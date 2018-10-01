Ход слоном: неочевидные, но важные итоги визита Мирзиёева в Индию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 30 сентября по 1 октября совершил свой первый государственный визит в Индию. В ходе поездки во главе правительственной делегации узбекский лидер провел переговоры с руководством Индии, а также с деловыми кругами этой страны.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik, Антон Курилкин. Президент Узбекистана побывал в Индии с официальным визитом. Что удалось привезти Шавкату Мирзиёеву из этой поездки, разбирался Sputnik Узбекистан.

Новое направление

Отношения Ташкента и Дели развивались по практически стандартной для независимого Узбекистана траектории: признание независимости, несколько визитов на высшем уровне, и создание межгосударственного совета.

При этом экономическое сотрудничество двух стран и объемы торговли достаточно скромные – несмотря на близкое расположение, Узбекистан и Индия даже не входят в топ-10 по товарообороту друг с другом. Наладить прочные инфраструктурные связи государствам сложно: морские пути поставок невозможны в силу географического положения Узбекистана, а наземные трассы проходят минимум через два государства.

Вместе с тем, индийский рынок для узбекских товаров крайне интересен и необходим: огромная страна с более чем миллиардным населением нуждается в дешевых и качественных товарах, а растущей узбекской экономике, как воздух, требуются новые направления сбыта.

Опять же, не стоит забывать, что оба государства связаны незримыми историко-культурными нитями – можно вспомнить Бабура, который вынужденно переселился из Ферганы в Индию, где он основал правившую много лет династию Великих Моголов, а его потомок построил, с помощью узбекских архитекторов, одно из новых чудес света – Тадж-Махал.

Договоры и заветный миллиард

Узбекская правительственная делегация прибыла на переговоры в Индию большим составом – помимо представителей экономических ведомств были и делегаты от министерства обороны и социальных структур.

Фото предоставлено Игорем Загариным Загарин: Узбекистану Индия интересна и как союзник в сфере безопасности

По итогам проведенных встреч было подписано всего 20 документов в сфере научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и даже исследования космоса. В частности. стороны договорились о росте товарооборота и установили планку в один миллиард долларов – традиционный стартовый рубеж на переговорах Мирзиёева что с соседями по Центральной Азии, что с крупными мировыми державами.

Самое интересное в подписанном пакете документов как раз касается неэкономических сфер сотрудничества – военного образования, медицины и IT-сектора.

Дело в том, что год назад Индия и Пакистан, казавшееся еще совсем недавно непримиримыми врагами, присоединились к Шанхайской организации сотрудничества и теперь еще недавно смотревшие друг на друга в прицел пакистанские и индийские военные теперь вместе работают на учениях.

И естественно, что сейчас военные всех стран организации, налаживают сотрудничество. Причем, у Индии и Узбекистана здесь не так много точек соприкосновения: обе страны активно закупают оружие (а значит, военно-техническое сотрудничество невозможно), а Узбекистан при этом участвует в учениях ШОС только в качестве наблюдателей (и это автоматически делает взаимодействие в рамках учений малопродуктивным).

Остается сотрудничество только в рамках обмена опытом через военные образовательные структуры. При этом Министерство обороны что Индии, что Узбекистана не может не интересовать опыт друг друга в области военных спецпредметов.

К тому же, узбекским разведчикам в следующем году придется, скорее всего, ехать в Индию в рамках V Международных армейских игр – конкурс "Отличники войсковой разведки" в следующем году будет принимать индийский Джайсалмер, а не ставший привычным российский Новосибирск.

Вопреки экономическим проблемам, Индии удалось создать достаточно эффективную систему здравоохранения и опыт Дели в этой сфере, безусловно, интересен Ташкенту, в то числе с точки зрения инноваций и модернизации больниц и поликлиник.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Индия и Узбекистан создадут общую платформу для ученых и инвесторов

Аналогичная ситуация и с IT-сектором: индийские кадры стали основой множества крупных компаний в области разработки программного обеспечения и, с учетом недавно подписанной Стратегии инновационного развития Узбекистана , наработки индийских коллег Узбекистану пригодятся.

В целом, визит Шавката Мирзиёева в Индии получился весьма многосторонним. Пусть в ходе поездки не было громких заявлений и рекордных цифр контрактов, но Ташкенту удалось прощупать экономическую почву для сотрудничества и наметить дальнейшие шаги по взаимодействию с новым, несомненно, весомым в мировом масштабе партнером.