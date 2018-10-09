Атомный пионер: как Узбекистан готовится построить первую в регионе АЭС

В октябре в Навоийской области официально стартует один из самых масштабных проектов в истории современного Узбекистана и один из крупнейших в рамках узбеско-российских отношений – строительство атомной электростанции. Каковы были предпосылки этого решения, и какие выгоды принесет АЭС республике, разбирались корреспонденты Sputnik.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие 8-10 лет появится первая в Центральной Азии атомная электростанция. Стратегический объект будут возводить при участии специалистов "Росатома" в Навоийской области. О том, как республика шла к этому непростому решению и каких результатов от реализации ожидает, читайте в нашем обзоре.

В Ташкенте с 9 по 11 октября проходит международный семинар по вопросам атомной энергии, в ходе которого эксперты "Росатома", МАГАТЭ и Академии наук Узбекистана обсуждают преимущества и особенности использования ядерных технологий с учетом технических, экономический и экологических аспектов.

Зачем Узбекистану атомная станция

Какие экономические или энергетические причины подтолкнули Узбекистан к реализации столь сложного и довольно затратного проекта? Их несколько. Во-первых, действующих энергетических мощностей динамично развивающейся республике уже не хватает. Несмотря на внушительные запасы углеводородов, Узбекистан стремится внедрять новые альтернативные источники энергии, в том числе гидро- и гелиостанции

Однако только за счет этих типов энергии, особенно с учетом водных проблем в регионе, обеспечить такую большую по площади и численности населения страну бесперебойной энергией сложно. Всего в республике сейчас производится порядка 14,4 ГВт в год, из которых лишь 13% приходится на гидроэнергетику, 85% — на ТЭС, остальные 1-2% на другие виды энергии.

С 2000 года ВВП Узбекистана вырос почти в 2,5 раза, а численность населения с 1991 года по 2018 года — на 65 %. В этих условиях выработка электроэнергии в расчете на одного жителя сократилась почти вдвое — на 75%. Мощностей нынешних ТЭС уже недостаточно, поэтому необходим новый стабильный и дешевый источник энергии.

С чего все начиналось

Впервые вопрос о строительстве АЭС в Узбекистане поднимался еще 1980-е годы, но после трагедии на Чернобыльской АЭС это направление почти не развивалось.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Мирзамахмудов: для АЭС в Узбекистане выбрали лучшие технологии

Попытка вернуться к проекту была предпринята уже в XXI веке, когда в 2001 году в Институте ядерной физики при Академии наук Узбекистана был проведен большой семинар, в работе которого приняли участие российские эксперты, представители энергетической отрасли, водного хозяйства и ученые. В частности, всерьез обсуждался атомный проект на территории республики, однако затем этот вопрос снова оказался заморожен.

Только в 2016 – 2017 годах переговоры по ядерной энергетике были возобновлены. Помимо предложения "Росатома" рассматривались проекты канадских и китайских специалистов, но в конечном итоге выбор был сделан в пользу российского опыта.

"Выбранные нами технологии обеспечивают надежность, безопасность, экологичность и отвечают современным требованиям. При планировании проекта был тщательно изучен международный опыт, а также приняты во внимание рекомендации МАГАТЭ по постфукусимским событиям", — заявил Sputnik Узбекистан руководитель Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров "Узатом" Журабек Мирзамахмудов.

Он добавил, что реакторы класса 3+ есть только у России, что также повлияла на выбор подрядчика.

От Кандыма до АЭС

Проработка возможности строительства АЭС в современном Узбекистане началась в конце 2017 года. Отправной точкой в этом направлении стоит считать подписанное 29 декабря прошлого года в Ташкенте соглашение между правительствами Узбекистана и России о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагал формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

© Sputnik / Алексей Никольский Лихачев: АЭС Узбекистану строим, как себе

Символично, что о возможности появления в Узбекистане атомной электростанции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев публично заявил 19 апреля 2018 года на церемонии открытия другого важного и масштабного объекта — Кандымского газоперерабатывающего комплекса в Бухарской области, возведенного при участии "Лукойла". Тогда глава государства отметил, что до конца текущего года будет подписан соответствующий документ с Россией.

