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Обновленная Chevrolet Captiva

Кроссовер-пионер на пенсии, или Что будет вместо Captiva

Стрингер
Аналитика
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Chevrolet Captiva – первый кроссовер Узбекистана — уходит на покой. Есть ли ему замена?

ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. GM Uzbekistan официально объявили о снятии с производства модель Chevrolet Captiva. Sputnik решил вспомнить богатую историю этого авто и выяснить, кто придет первому кроссоверу на смену.

На самом деле, модели, которая вышла на рынок 11 лет назад, действительно пора на пенсию. В современном мире ни одна модель не может так долго “жить” на конвейере.

Captiva — автомобиль, как остров 

Итак, что мы знаем о "Каптиве" на сегодня? Во-первых, это был первый и единственный кроссовер, который официально продавался на рынке Узбекистана.

*Кроссовер" – это слово из мира музыки, которое означает смешение разных жанров. В автомобильной сфере этим термионом с недавних пор называют легкие внедорожниники, которые сочетают в себе некоторые свойства вездиходов и удобство легкового автомобиля.

Chevrolet Captiva
© http://cheviplus.ru
Сaptiva съезжает с дороги: GM Uzbekistan снимает кроссовер с производства
В начале 2000-х сначала в США, а затем и в Европе начал рости рынок легких внедорожников или “паркетников” класса SUV (sport utility vehicle). Многие покупатели отдавали предпочтение автомобилям с более высоким клиренсом, которые при этом имели удобную управляемость в городе и на трассе. Они оказались более универсальным и безопасным средствам передвижения.

Разработанная GM Chevrolet Captiva стала именно таким автомобилем. Она была призвана заполнить нишу кроссоверов, набиравших в то время все большую популярность. 

Кстати, Captiva – это название острова Кэптива в штате Флорида, на котором много пляжей, зон отдыха и роскошных вилл с яхтами у причала.

Для компании, созданной Луи Шевроле, называть свои автомобили различными именами местностей в Америке — дело обычное. Вспомнить хотя бы такие знаменитые модели Chevrolet как: Tahoe, Malibu, Colorado, El Camino, Orlando и другие.

Chevrolet Captiva
© Wikipedia
Chevrolet Captiva

Можно сказать, что Chevrolet Captiva – это первый глобальный автомобиль под маркой Chevrolet, призванный покорять не только рынки Америки но и весь мир. Разработанная в Южной Корее Chevrolet Captiva продавалась в Европе как Opel или  Vauxhall  Antara, в Корее как Daewoo Winstorm, в Австралии как Holden Captiva. Но нельзя сказать, что он был одинаково успешен на всех рынках.

Когда в Узбекистане люди за ним стояли в очередях и давали “шапку”, в родной Америка он несколько раз попал в список самых плохо продаваемых автомобилей или в число самых неудачных моделей. А в Австралии Holden Captiva побывал даже в некоторых позорных рейтингах.

Пионер с высоким клиренсом

Но в России и Узбекистане судьба "Каптивы" сложилась более удачно. 

В РФ в 2007 году "Каптива" стала одним из первых кроссоверов, попавший на рынок. К тому же она была просторнее своих "одноклассников", что позволяло установить в салоне три ряда сидений.

Более того, в отличии от другиз кроссоверов у "Каптивы" был классический сдержанный дизайн в европейском стиле, поэтому автомобиль пришелся по душе многим покупателей среди самых разных групп населения.

Автожурналист и автоэксперт Александр Добин
© Foto : Из личного архива Александра Добина
Добин: Captiva выполнила свою миссию, но GM нечего предложить ей на смену
И сегодня на дорогах России можно встретить много этих "паркетников". По мнению владельцев, "Каптива" достаточно надежная, просторная и неприхотливая машина. Многие жалуются на ее прожорливость — расход на 100 километров составляет 14-18 литров. У современных кроссоверов этот показатель несколько ниже, у некоторых даже вдвое. Сегодня цена Каптивы на вторичном рынке составляет в среднем 500-600 тысяч рублей.

По мнению автомобильного эксперта и автомобильного журналиста Александра Добина, несколько лет назад Captiva была оптимальной покупкой по соотношению цена/качество, но на сегодня этот автомобиль не сможет выдержать конкуренцию на рынке кроссоверов.

В настоящий момент автомобильный рынок переполнен моделями класса SUV на любой вкус и кошелек. Каждая компания продает от двух до пяти различных видов кроссоверов. Новые автомобили более экономичны, более безопасны и, конечно, автомобильный дизайн не стоит на месте. 

Кто на новенького: есть ли замена Captiva?

Компания GM пока не объявила, какой автомбиль будет продаваться взамен Chevrolet Captiva. Многие начали говорить, что недавно представленный Tracker может заменить уходящий с конвейера кроссовер.

Автомобиль Chevrolet Tracker
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Автомобиль Chevrolet Tracker

Однако считать такую замену равноценной нельзя — Tracker намного меньше "Каптивы" и относится к классу “компактных кроссоверов”.

На американском рынке компания Chevrolet в настоящее время продает модель Equinox, которая по многоим параметрам соразмерна "Каптиве". Учитывая тот факт, что в Узбекистане продается чисто американская модель Maliby, можно предположить что на смену Chevrolet Captiva в будущем придет именно Equinox.

Chevrolet Equinox
© Chevrolet
Chevrolet Equinox

В настоящий момент эта модель производится в Канаде, в городе Онтарио. Крупноузловую сборку "паркетника" вполне можно организовать в Узбекистане или Корее. Тем более, что в Южной Корее Chevrolet Equinox уже продается как кроссовер как последователь ушедший с рынка "Каптивы".

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© Chevrolet
Chevrolet Equinox



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