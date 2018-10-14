Дали прикурить: как поставлена контрабанда сигарет из СНГ

О том, как поставлена контрабанда табачных изделий в Евросоюз, и кто на этом неплохо наживается – читайте в материале РИА Новости.

Население приграничных районов Белоруссии, Польши и Прибалтики нашло для себя рискованный, но весьма прибыльный вид заработка — контрабанда табачных изделий. Стоимость сигарет в России, Белоруссии и на Украине куда меньше, чем в ЕС, и потому товар в больших объемах тайком переправляют в Евросоюз без уплаты акцизов, пишет РИА Новости.

В приграничье уже многие годы идет необъявленная война: контрабандисты и сотрудники госорганов состязаются в смекалке и технической оснащенности.

Буханки хлеба, колеса велосипедов и дроны — куда прячут курево

На днях произошел случай, удививший даже привычных ко всему польских таможенников: они обнаружили в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из белорусского Гродно в польский Краков, 52 тысячи сигарет в целлофановых пакетах, спрятанных под потолком вагона. Контрабандисты заранее спилили и скрутили головки шурупов, крепивших панель потолка, таким образом, чтобы снять ее было максимально трудно. Когда сигареты все же нашли, вагон пришлось отцепить от состава, чтобы произвести тщательный осмотр. Таможенники жалуются, что установить владельца контрабандного товара оказалось невозможным, хотя это мог быть и один из пассажиров.

В конце июля польские пограничники задержали в Люблинском воеводстве целую организацию контрабандистов, ввозившую на автомобилях с тайниками сигареты с Украины. Среди них были как поляки, так и украинцы. Товар они везли не только в Польшу, но и дальше — в Германию. Всего на протяжении нескольких месяцев их стараниями на рынок Евросоюза было вброшено нелегальных сигарет на сумму почти 1,5 миллиона злотых (свыше 340 тысяч евро).

Предыдущее крупное задержание такого рода состоялось в марте — тогда у одиннадцати поляков и украинцев нашли и изъяли более 22 миллионов сигарет без польских акцизных марок. На Украине за пачку просят пять-двадцать гривен, а полякам сбывают по пять-шесть злотых (около 30-37 гривен). То есть навар с каждой пачки — больше 15 гривен.

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Польские пограничники отмечают попытки провоза сигарет в раме и колесах велосипедов, в футбольных мячах, внутри музыкальных инструментов, книг, в буханках хлеба, между слоями вафель. Но чаще всего курево прячут в машинах и поездах, используя для тайников самые разные места, например автомобильные шины.

Польские пограничники отмечают попытки провоза сигарет в раме и колесах велосипедов, в футбольных мячах, внутри музыкальных инструментов, книг, в буханках хлеба, между слоями вафель. Но чаще всего курево прячут в машинах и поездах, используя для тайников самые разные места, например автомобильные шины.

Водители-контрабандисты не всегда покорно ждут, пока таможенники просветят-простукают их транспорт. Бывает, что подозрительную машину отправляют на проверку, водитель паркуется для отвода глаз, а потом молниеносно заводит двигатель и жмет на газ. Начинается преследование, иногда даже с привлечением вертолетов. Не так давно в Польше во время такой погони контрабандист, явно насмотревшийся фильмов о Джеймсе Бонде, включил заранее смонтированное в автомобиль устройство постановки дымовой завесы. Фокус не сработал — любителя нестандартных решений все равно поймали.

Стоит отметить, что тайники в наземном транспорте считаются у контрабандистов вчерашним днем. Нынче "флибустьеры приграничий" активно применяют куда более изощренные в техническом плане способы доставки. Так, в Службе охраны государственной границы (СОГГ) Литвы жалуются на нашествие беспилотных летательных аппаратов.

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Беспилотники активно применяются не первый год. В мае 2014-го российские пограничники перехватили в Калининградской области аппарат с размахом крыльев в четыре метра, способный принять до десяти килограммов сигарет. Для навигации в него была интегрирована система GPS, оператор координировал полет по 3D-карте. То, что не удалось владельцам этого дрона, получилось у других — сигаретный "воздушный экспресс" набирает обороты.

На дрезине и на льдине с GPS-датчиком

Потерь, конечно, не избежать, но, по мнению таких "предпринимателей", игра стоит свеч. В одном только 2017-м в Литве зафиксировали 34 незаконных пересечения границы беспилотниками. В СОГГ отмечают, что летательные аппараты, запущенные с территории соседних государств, способны переносить груз весом до двадцати килограммов. Хотя глава госпогранохраны Ренатас Пожела подчеркивает, что беспилотники могут использовать как контрабандисты, так и представители "недружелюбных государств" (в Литве власти давно уже заявляют, что ждут "российской агрессии"), речь в первую очередь идет именно о криминальном элементе. Литовским пограничникам разрешено открывать огонь по дронам, пересекающим границу.

В июле прошлого года российские пограничники задержали ночью в районе Печор, неподалеку от границы с Эстонией, жителя Пскова. Он запустил в соседнюю страну дрон, нагруженный сигаретами, но вторую партию отправить не успел. Подобным образом россияне пытались доставлять курево и в Финляндию.

