство в организации.
Ислам Каримов не позволял себе публичных высказываний в адрес белорусской стороны, но однажды сделал довольно резкий комментарий на слова своего белорусского коллеги о вкладе народов Советского Союза в победу над фашизмом.
Накануне празднования Дня Победы в 2015 году главы государств Содружества встретились в Москве. Президент Беларуси, выступая, призвал не заниматься дележом победы, а признать общий вклад всех народов.
"Мы часто говорим о том, что Победа едина и неделима. Нам действительно здесь делить нечего. Мы не бухгалтеры, и нечего здесь считать по удельному весу уровень того или иного участия в этой войне. Победил не русский, не белорус, не казах, не киргиз, не узбек, не таджик — победил тогда советский народ, великий советский народ принес нам Великую Победу", — сказал белорусский лидер.
В ответ на это узбекский президент сказал, что "здесь прозвучали мнения, что это не арифметика, это не бухгалтерия. Я считаю, что такие замечания делать нетактично, во-первых, а во-вторых, некорректно. Разумеется, война стала тяжелейшим испытанием для всех советских республик. Но, тем не менее, особая роль в победе, безо всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народам всей России, которая понесла колоссальные людские и материальные потери, на плечи которой легла главная тяжесть борьбы с фашизмом", — дал отповедь тогда Ислам Каримов.
Друзья Александр и Шавкат
После смерти первого президента независимого Узбекистана на прощание с ним прибыли лидеры СНГ и других стран, но Александр Лукашенко не полетел сам, а отправил тогдашнего премьер-министра Андрея Кобякова.
"Ушел из жизни блестящий лидер, который посвятил себя служению своему народу и государству. Сограждане и друзья по всему миру будут помнить Ислама Абдуганиевича как выдающегося политического и общественного деятеля, чье имя неразрывно связано со становлением независимого Узбекистана", — так выражал тогда на расстоянии свои соболезнования белорусский лидер.
Правда, находясь спустя месяц в октябре 2016 года с визитом в Узбекистане, Александр Лукашенко навестил вдову Татьяну Каримову и лично выразил слова сочувствия с утратой. После этого он возложил в Самарканде цветы на могилу Ислама Каримова.
В новых условиях отношения между странами начали стремительно меняться. В Минске наконец появилось посольство, а белорусский президент не скупился на комплименты в адрес официального Ташкента на фоне проводимых реформ.
"За последний год, если брать новую эпоху, как я часто своему другу Шавкату (президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. — Sputnik) говорю, мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет", — признал в июне этого года Александр Лукашенко.
Белорусские корни в семье Каримовых
Бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич рассказывал в беседе с корреспондентом Sputnik, что обсуждал при жизни Ислама Каримова его белорусские корни.
"Приезжал когда к нему, он мне все время напоминал о своей связи с Беларусью. Не помню точно, но у него то ли мать, то ли кто-то другой из близких родственников был белорусом. Он был спокойный, добрый и уверенный. Вечная ему память", — сказал тогда белорусский государственный деятель.
Вокруг биографии Ислама Каримова всегда ходило много сплетен и пересудов, но этот удивительный факт подтвердила дочь президента Лола Каримова.
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For English see comments' section below. Ўзбек тилида қуйидаги шарҳда ўқинг.Я часто слышу о том, как люди интересуются моей национальностью, национальностью моих детей, моего супруга, пытаются оценить кто насколько узбек и по какой линии. Помимо праздного любопытства, к которому я вполне привыкла, в этом присутствует некрасивый оттенок дикого для меня качества, национализма, и в XXI веке это звучит, на мой взгляд, глупо и невежественно. Я решила ответить на этот вопрос, так жарко интересующий многих. Ответ мой таков: Я горжусь тем, что я узбечка. Продукт своего времени и продукт своей нации. Какой? • той нации, проживающих здесь людей, чья Земля и чей народ приютили, как родных десятки национальностей во время и после Второй Мировой войны; • именно той нации, чьи люди никогда не являлись расистами и были открыты к другим народам, заключая браки, основываясь не на выгоде, а на чувстве любви, как например, моя бабушка белоруска и мой дедушка ферганский узбек, прожившие очень непростую, но интереснейшую жизнь. Пройдя голод, холод и лишения, но пронеся главное - чувства уважения и любви. Через несколько лет после окончания войны он (мой дедушка) привёз её (мою бабушку) уже с маленькой дочкой (моей мамой) в свой родной Кувасай. А она (моя бабушка) привезла с собой свою маму (мою прабабушку) и сестру, которые прожили в Долине всю жизнь и похоронены там же на христианском кладбище, которое находится рядом с мусульманским, где покоится мой дедушка Акбар Султанович. Эти два кладбища в городе, разделённые лишь номинально небольшим расстоянием, находятся на одном холме, откуда открывается красивый вид на город моего детства, маленький зелёный городок Кувасай. И там они сейчас вместе... • я считаю себя потомком той нации, чьим отношением к другим было уважение и дружелюбие, ведь невозможно представить другого отношения у народа, испокон веков находившегося на перекрестках Шелкового Пути; • нации, возводившие города, такие как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Коканд, Фергана. Людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации своим созиданием; ➡️➡️⬇️⬇️
Таким неожиданным образом оказалась переплетена история Беларуси и Узбекистана на уровне отношений между двумя народами.