Намерения двух стран по реализации атомного проекта были подтверждены и во время встречи Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в июне этого года на саммите ШОС в Китае.

Подписание соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС состоялось в рамках заседания российско-узбекской межправительственной комиссии 7 сентября этого года во время визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Москву. Следующим этапом станет разработка технического плана станции и непосредственно реализация проекта.

Как выбиралось место для АЭС

По словам заместителя директора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхома Садыкова, выбор места для будущей атомной станции проводился с учетом нескольких важнейших для такого типа объектов параметров.

В первую очередь, для обслуживания АЭС нужны крупные источники технической и питьевой воды, наличие развитой инфраструктуры, в том числе жилой, для размещения строителей, а затем, персонала будущей станции. Кроме того, важную роль играет близость энергообъекта от линий электропередачи, по которым генерируемые гигаватты будут доставлять конечным потребителям или покупателям за рубежом. Еще один обязательный пункт – наличие железнодорожных и автомобильных магистралей.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Садыков рассказал, как выбиралось место для будущей АЭС в Узбекистане

Первые изыскания по поиску потенциальных площадок под АЭС на территории республики проводились еще 30 лет назад, тогда было отобрано примерно 70 точек. Позднее из число сократилось до 10, а в конченом итоге остановились на территории недалеко от озера Тудакуль – на границе Навоийской и Бухарской областей. Там, по словам Садыкова, есть все необходимые условия для реализации проекта.

Вопросы безопасности ставились во главу угла при поиске места дислокации будущей станции. Выбранная площадка расположена в восьмибалльной сейсмической зоне, в то время как реакторы класса 3+ будущей АЭС способны выдержать подземные толчки магнитудой до 9 баллов по шкале Рихтера. С этой точки зрения у станции значительный запас прочности.

Что даст Узбекистану атомная энергетика

Говоря о преимуществах проекта, представитель Академии наук подчеркнул, что помимо дешевой электроэнергии, страна получит и другие бонусы.

"От этого выиграют и предприятия Узбекистана, так как на возведение станции будут, так или иначе, работать все остальные отрасли промышленности. Строительство АЭС повысит и уровень образования в республике, ведь потребуются новые высококлассные специалисты для обслуживания этого объекта", — отметил Ильхом Садыков.

В свою очередь президент компании "Росатом — международная сеть" Александр Мертен заявил, что ввод в строй двух энергоблоков по 1,2 ГВт каждый даст Узбекистану 20% от всей необходимой энергии, что позволит диверсифицировать экономику и высвободить часть ресурсов за счет, к примеру, дополнительного экспорта углеводородов.

С социальной точки зрения АЭС обеспечит работой на стадии строительства от 6 до 10 тысяч человек, а в период эксплуатации потребуется персонал численностью полторы-две тысячи высококвалифицированных специалистов. Для подготовки кадров в атомной сфере в Узбекистане будет открыт филиал Московского инженерно-физического института. Первые 15 специалистов из республики сейчас проходят обучение в головном вузе МИФИ.

Sputnik Что даст Узбекистану строительство АЭС

О конкретных сроках и этапах строительства говорить пока рано – еще не утвержден окончательный план работ, однако представители "Росатома" закладывают на реализацию проекта от 8 до 10 лет. Срок эксплуатации станций такого типа составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет. О стоимость проекта также пока нет точной информации, но схожая возводимая станция в Бангладеш, имеющая схожие параметры, обойдется в 13 миллиардов долларов.

В настоящее время в РФ на атомную энергетику приходится более 18% всей генерируемой электроэнергии. В России идет строительство 6 новых энергоблоков. За рубежом корпорация "Росатом" осуществляет проекты по возведению 36 энергоблоков в 12 странах мира, в том числе в Бангладеш, Беларуси, Египте, Индии, Иране, Китае, Турции и Финляндии.