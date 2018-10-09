Атомный пионер: как Узбекистан готовится построить первую в регионе АЭС

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие 8-10 лет появится первая в Центральной Азии атомная электростанция. Стратегический объект будут возводить при участии специалистов "Росатома" в Навоийской области. О том, как республика шла к этому непростому решению и каких результатов от реализации ожидает, читайте в нашем обзоре.
В Ташкенте с 9 по 11 октября проходит международный семинар по вопросам атомной энергии, в ходе которого эксперты "Росатома", МАГАТЭ и Академии наук Узбекистана обсуждают преимущества и особенности использования ядерных технологий с учетом технических, экономический и экологических аспектов.
Зачем Узбекистану атомная станциягелиостанции.
Однако только за счет этих типов энергии, особенно с учетом водных проблем в регионе, обеспечить такую большую по площади и численности населения страну бесперебойной энергией сложно. Всего в республике сейчас производится порядка 14,4 ГВт в год, из которых лишь 13% приходится на гидроэнергетику, 85% — на ТЭС, остальные 1-2% на другие виды энергии.
С 2000 года ВВП Узбекистана вырос почти в 2,5 раза, а численность населения с 1991 года по 2018 года — на 65 %. В этих условиях выработка электроэнергии в расчете на одного жителя сократилась почти вдвое — на 75%. Мощностей нынешних ТЭС уже недостаточно, поэтому необходим новый стабильный и дешевый источник энергии.
С чего все начиналось
Впервые вопрос о строительстве АЭС в Узбекистане поднимался еще 1980-е годы, но после трагедии на Чернобыльской АЭС это направление почти не развивалось.
Только в 2016 – 2017 годах переговоры по ядерной энергетике были возобновлены. Помимо предложения "Росатома" рассматривались проекты канадских и китайских специалистов, но в конечном итоге выбор был сделан в пользу российского опыта.
"Выбранные нами технологии обеспечивают надежность, безопасность, экологичность и отвечают современным требованиям. При планировании проекта был тщательно изучен международный опыт, а также приняты во внимание рекомендации МАГАТЭ по постфукусимским событиям", — заявил Sputnik Узбекистан руководитель Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров "Узатом" Журабек Мирзамахмудов.
Он добавил, что реакторы класса 3+ есть только у России, что также повлияла на выбор подрядчика.
От Кандыма до АЭС
Проработка возможности строительства АЭС в современном Узбекистане началась в конце 2017 года. Отправной точкой в этом направлении стоит считать подписанное 29 декабря прошлого года в Ташкенте соглашение между правительствами Узбекистана и России о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагал формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.
Намерения двух стран по реализации атомного проекта были подтверждены и во время встречи Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в июне этого года на саммите ШОС в Китае.
Подписание соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС состоялось в рамках заседания российско-узбекской межправительственной комиссии 7 сентября этого года во время визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Москву. Следующим этапом станет разработка технического плана станции и непосредственно реализация проекта.
Как выбиралось место для АЭС
По словам заместителя директора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхома Садыкова, выбор места для будущей атомной станции проводился с учетом нескольких важнейших для такого типа объектов параметров.
В первую очередь, для обслуживания АЭС нужны крупные источники технической и питьевой воды, наличие развитой инфраструктуры, в том числе жилой, для размещения строителей, а затем, персонала будущей станции. Кроме того, важную роль играет близость энергообъекта от линий электропередачи, по которым генерируемые гигаватты будут доставлять конечным потребителям или покупателям за рубежом. Еще один обязательный пункт – наличие железнодорожных и автомобильных магистралей.
Вопросы безопасности ставились во главу угла при поиске места дислокации будущей станции. Выбранная площадка расположена в восьмибалльной сейсмической зоне, в то время как реакторы класса 3+ будущей АЭС способны выдержать подземные толчки магнитудой до 9 баллов по шкале Рихтера. С этой точки зрения у станции значительный запас прочности.
Что даст Узбекистану атомная энергетика
Говоря о преимуществах проекта, представитель Академии наук подчеркнул, что помимо дешевой электроэнергии, страна получит и другие бонусы.
"От этого выиграют и предприятия Узбекистана, так как на возведение станции будут, так или иначе, работать все остальные отрасли промышленности. Строительство АЭС повысит и уровень образования в республике, ведь потребуются новые высококлассные специалисты для обслуживания этого объекта", — отметил Ильхом Садыков.
В свою очередь президент компании "Росатом — международная сеть" Александр Мертен заявил, что ввод в строй двух энергоблоков по 1,2 ГВт каждый даст Узбекистану 20% от всей необходимой энергии, что позволит диверсифицировать экономику и высвободить часть ресурсов за счет, к примеру, дополнительного экспорта углеводородов.
С социальной точки зрения АЭС обеспечит работой на стадии строительства от 6 до 10 тысяч человек, а в период эксплуатации потребуется персонал численностью полторы-две тысячи высококвалифицированных специалистов. Для подготовки кадров в атомной сфере в Узбекистане будет открыт филиал Московского инженерно-физического института. Первые 15 специалистов из республики сейчас проходят обучение в головном вузе МИФИ.
В настоящее время в РФ на атомную энергетику приходится более 18% всей генерируемой электроэнергии. В России идет строительство 6 новых энергоблоков. За рубежом корпорация "Росатом" осуществляет проекты по возведению 36 энергоблоков в 12 странах мира, в том числе в Бангладеш, Беларуси, Египте, Индии, Иране, Китае, Турции и Финляндии.