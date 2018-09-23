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Рабочие во время строительства

Это люди, а не ресурс: эксперты о реальных проблемах мигрантов в России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Аналитика
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Российские власти пытаются улучшить миграционное законодательство, но это оказывается невозможно без учета интересов самих иностранных рабочих.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Ежегодно в Россию въезжают сотни тысяч иностранцев. Абсолютное большинство - выходцы из СНГ.

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Фото: Официальный сайт партии "Единая Россия"
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Граждане из стран Содружества составляют 70% всех иностранцев в России и 96% трудовых мигрантов из-за рубежа.

Главными донорами рабочей силы считаются Украина и государства Центральной Азии - Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

И приезжая в страну, люди часто оказываются в ситуации совершенного незнания миграционного законодательства, которое должно как-то определять и защищать их трудовые права, но странным образом работает против самих иностранцев.

Печальная басня мигрантов

По мнению петербургского эксперта по работе с трудовыми мигрантами Андрея Якимова, происходит это из-за того, что государство обоснованно стремится контролировать миграционные потоки на собственной территории и вынуждено жестко "фильтровать" прибывающих в страну иностранцев, которые часто понятия не имеют правил фильтрации.

Иностранные рабочие во время проверки документов
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При этом власти декларируют приверженность мировому законодательству, где права человека, в том числе имущественные и трудовые, не должны ущемляться и ограничиваться, даже если он находится за рубежом в качестве рабочего.

"Интересное противостояние. В левом углу ринга – логика национального суверенитета, желание контролировать миграционные процессы и наделение мигрантов определенным статусом. В правом – главенство прав человека", - рассказывает Sputnik Таджикистан Якимов.

Эта ситуация характерна не только и не столько для России, сколько для стран Европы, где правительства десятка государств ожесточенно спорят между собой - кто, сколько и на каких условиях должен принимать к себе мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

На недавней IV международной конференции "Миграция и международное право", организованной Российским советом по международным делам (РСМД), эту ситуацию сравнили с басней Крылова "Лебедь, рак и щука", ведь каждый участник спора, формально признавая приоритет международного права, отстаивает собственные интересы.

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В любом случае при споре двух государств первыми страдают обычные люди. Относительно России и центральноазиатских стран – Таджикистана и Узбекистана, – это прослеживается особенно четко.

Не знал, не успел

В России вводятся дополнительные нормы в миграционное законодательство, за несоблюдение которых полагается штраф или наказание посерьезней. А иностранец, который всю неделю работает в режиме 24/7, об этом даже и не узнает, причем даже если новые законодательные акты приняты в интересах мигрантов.

Яркий тому пример – миграционная амнистия для 200 тысяч мигрантов из Таджикистана в 2017 году: гражданам с запретом на въезд в Россию или находившимся в РФ без нужных документов разрешили легализоваться и дали время на сбор всех необходимых бумаг.

Когда срок амнистии подошел к концу, выяснилось, что воспользовались счастливым шансом менее 10000 таджикистанцев. Специалисты и правозащитники на вопрос, почему так – отвечали: "остальные просто не знали об этом".

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В итоге десятки тысяч иностранцев в России буквально оказываются вне правового поля. Государство слабо контролирует их присутствие в стране, недополучает в казну сборов и налогов, а мигранты, в свою очередь, не спешат легализоваться в стране, избегая встреч с полицией и чиновниками.

Ситуацию хорошо отражает тот факт, что в российском законодательстве отсутствует понятие "трудовой мигрант", как таковое.

В такой ситуации многие иностранные работники предпочитают неформальное трудоустройство и миграцию без необходимого пакета документов, автоматом попадая в число наиболее незащищенных слоев российского общества.

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CC BY 2.0 / Chris Potter / Did You Say "Bribe"?
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Российские власти пытаются вывести десятки тысяч человек "из тени", с одной стороны предлагая мигрантскую амнистию для граждан той или иной страны, а с другой ужесточая правила нахождения в стране.

Так 8 июля вступил в силу закон, обязавший иностранцев получать регистрацию строго по месту фактического проживания, а не по месту работы, как это было раньше. Проблема в том, что собственники жилья вовсе не горят желанием прописывать у себя иностранцев.

"Нет никакого механизма принуждения арендодателя оформлять регистрацию. И множество людей остаются без возможности к легализации и в следующем году они не получат патент. А значит и федеральный, и региональный бюджеты недополучат миллиарды рублей", - поясняет правозащитница Валентина Чупик.

По ее словам, нынешний закон возродил к жизни коррупционные схемы, с которыми ФСБ и прокуратур боролись еще в 2010-х.

Одна из них такова: нечистые на руку сотрудники миграционной службы и изготавливали одновременно два бланка – постановки на миграционный учет и снятия с миграционного учета. Бланк о постановке продавался мигранту за 500-800 рублей, а бланк о снятии с учета в этот же день сдавался в надзорные органы.

Дмитрий Михайлов
© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова
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Получалось, что у иностранца на руках находились все необходимые документы с официальной печатью, но при этом ни в каких базах он не числился.

Решать сложившуюся проблему в сфере миграции специалисты предлагают решать, в первую очередь, с точки зрения права и этики.

В правовом плане нужны такие нормативы, которые будут обязательны для исполнения и мигрантами, и российской, принимающей стороной. И не будут подобны дубине, падающей на голову и правым, и виноватым.

А что касается этики, то здесь эксперты предлагают властям взглянуть на мигрантов, как на людей, чьи проблемы также необходимо решать, а не только как на человеческий ресурс – демографический и экономический. Потому как в противном случае этот "ресурс" себя скоро себя исчерпает.

Теги:
Мигранты, Россия



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