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Повседневная жизнь

Из огня да в полымя: чем грозит Парижское соглашение экономикам стран

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Аналитика
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Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату. Sputnik изучил цели этого глобального экологического проекта и оценил возможные риски для стран-участниц.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik, Антон Курилкин. О проблемах парижского соглашения по климату и перспективах его развития рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Парижское соглашение не первый документ, посвященный борьбе с негативными влияниями на климат. Подписанный в 2016 году десятками стран мира он стал правопреемником Киотского протокола 1997 года.

Подпись документов
Sputnik
Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату
Основная суть документа в том, что в нем прописан вред от парниковых газов и, соответственно, создающиеся риски от глобального потепления, подчеркнул эксперт.

"Задача Парижского соглашения – сделать так, чтобы средняя температура на планете сократилась как минимум на 2%", — напомнил эксперт.

Авторы документа считают, что снижение средней температуры в перспективе поможет человечеству выжить, избежав опасных катаклизмов – цунами, землетрясений и других.

При этом к соглашению, рассказал Симонов, много вопросов – например, научная обоснованность теории парниковых газов, адекватность измерений среднегодовой температуры и другие.

"Все это подается как религиозная доктрина… Теория глобального потепления научно не доказана. Парижское соглашение лишь набор деклараций Обязывающие положения договора и сопутствующие документы еще только разрабатываются", — пояснил он

Выступающие против теории ученые сталкиваются с проблемой осуждения и даже с настоящим террором, рассказал Симонов. Кроме того, главной бедой объявляется сжигание углеводородов, поэтому некоторые специалисты считают, что таким образом производители экологически чистой энергии пытаются получить нерыночные преимущества.

"Предлагается целая философия дискриминации углеводородов. Все компании, которые связаны с традиционным топливом, будут дискриминировать – отказывать в кредитах, их акции не будут размещаться на бирже. Они станут изгоями", — развивает мысль Симонов.

По его словам, возникает парадоксальная ситуация, которая ставит под удар традиционную энергетику, работающую именно на углеводородном топливе.

 "Отказаться от углеводородов – значит, скатиться в каменный век", — уверен эксперт.

Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов
© Sputnik / Алексей Дружинин
Симонов о том, чем Парижское соглашение может грозит экономике стран
Отчасти в связи с этими рисками не все страны разделяют идеи парижского соглашения – самый яркий пример — позиция США. При президенте Обаме Вашингтон подписал соглашение, а сменивший его Трамп счел теорию глобального потепления чушью и и распорядился отозвать подпись. Россия хоть и подписала соглашение, но пока не ратифицировала его.

В этой связи Симонов подчеркнул, что государствам необходимо предварительно рассчитывать все возможные риски для экономики, чтобы подписываться под такими соглашениями.

"Со временем страны могут подсесть на некоторые виды топлива, которые будут признаны менее вредными, и окажутся в экономической зависимости от конкретных технологий", — резюмировал он.

Всего в числе участниками Парижского соглашения по климату 197 государств, более 170 договор ратифицировали. Обязательства по принятому документу планируется обновлять каждые пять лет.




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