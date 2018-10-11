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Какие страны инвестируют в узбекскую экономику и в чем видят риски

Sputnik / Алексей Панов
Аналитика
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Тема:
Инвестиционная политика Узбекистана (7)
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Преподаватель Высшей школы экономики Григорий Лукьянов рассказал, какие страны инвестируют в Узбекистан и что республике необходимо сделать для еще большего повышения своего потенциала.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистан активно осваивает новые инвестиционные рынки. По итогам визита Шавката Мирзиёева в Париж узбекские и французские компании подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов на общую сумму в 5 миллиардов евро. Какие страны и регионы заинтересованы во вложениях в Центральную Азию и какие еще риски в этой сфере их сдерживают, Sputnik узнал у эксперта ВШЭ.

По словам эксперта, в последние два года Узбекистан активизировал свою внешнюю политику и стал очень привлекательной страной для инвесторов, которые по разным причинам вкладываются в этот регион.

"Узбекистан всегда пытался продемонстрировать, что он стабильно развивающаяся страна и предсказуемый игрок на геополитическом и экономическом пространстве. К тому же немаловажную роль играет географическое положение республики — самый центр Центральной Азии, перекресток нескольких стратегических маршрутов: из Китая в Европу, а также в направлении север — юг", — пояснил эксперт.

В частности, Центральная Азия интересна Индии и России, которые сейчас не имеют надежных сухопутных связей, а этот регион был бы очень кстати для реализации совместных проектов и увеличения потенциала этих государств.

Разработаны новые привилегии для инвестирующих в Узбекистан =>>

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Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям
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Кроме того, отмечает Лукьянов, в мире сложилось несколько крупных инвестиционных фондов, которые в условиях финансовой турбулентности на мировом и региональных рынках очень избирательно тратят свои ресурсы. Только на арабские страны приходится порядка 900 миллиардов потенциальных инвестиционных резервов, которые, по мнению эксперта, могут быть направлены и в страны Центральной Азии.

"Инвесторов всегда привлекают масштабные и перспективные проекты, и если ранее центром притяжения был Туркменистан, то теперь Узбекистан может побороться за это внимание. Страна с такой территорий, численностью населения, а значит, и достаточной рабочей силой, имеет большие возможности", — подчеркнул эксперт.

Серьезным игроком в этом регионе он назвал и Китай, для которого транзитный потенциал Узбекистана и всей Центральной Азии служит хорошим подспорьем для реализации собственных проектов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"Что касается европейских инвестиций, то с ними есть определенные сложности. Обычно экономические проекты ЕС бывают связаны с множеством политических условий. Однако начатые в Узбекистане реформы позитивно сказались на имидже республики на Западе, что повышает ее инвестиционную привлекательность и на этом направлении", — уверен Лукьянов.

При этом он напомнил, что существуют и старые, и новые риски, не все инвесторы уверены в том, что их вложения оправдаются. В этой связи, полагает эксперт, новому руководству Узбекистана еще предстоит немало работы по повышению доверия к республике.

"Шавкату Мирзиёеву необходимо продемонстрировать возвращение к политике равноудаленности и равнововлеченности в региональные процессы", — заметил эксперт.

Определенные успехи в этом направлении видны уже сегодня, и связаны они с новым поколением чиновников, призванных менять имидж страны, в первую очередь у обывателей.

"Это должно продвигаться в том числе через туризм. Люди должны видеть, какие изменения происходят в стране, чувствовать ее открытость, а вместе с тем и безопасность. Тогда и инвесторы будут воспринимать Узбекистан как надежного и стабильного партнера", — заключил Лукьянов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями крупнейших французских компаний
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Компании Узбекистана и Франции договорились о проектах на 5 млрд евро
Узбекистан активизировал свою инвестиционную политику практически по всем направлениям. Налаживая бизнес-контакты как с членами ШОС, так и с США и странами Европы. В ходе последнего визита во Францию узбекские и французские компании подписали соглашения об инвестиционных проектах на общую сумму в 5 миллиардов евро.

Кроме того, в рамках недавнего бизнес-форума в Индии узбекские компании обсудили реализацию порядка 50 инвестпроектов на общую сумму около 3 миллиардов долларов.

Тема:
Инвестиционная политика Узбекистана (7)
Теги:
транзит, Инвестиции, Россия, Индия, Европа, Китай, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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