Ход слоном: неочевидные, но важные итоги визита Мирзиёева в Индию

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Президент Узбекистана побывал в Индии с официальным визитом. Что удалось привезти Шавкату Мирзиёеву из этой поездки, разбирался Sputnik Узбекистан.
Новое направление
Отношения Ташкента и Дели развивались по практически стандартной для независимого Узбекистана траектории: признание независимости, несколько визитов на высшем уровне, и создание межгосударственного совета.
Вместе с тем, индийский рынок для узбекских товаров крайне интересен и необходим: огромная страна с более чем миллиардным населением нуждается в дешевых и качественных товарах, а растущей узбекской экономике, как воздух, требуются новые направления сбыта.
Опять же, не стоит забывать, что оба государства связаны незримыми историко-культурными нитями – можно вспомнить Бабура, который вынужденно переселился из Ферганы в Индию, где он основал правившую много лет династию Великих Моголов, а его потомок построил, с помощью узбекских архитекторов, одно из новых чудес света – Тадж-Махал.
Договоры и заветный миллиард
Узбекская правительственная делегация прибыла на переговоры в Индию большим составом – помимо представителей экономических ведомств были и делегаты от министерства обороны и социальных структур.
Самое интересное в подписанном пакете документов как раз касается неэкономических сфер сотрудничества – военного образования, медицины и IT-сектора.
Дело в том, что год назад Индия и Пакистан, казавшееся еще совсем недавно непримиримыми врагами, присоединились к Шанхайской организации сотрудничества и теперь еще недавно смотревшие друг на друга в прицел пакистанские и индийские военные теперь вместе работают на учениях.
Остается сотрудничество только в рамках обмена опытом через военные образовательные структуры. При этом Министерство обороны что Индии, что Узбекистана не может не интересовать опыт друг друга в области военных спецпредметов.
К тому же, узбекским разведчикам в следующем году придется, скорее всего, ехать в Индию в рамках V Международных армейских игр – конкурс "Отличники войсковой разведки" в следующем году будет принимать индийский Джайсалмер, а не ставший привычным российский Новосибирск.
Вопреки экономическим проблемам, Индии удалось создать достаточно эффективную систему здравоохранения и опыт Дели в этой сфере, безусловно, интересен Ташкенту, в то числе с точки зрения инноваций и модернизации больниц и поликлиник.
В целом, визит Шавката Мирзиёева в Индии получился весьма многосторонним. Пусть в ходе поездки не было громких заявлений и рекордных цифр контрактов, но Ташкенту удалось прощупать экономическую почву для сотрудничества и наметить дальнейшие шаги по взаимодействию с новым, несомненно, весомым в мировом масштабе партнером.