Какие страны инвестируют в узбекскую экономику и в чем видят риски

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистан активно осваивает новые инвестиционные рынки. По итогам визита Шавката Мирзиёева в Париж узбекские и французские компании подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов на общую сумму в 5 миллиардов евро. Какие страны и регионы заинтересованы во вложениях в Центральную Азию и какие еще риски в этой сфере их сдерживают, Sputnik узнал у эксперта ВШЭ.
По словам эксперта, в последние два года Узбекистан активизировал свою внешнюю политику и стал очень привлекательной страной для инвесторов, которые по разным причинам вкладываются в этот регион.
"Узбекистан всегда пытался продемонстрировать, что он стабильно развивающаяся страна и предсказуемый игрок на геополитическом и экономическом пространстве. К тому же немаловажную роль играет географическое положение республики — самый центр Центральной Азии, перекресток нескольких стратегических маршрутов: из Китая в Европу, а также в направлении север — юг", — пояснил эксперт.
В частности, Центральная Азия интересна Индии и России, которые сейчас не имеют надежных сухопутных связей, а этот регион был бы очень кстати для реализации совместных проектов и увеличения потенциала этих государств.
Разработаны новые привилегии для инвестирующих в Узбекистан =>>
"Инвесторов всегда привлекают масштабные и перспективные проекты, и если ранее центром притяжения был Туркменистан, то теперь Узбекистан может побороться за это внимание. Страна с такой территорий, численностью населения, а значит, и достаточной рабочей силой, имеет большие возможности", — подчеркнул эксперт.
Серьезным игроком в этом регионе он назвал и Китай, для которого транзитный потенциал Узбекистана и всей Центральной Азии служит хорошим подспорьем для реализации собственных проектов.
При этом он напомнил, что существуют и старые, и новые риски, не все инвесторы уверены в том, что их вложения оправдаются. В этой связи, полагает эксперт, новому руководству Узбекистана еще предстоит немало работы по повышению доверия к республике.
"Шавкату Мирзиёеву необходимо продемонстрировать возвращение к политике равноудаленности и равнововлеченности в региональные процессы", — заметил эксперт.
Определенные успехи в этом направлении видны уже сегодня, и связаны они с новым поколением чиновников, призванных менять имидж страны, в первую очередь у обывателей.
"Это должно продвигаться в том числе через туризм. Люди должны видеть, какие изменения происходят в стране, чувствовать ее открытость, а вместе с тем и безопасность. Тогда и инвесторы будут воспринимать Узбекистан как надежного и стабильного партнера", — заключил Лукьянов.
Кроме того, в рамках недавнего бизнес-форума в Индии узбекские компании обсудили реализацию порядка 50 инвестпроектов на общую сумму около 3 миллиардов долларов.