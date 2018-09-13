Сила традиций: почему в семьях на Востоке первенцем должен быть мальчик

Появление ребенка в семье - всегда большое событие, однако в Средней Азии от пола первенца зависит, насколько будет горд отец и счастливы родственники.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В Средней Азии все папы, бабушки, дедушки, тети и дяди хотят первенцем мальчика, а в итоге больше любят девочек.

Возможно, восточные мужчины придерживаются жизненного правила: "Построить дом, посадить дерево и вырастить сына".

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Sputnik Таджикистан решил разобраться, кого больше хотят сегодняшние молодые родители в Таджикистане. Так ли важен пол ребенка и всегда ли оправдываются ожидания, навязанные традициями? Чтобы исследовать разные грани темы, автор поговорила с профессиональным психологом, несколькими таджикскими женщинами и мужчинами, которые растят детей. По просьбе некоторых героев мы публикуем их комментарии под вымышленными именами.

Почему отцы хотят сына-богатыря

Большинство мужчин видят в ребенке наследника, который будет всю жизнь носить его фамилию и продолжит род. Из мальчика вырастет сильный мужчина, перед которым можно ставить сложные задачи. Сыну легко привить папины увлечения (футбол, охота, рыбалка) и построить с ним крепкую мужскую дружбу. Еще отцы на подсознательном уровне ждут от ребенка осуществления того, чего сами не успели или не смогли добиться. Но это все универсальные причины.

В мусульманском обществе сильны и патриархальные установки.

"Мужчина — добытчик, помощник, воплощение родительских мечтаний. На свадьбу сын будет получать калым, и его молодая жена придет в дом, станет помощницей в хозяйстве. В то время как за девочку надо наоборот отдавать этот калым, и она уйдет в чужую семью, не сможет уделять родителям много времени в старости. Здесь есть и личная выгода, и сила традиций среднеазиатского общества. Оно более консервативное, чем европейское и даже российское", — говорит доктор медицинских наук, президент Национального института сексологии Лев Щеглов.

Его слова подтверждают уроженцы и граждане Таджикистана.

"Мы часто думаем и верим, что сын — это честь и достоинство семьи. Если в семье родится сын, то он вскоре станет помощником отца", — рассказывает Якуб.

По его словам, желание иметь сына в качестве первенца сохраняется у людей в подсознании. Родственники с детства рассказывают внукам сказки с определенным подтекстом, например: "Жил-был падишах и имел много сокровищ. Он уже прожил свой век, но не имел сына и не знал, кому оставить наследство. Поэтому он часто грустил".

"Вот так бабушки и дедушки неосознанно внушают нам, что важно иметь сына в качестве первенца", — вспоминает молодой отец.

Резида помнит, как мать с детства говорила: "Когда выйдешь замуж, основная обязанность — подарить супругу наследника".

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"Роди сына-богатыря, и ты состоишься как женщина! У семьи должен быть защитник, мальчик. В его воспитание вы вложите все силы и любовь, а муж будет тебе благодарен. Когда сын вырастет и женится, невестка станет тебе дочерью и будет чтить тебя, во всем помогать", — вспоминает Резида наставления матери.

Ей внушали, что семья полноценна, только если в ней растет сын. Не обязательно первый ребенок, но непременно должен быть мальчик.

Женщина признается, что испытывала давление со стороны родственников, жаждущих увидеть синюю ленточку на конвертике при выходе из роддома.

О каком первенце мечтают таджикские женщины

В то же время есть таджикские семьи, в которых не делают различий между полом детей. Правда, многие из них долгое время живут или жили за границей, что, возможно, наложило отпечаток на их мировоззрение.

"У меня трое детей: сын и две дочери. Когда я была беременна первым, я просто хотела ребенка. Пол даже не узнавала, мне это было не интересно. Муж и родственники тоже ждали малыша, независимо от того, кто родится. И сегодня в нашей семье одинаково относятся ко всем детям, не разделяя по половому признаку", — рассказывает Фатима.

Она признается, что не возлагает никаких особых надежд на детей и в старости не планирует их утруждать. Женщина уверена: никто не знает, какая судьба его ждет и кто будет рядом — сын или дочь.

"Это целиком вопрос воспитания, а не гендерные различия. Я родила детей, чтобы они приносили счастье своим существованием и были счастливы сами, а не потому, что я что-то жду в обмен", — подчеркивает женщина.

Мунаввара вспоминает, что очень радовалась, когда родила сына.

"Его ждали и муж, и его родители. Тем более что у старшего брата моего супруга была к тому моменту только дочь, и их родители жаждали наследника, будущего кормильца. Помню, как все "пылинки сдували" с моего малыша", — рассказывает женщина.

