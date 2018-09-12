Не сразу все устроилось: как развивались отношения Минска и Ташкента

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Накануне визита президента Беларуси в Ташкент Sputnik Беларусь разбирался, почему Александр Лукашенко в годы президентства Ислама Каримова был в Узбекистане всего дважды, а сейчас отправляется с рабочим визитом к своему коллеге уже во второй раз. Специально к встрече лидеров Sputnik собрал интересные факты об отношениях двух стран.

Беларуси понадобился всего год, чтобы после установления дипотношений открыть свое посольство в Ташкенте. Интересно, что Узбекистану на это потребовалось ровно 25 лет, и случилось это уже при преемнике Ислама Каримова.

Восток — дело тонкое

Как рассказал корреспонденту Sputnik бывший дипломат, отношения между двумя странами не заладились в 90-е годы. Тогда еще молодой президент Беларуси, объезжая в бесконечных турне проблемные предприятия в регионах, наведался и в Барановичи.

Там Александру Лукашенко рассказали, что текстильный комбинат испытывает сложности с поставками хлопка из Узбекистана. Белорусский президент обещал помочь с решением вопроса и позвонил своему коллеге, который дал обещание на словах.

Однако в то время Ислам Каримов возвел хлопок в статус "белого золота", потому что это был товар, обеспечивающий приток валюты в экономику страны. Поэтому излюбленная в те годы белорусскими властями бартерная схема была непривлекательна для партнеров в Ташкенте. К тому же президент Узбекистана отдельным указом запретил любые бартерные сделки с хлопком.

Каково же было удивление президента Беларуси, когда он посетил Барановичи во второй раз, а проблема с поставками хлопка так и осталась нерешенной. Тогда Александр Лукашенко якобы высказался в адрес своего узбекского коллеги: что это, мол, за президент такой, что обещания не выполняет?

Говорят, что после того, как это дошло до слуха Ислама Каримова, в Узбекистане было запрещено упоминать в государственных средствах массовой информации Беларусь и лично главу государства.

Публично спорили

В 2011 году белорусский президент сделал недвусмысленный намек, что из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) пора исключать Узбекистан.

"Мы должны разобраться с рядом внутренних проблем, прежде всего связанных с позицией Узбекистана по отдельным вопросам. От этого уже никуда не денешься, об этом все знают", — заявил тогда Александр Лукашенко.

В Ташкенте демарш официального Минска назвали не чем иным, как вмешательством во внутренние дела. Но вскоре Узбекистан прекратил членство в организации.

Ислам Каримов не позволял себе публичных высказываний в адрес белорусской стороны, но однажды сделал довольно резкий комментарий на слова своего белорусского коллеги о вкладе народов Советского Союза в победу над фашизмом.

Накануне празднования Дня Победы в 2015 году главы государств Содружества встретились в Москве. Президент Беларуси, выступая, призвал не заниматься дележом победы, а признать общий вклад всех народов.

"Мы часто говорим о том, что Победа едина и неделима. Нам действительно здесь делить нечего. Мы не бухгалтеры, и нечего здесь считать по удельному весу уровень того или иного участия в этой войне. Победил не русский, не белорус, не казах, не киргиз, не узбек, не таджик — победил тогда советский народ, великий советский народ принес нам Великую Победу", — сказал белорусский лидер.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Международная конференция "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" в Ашхабаде

В ответ на это узбекский президент сказал, что "здесь прозвучали мнения, что это не арифметика, это не бухгалтерия. Я считаю, что такие замечания делать нетактично, во-первых, а во-вторых, некорректно. Разумеется, война стала тяжелейшим испытанием для всех советских республик. Но, тем не менее, особая роль в победе, безо всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народам всей России, которая понесла колоссальные людские и материальные потери, на плечи которой легла главная тяжесть борьбы с фашизмом", — дал отповедь тогда Ислам Каримов.

Друзья Александр и Шавкат

После смерти первого президента независимого Узбекистана на прощание с ним прибыли лидеры СНГ и других стран, но Александр Лукашенко не полетел сам, а отправил тогдашнего премьер-министра Андрея Кобякова.

"Ушел из жизни блестящий лидер, который посвятил себя служению своему народу и государству. Сограждане и друзья по всему миру будут помнить Ислама Абдуганиевича как выдающегося политического и общественного деятеля, чье имя неразрывно связано со становлением независимого Узбекистана", — так выражал тогда на расстоянии свои соболезнования белорусский лидер.

Правда, находясь спустя месяц в октябре 2016 года с визитом в Узбекистане, Александр Лукашенко навестил вдову Татьяну Каримову и лично выразил слова сочувствия с утратой. После этого он возложил в Самарканде цветы на могилу Ислама Каримова.

В новых условиях отношения между странами начали стремительно меняться. В Минске наконец появилось посольство, а белорусский президент не скупился на комплименты в адрес официального Ташкента на фоне проводимых реформ.

"За последний год, если брать новую эпоху, как я часто своему другу Шавкату (президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. — Sputnik) говорю, мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет", — признал в июне этого года Александр Лукашенко.

Белорусские корни в семье Каримовых

Бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич рассказывал в беседе с корреспондентом Sputnik, что обсуждал при жизни Ислама Каримова его белорусские корни.

"Приезжал когда к нему, он мне все время напоминал о своей связи с Беларусью. Не помню точно, но у него то ли мать, то ли кто-то другой из близких родственников был белорусом. Он был спокойный, добрый и уверенный. Вечная ему память", — сказал тогда белорусский государственный деятель.

Вокруг биографии Ислама Каримова всегда ходило много сплетен и пересудов, но этот удивительный факт подтвердила дочь президента Лола Каримова.

В своем откровенном посте она рассказала историю своей семьи, и оказалось, что ее бабушка по национальности белоруска. Выходит, что ее мама Татьяна Акбаровна наполовину белоруска.

Таким неожиданным образом оказалась переплетена история Беларуси и Узбекистана на уровне отношений между двумя народами.