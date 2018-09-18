Нурмагамбетов: мы заинтересованы в сближении образовательных систем стран ЦА

Как Казахстан сотрудничает в сфере образования с соседними странами, а также что такое болонская система, читайте в материале Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik, Антон Курилкин. В Узбекистане продолжаются дискуссии о дальнейшем развитии системы высшего образования.

Об опыте Казахстана в переходе на болонскую систему и о сотрудничестве с соседними странами Sputnik Узбекистан рассказал директор Центра Болонского процесса и академической мобильности Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор политических наук Амантай Нурмагамбетов.

— Как сегодня развивается система высшего образования в Казахстане, какие у нее особенности?

— Реформы в Казахстане протекают достаточно бурно. С 2010 года мы присоединились к Болонскому процессу полноценно, и к сегодняшнему дню система полностью перестроена – мы перешли на трехуровневое высшее образование – бакалавриат, магистратура и докторантура PhD.

Процесс перехода начался в 2003 году – тогда Казахский национальный университет имени аль-Фараби подписал "Великую хартию университетов", а в 2004 году были введены госстандарты подготовки бакалавров и магистров.

У нас развита система обеспечения качества, созданы аккредитационные агентства (и сейчас они уже присоединились к международным ассоциациям), которые осуществляют аккредитацию как учебных заведений, так и образовательных программ. Сейчас мы работаем, в общем-то, по европейским стандартам. Всего в Казахстане работает четыре национальных агентства и шесть иностранных из Европы и Соединённых Штатов.

Мы пытаемся развивать и неформальное обучение, интегрировать онлайн-образование в учебный процесс. Например, прослушал студент курс Массачусетского университета онлайн – и мы, пересчитав все в кредитах (система учета изученных предметов), можем ему его зачесть.

Система кредитов в образовании – это эталон, как метр, например, и поэтому учитывать все подобные курсы проще. Сейчас разрабатываются соответствующие документы для юридического оформления этого процесса.

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Смотрите, студент для получения диплома должен получить 240 кредитов. Мы сейчас переходим на индивидуальный путь обучения, студенты могут сами решать, как и сколько им учиться. Государство тоже будет финансировать обучение на основе выбранных курсов и количества кредитов в них, а не сразу выделять средства на четыре года учебы.

Формируется и институт тьюторов, чтобы помогать студентам в выборе и комплектации программ.

— Переход прошел гладко или были какие-либо сложности?

— В целом, гладко. Мы недавно проводили исследование – как воспринимается переход на Болонскую систему. Три четверти полностью поддерживают такое решение. К плюсам опрошенные относят возможность совершенствовать учебный процесс, менять набор курсов и создавать программы двухдипломного образования, сотрудничать с зарубежными вузами, развивать академическую мобильность.

В этом году в закон об образовании были включены революционные изменения – университеты стали более независимыми, они смогут сами формировать учебные программы. Министерство образования теперь определяет только стандарт для блока общеобразовательных дисциплин.

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В этот общеобразовательный стандарт включен и большой блок социально-гуманитарных наук: философии, политологии, история Казахстана, социология и другие. Этот блок для всех является обязательным.

Президент наш выступил со статьей "Модернизация общественного сознания" и поставил задачу, готовить духовно развитых выпускников – поэтому мы сейчас ввели эти предметы как обязательные. Они и раньше были, просто в один момент для многих естественнонаучных и технических специальностей эти предметы стали курсами по выбору. Президент же четко сказал – так нельзя и люди должны понимать политическую систему, как функционирует власть, то есть они не должны быть узкопрофилированы.

— А есть ли программы зарубежных стажировок, удалось ли за счет присоединения к Болонскому процессу присоединиться к европейским программам обмена студентов?

— С 2011 года в Казахстане реализуется государственная программа для студентов, то есть государство дает деньги на то, чтобы студенты могли выехать в зарубежный университет на один семестр. Соответственно, те кредиты, которые они там получили, засчитываются им в основном учебном заведении.

К студентам есть определенные требования – успеваемость, знание языка, активность. Каждый семестр выезжает около тысячи студентов за счет государственных средств и около тысячи – за счет средств самих вузов. Участвовать в этой программе студент может один раз за период обучения.

— Несколько постсоветских государств также присоединились к Болонскому процессу. Стало ли проще работать с коллегами из соседних стран за счет этого?

— Конечно! Приблизились стандарты, проще гораздо стало пересчитывать учебу студентов в заграничных университетов.

Региональное сотрудничество мы также пытаемся развивать. Мы в рамках проекта "Центральноазиатская платформа образования" работаем.

Мы заинтересованы в унификации учебных процессов – в регионе идут большие миграционные потоки, много специалистов из соседних стран к нам переезжают, стоит вопрос о признании дипломов, определении уровня квалификации и продолжении образования уже в нашей образовательной системе.

В настоящее время более 20 научно-образовательных учреждений Узбекистана и Казахстана тесно сотрудничают друг с другом, а Ташкент продолжает работу по максимальному упрощению процедуры стратификации дипломов выпускников казахстанских вузов.

Страны намерены развивать совместные образовательные проекты, особенно в нефтехимической и аграрной отраслях. Ведется работа по созданию информационного центра по узбекским и казахстанским вузам,

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В последние годы в Узбекистане начался процесс реформирования системы образования: было возвращено 11-летнее школьное образование, радикально сокращено количество лицеев при вузах, а ряд институтов и университетов был реорганизован. Кроме того, в республике создано несколько новых высших учебных заведений, а также была запущена разработка программы дистанционного обучениях в институтах и университетах.

При этом в Узбекистане происходит постепенный переход на трехлетний курс бакалавриата, подобная практика уже внедрена в Университете мировой экономики и дипломатии. Главным критерием при подготовке молодых специалистов станут запросы потенциальных работодателей. Для оптимизации учебного процесса некоторые схожие курсы объединяются в один предмет, а невостребованные в той или иной профессии дисциплины исключаются.