В шестилетнем возрасте ребенок серьезно заболел, его пришлось водить по врачам. Как раз тогда родилась девочка, но ей не уделяли достаточно внимания из-за слабого здоровья братика.

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"Так продолжалось несколько лет, затем мы уехали из родного Курган-Тюбе в Москву. Детей взяли с собой, сын уже выздоровел, к счастью. Но вот парадокс: родители мужа очень тоскуют по нашей дочурке. Наверное, чувствуют вину, что не проводили с ней много времени в первые годы, где-то недолюбили. Конечно, по внуку они тоже скучают, но не так. По их просьбе мы даже оставляли им на лето маленькую Зарему. Они проводили с ней все свободное время и ждут в этом году. Сейчас родители часто благодарят меня за обоих детей, да и мы с мужем поняли, что не так важен пол ребенка. Мы одинаково дорожим и сыном, и дочкой, не представляем жизни без них. Важно быть благодарным Богу за то, что он дает", — говорит Мунаввара.

Как преодолеть стереотип о мальчике-первенце

Что же надо сделать, чтобы избавиться от стереотипа о превосходстве сыновей и "второзадачности" дочерей? Да, девочка, когда вырастет, скорее всего, уйдет в другую семью и будет служить ей. Но где гарантия, что сын или его жена будут рядом с родителями в старости?

Дочь, которую растят в любви и заботе, может стать более верным другом в трудную минуту, не только с финансовой точки зрения. Равное отношение к детям — ключ к гармонии в семье.

В современном Таджикистане постепенно растет число тех, кто рад новорожденному независимо от пола.

"У меня две красивые принцессы, и я очень счастлив с ними. Я вообще хотел девочку, потому что помню, сколько проблем мы с братьями принесли в детстве родителям. Нас росло шесть пацанов, за которыми нужен был глаз да глаз. То в милицию вызовут, то в школу. Хулиганили мы при родителях-учителях, и это было им вдвойне обидно", — говорит Хуршед.

Он уверен: главное — чтобы ребенок был здоров, образован и рос в счастливой семье.

"Да, в Средней Азии есть такой стереотип, что в семье обязательно должен быть мальчик. Я тоже хочу сына. Но это — как Бог даст! Самое главное, девочки у нас здоровые", — рассуждает счастливый отец.

Доктор медицинских наук Лев Щеглов уверен, что ломать стереотипы надо через образование, массовое просвещение, убеждение людей уважать равные права и достоинства независимо от пола.

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"Нужно больше открывать библиотек, школ, кружков для детей. Ведь нас с детства очень сильно погружают в религиозную тему. Это и хорошо, и в то же время не очень. Еще важно, кто в семье доносит до детей простые истины. Молодые могут "перегнуть палку" и растолковать религиозный канон по-своему, в свою угоду. Лучше, когда религию объясняют бабушка и дедушка, старшие и более мудрые", — говорит Алишер.

Фатима уверена: для того, чтобы освободиться от патриархального уклада, надо начинать с себя, а не с глобального.

"Единицы выбиваются из замкнутого круга и живут так, как чувствуют сами, а не так, как навязывают родственники и соседи. Но каждый по-отдельности и является тем самым обществом. Поэтому, если ты будешь одинаково любить сыновей и дочерей, они потом будут относиться к твоим внукам так же", — заключает женщина.

Ждут сыновей, но любят дочерей

Еще один парадокс: многие отцы с нетерпением ждут рождения мальчиков, но больше любят дочерей, относятся к ним с бесконечной нежностью и теплотой. Две молодые матери дают объяснение этому из собственного опыта.

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"Во-первых, девочки нуждаются в заботе и защите, а это позволяет мужчине-отцу всегда чувствовать себя молодым и сильным рядом с ними. Во-вторых, каждый человек стремится к красоте. Мой муж, даже не осознавая того, пытается вырастить из дочери идеал женщины. Конечно, он любит меня, но все равно для него дочка — самая любимая и прекрасная женщина в мире. Он постоянно ее балует, носит на руках, хочет защищать от всех и вся. Сына он воспринимает как младшего друга, а рядом с Заремочкой чувствует себя настоящим рыцарем. По крайней мере, так он мне признается", — говорит Мунаввара.

Резида, которой с детства внушали, что важно родить мальчика, сейчас растит сына-богатыря и двух дочек.

"Вы знаете, наши девочки так нежно проявляют чувства! Супруг тает, когда они целуют его в щеку, говорят, что папа самый лучший в мире, и как они хотят мужей, похожих на папу. Удивительно: супруг очень хотел сына, но явно больше любит дочерей. Я даже думаю, что девочки привязаны к нему больше, чем ко мне. Посмотрим, кто из троих детей будет рядом в старости. Хочется верить, где бы они все ни жили, они позаботятся о нас в трудную минуту", — заключает она.