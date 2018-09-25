Рецепт развитого Узбекистана: как республика намерена войти в топ-50

Узбекистан намерен уже к 2030 году войти в топ-50 инновационных стран мира. Для достижения этой цели республике необходимо в ближайшее время реформировать систему образования, внедрить современные технологии в производство и кардинально улучшить связь.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik, Антон Курилкин. Президент Узбекистана подписал стратегию инновационного развития страны. Главная цель нового пакета документов – развитие Узбекистана и вхождение в топ-50 стран мира. В предлагаемых чиновниками инструментах разбирался Sputnik Узбекистан.

Еще раз о проблемах

Положение страны в международных рейтингах не устраивает руководство Узбекистана – по ряду важных показателей республика не входит в пятьдесят первых в мире государств.

"Проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному развитию процессов модернизации, диверсификации, увеличению объемов производства и расширению товарной номенклатуры конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках", - говорится в указе президента страны.

Проблемы, по мнению чиновников, кроются в неудовлетворительном качестве образования, отсутствии координации между ответственными ведомствами и слабостью науки в стране.

Поэтому концепция предлагает сразу ряд важных изменений провести при помощи нововведений в системе образования, науки, технологий и государственного управления, а не за счет создания новых инновационных предприятий на деньги иностранных компаний и на их технологиях.

Образование – для всех

Основным ресурсом для производства прорывных технологий и увеличения количества внедряемых инноваций служит, по мнению авторов законопроекта, человеческий капитал.

Чиновников не удовлетворяет, в первую очередь, система образования в стране – начиная от школ и заканчивая высшими учебными заведениями. Ситуацию в данной сфере предлагается исправить за счет нескольких нововведений.

Школы должны стать доступны для детей с инвалидностью за счет развития инклюзивного образования. Для этого, как указано в стратегии, нужно сделать школьную среду безбарьерной за счет установки специального оборудования в зданиях, разработать программы интегрированного обучения детей с ограниченными возможностям, создать устойчивую социально-экономическую инфраструктуру и обеспечить школы педагогами-дефектологами и психологами.

Изменения в сфере образования

Планируется использовать в образовании и новые технологии – прежде всего, дистанционное обучение и онлайн-модули.

Свободу вузам

Запланированы и реформы в системе высшего образования – в перспективе предполагается открыть новые вузы, организовать работу дополнительных филиалов иностранных высших учебных заведений и увеличить количество студентов, уделив особое внимание техническим и естественнонаучным специальностям.

Университетам и институтам предоставят больше административной, академической и финансовой самостоятельности – например, определять количество платных мест в учебном заведении будет администрация, а не министерство образования.

Более того, сами квоты на платные места постепенно уйдут в прошлое – их решено поэтапно отменить уже в ближайшее время.

Поддержат вузы не только "словом", но и "сумом" — государство обещает материальную помощь наиболее активные заведения. Оценивать активность будут на основе качества и количества опубликованных научных статей, участия в международных конференциях и семинарах, а также по количеству полученных патентов.

Еще одна важная задача – привлечение молодых специалистов и ученых в науку – для этого планируется проводить международные олимпиады, реализовать программу "молодой ученый" (пока что известно только о подготовке специальных передач на телевидении для этого), и, естественно, поддержать людей науки деньгами – но не напрямую, а через финансирование научных учреждений.

Изменения в сфере образования

Общая сумма госрасходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) к 2021 году, по расчетам чиновников, вырастет до 0,8% ВВП страны (или почти 200 миллиардов сумов). Для сравнения, Соединенные Штаты тратят на НИОКР примерно 2,7% ВВП, Китай – 1,4% ВВП, а Россия – 1% ВВП.

Технопарки и энергия солнца

Концепция предполагает создание в Узбекистане и соответствующей инфраструктуры для развития инноваций.

В первую очередь, речь идет о новом виде специальных экономических зон – о так называемых "технопарках", научно-производственных кластерах, а также свободных экономических и индустриальных зонах. Чем все эти объекты отличаются друг от друга, в документе не уточняется – всю проектную часть еще только предстоит разработать.

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Долю "зеленой" энергетики к 2025 году увеличат до 20% в общей структуре производства энергии в стране. Добиваться этого намерены за счет использования возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Отдельным пунктом в концепции значится развитие сети интернет и активное завлечение в эту сферу иностранных игроков – в приоритете повышение качества связи, расширение охвата сетями и снижение расценок на доступ к Всемирной паутине для конечных пользователей.

Не обошли разработчики документа и юридические нововведения – в тексте закона несколько раз подчеркивается необходимость разработки корпоративного права, совершенствование антимонопольного законодательства и снятие различных барьеров для долгосрочных инвестиций в науку.

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Принятая стратегия – это лишь первый шаг к улучшению качества жизни в Узбекистане и развитию экономики страны. Отсюда и такой разнообразный набор показателей, направлений деятельности и предложенных мер. Эффективность будет видна при реализации конкретных проектов и задач, а системный характер документа лишь призван помочь в этом процессе, обозначив круг проблем.