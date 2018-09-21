Заоблачная красота, или Кого не возьмут в стюардессы "Узбекских авиалиний"

Характеристика, точно подмеченная еще Высоцким "стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот", справедлива и сегодня. Почти все авиакомпании мира предъявляют очень жесткие, порой даже странные требования к потенциальным сотрудницам.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik, Мария Науменко. Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила конкурсный отбор будущих бортпроводников.

Национальный перевозчик ждет в свою команду девушек от 18 до 25 лет, ростом от 162 до 175 сантиметров, без пирсинга и татуировок на видимых частях тела.

"Перед кастингом мы анализировали требования к сотрудникам других крупных перевозчиков. Есть основные критерии, которых придерживаются практически все авиакомпании мира. Например, рост: слишком высокая девушка будет упираться головой в потолок воздушного судна, а низкая не сможет дотянуться до багажной полки", — рассказал в интервью Sputnik Узбекистан представитель службы бортпроводников НАК.

Еще при приеме на работу недопустимы признаки облысения и дефектов речи.

"Основная функция бортпроводников – общение с пассажирами. Если люди плохо понимают персонал, то они начинают нервничать", — поясняет руководитель ЧУ ДПО "Школа бортпроводников" Вера Новохатская.

Пройдя кастинг, вы получаете не только романтическую профессию, но и доступ к различным льготам, например, ранний выход на пенсию.

"В 45 лет стюардессы имеют право уйти на пенсию. Однако, если позволяют внешние данные и здоровье, можно работать вплоть до 55, затем, согласно законодательству Узбекистана, трудовой договор расторгается", - отметил представитель UzAirways.

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Ранним выходом на пенсию объясняется прием на работу до 25 лет. Новохатская говорит, что такие меры необходимы для того, чтобы сотрудник успел налетать необходимое количество часов.

"Надо смотреть правде в глаза. После 50 у человека замедляется реакция. Пожилой бортпроводник не сможет, например, оперативно осуществить эвакуацию пассажиров", — комментирует Новохатская.

Однако привлекательная внешность и стройная фигура не гарантируют девушкам получения оффера от Uzbekistan Airways. Помимо стандартных требований "Узбекские авиалинии" заявили и о других специфических критериях для выбора потенциальных сотрудников. Например, необходимо знать биографию исторических и национальных героев республики, а также разбираться в политических событиях.

Какие требования предъявляют стюардессам в разных авиакомпаниях мира в погоне за идеальными сотрудниками? Если строгие параметры роста и веса стюардесс можно обосновать ограниченным рабочим пространством внутри самолета, то некоторые стандарты явно не отличаются либеральностью.

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Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Emirates придает особое значение размеру груди бортпроводниц. Он не должен превышать 75С.

В китайскую China Southern Airlines не берут девушек, обувь у которых больше 36-го размера.

Помимо табу на пирсинг и татуировки авиаперевозчики вводят запреты на ювелирные украшения. В United Airlines бортпроводникам нельзя носить больше четырех колец (по два на руку).

Правильная прическа и макияж – также немаловажный критерий идеальной стюардессы. Если для приема на работу в "Узбекистон хаво йуллари" необходимо всего лишь иметь аккуратную стрижку, то в Аmerican Airlines пошли дальше и призвали своих сотрудников следить за растительностью в носу и ушах.

В United Airlines запрещают стюардам носить усы и бороды, а также краситься.

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Некоторые авиакомпании не ограничиваются строгим контролем внешности бортпроводников, но и следят за личной жизнью сотрудников. В немецкой Lufthansa, индийской Jet Airways или английской British Airways стюардессам нельзя состоять в браке и иметь детей.

Кроме того, стюардессам, как и моделям, приходится постоянно следить за своей фигурой. Сотрудник с лишними килограммами может быстро стать безработным.

"Бортпроводнице, которая поправилась, дают возможность похудеть. Ей предоставляют отпуск, чтобы девушка могла прийти в форму. В среднем сотруднику дается два месяца на борьбу с лишними килограммами. Если у человека не получается похудеть, то он признается негодным для летной работы", — объясняет представитель "Узбекистон хаво йуллари".

Эксперт обращает внимание на то, что авиакомпании до последнего стараются сохранить трудовые отношения с располневшим сотрудником, так как перевозчики тратят много времени на взращивание квалифицированных специалистов. Например, только полтора-два года уходит на обучение новичков.

Новохатская также говорит о трепетном отношении перевозчиков к подготовке своих сотрудников и отмечает, что пристальное внимание авиакомпаний к внешности стюардесс никак не сказывается на их профессиональной компетенции.