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Впрочем, дроны — техника дорогостоящая, не всем по карману. Есть и более дешевые способы воздушной доставки. Так, в июле прошлого года трое безработных граждан Белоруссии приобрели два мотодельтаплана марки "Фрегат". К фюзеляжам прикрепили короба с табачными изделиями и ввели в навигаторы маршрут полета, конечной точкой которого должны были стать окрестности населенного пункта Робежниеки в Краславском крае Латвии. В случае успеха они рассчитывали наладить постоянные поставки. Но незадачливых контрабандистов задержали непосредственно перед стартом.

К слову, беспилотники в контрабандном промысле применяются не только воздушные, но и наземные. В январе этого года белорусские пограничники всего в двухстах метрах от литовского рубежа перехватили автоматизированный мини-поезд, ехавший по рельсам из соседней страны. Оснащенная электродвигателем с двумя аккумуляторами тележка оказалась столь мощной, что, прежде чем ее остановили, сбила с ног пограничника. На самодельном устройстве, похожем на миниатюрную дрезину, была растянута сетка для ящиков с сигаретами — пустая. В Пограничном комитете Белоруссии пришли к выводу, что это была пробная поездка, но новый метод переправки контрабанды оказался неудачным. Хотя не исключено, что дрезина-беспилотник возвращалась в Белоруссию уже после успешной переброски товара.

Еще один "перспективный" способ доставки, годящийся, правда, лишь для определенного времени года, — сплав контрабанды по рекам на льдинах. Контейнеры с сигаретами вмораживают в лед, маскируют и снабжают GPS-датчиками. Также табачные изделия провозят в вагонах с углем, лесом (в продолбленных стволах), прячут в цистернах с рапсовым маслом или переправляют под водой при помощи аквалангистов.

На карту поставлено многое: на Украине табачные фабрики изготавливают целые партии контрафакта или небрендовых сигарет — специально под контрабанду. В соседней Белоруссии производство сигарет, по оценкам, в два раза превышает спрос на внутреннем рынке. Местные табачные изделия идут не только в ЕС, но и в Россию.

Белорусские контрабандные сигареты стоят от 26 российских рублей за пачку. Цена аналогичной продукции, произведенной в России, минимум вдвое выше. Если сравнивать с западными странами, то разница выходит куда более впечатляющая: там цена на курево в четыре, пять с половиной раз выше, чем в Белоруссии. Если в Польше пачка в среднем стоит 3,17 евро, то в Белоруссии — 0,58 евро. Поэтому продукция местных табачных фабрик "Неман" и "Табак-Инвест" широко расходится за пределы республики.

Коррупция всему голова

Недели не проходит без сообщения о перехвате таможенниками или пограничниками очередной партии запретных грузов. Идет настоящая война нервов, выдержки и смекалки. То, что наиболее ходовым товаром у контрабандистов стал не алкоголь, а именно сигареты, объясняется их компактностью — пачки с куревом куда легче спрятать. У подпольных табачников хорошо налажен сбыт. Страны Балтии и Польша служат перевалочным пунктом для транспортировки контрабандных сигарет в Западную Европу. Скажем, в Великобритании пачка в четыре раза дороже, чем в той же Латвии.

За последнее время потребление контрабандного курева в одной только Латвии выросло до самых высоких показателей в ЕС — не менее 25 процентов соответствующего рыночного сектора. В течение пяти лет государство недополучило свыше 313,1 миллиона евро акцизного налога на сигареты. Литва по той же причине в одном 2017 году потеряла свыше 60 миллионов евро — в стране на контрабандные сигареты приходится 19 процентов рынка. Но это маленькие государства, а в больших и суммы ущерба огромные. К примеру, по оценкам "Бритиш Американ Тобакко Россия", в 2017-м российский бюджет из-за табачной контрабанды и контрафакта недополучил 30 миллиардов рублей налогов. В этом году ущерб может превысить 50 миллиардов.

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Бороться с этим сложно. Применяются самые разные наказания: штрафы, аннулирование паспорта и визы с разрешением на въезд, конфискация автомобиля, в котором перевозился груз, занесение в черный список (если пойман иностранец). Перевозчикам "контрабаса" пришлось бы туго, если бы им не удавалось договариваться с сотрудниками таможни и пограничной охраны, готовыми за определенную "долю малую" закрывать глаза на некоторые машины.

"Причина (того, почему силовики не могут справиться с контрабандой. — Прим. ред.) общеизвестна — коррупция. Любой руководитель учреждения, ответственного за борьбу с контрабандой, мог бы утверждать обратное лишь с розовыми очками на глазах", — заявил директор Таможенного криминального управления Службы госдоходов Латвии Эдийс Цейпе. Ввозом сигарет занимаются не только одиночки, но и хорошо организованные группировки. "К сожалению, они действуют не без помощи коррумпированных чиновников — ведь эти сокрушительные для репутации сотрудников системы внутренних дел черные схемы выявить не так легко, как может показаться", — сетовал Цейпе.

В свою очередь, глава парламентской комиссии по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнарс Латковскис на вопрос о том, почему торговцам нелегальных сигарет много лет не мешают заниматься сбытом товара на рижском Центральном рынке, ответил, что их задержание ничего бы не дало. "Это всего лишь посредники, за которыми стоят прекрасно организованные группировки. Необходимо выявлять и блокировать эти цепочки. Но чтобы работа шла гладко, следует повышать мотивацию правоохранителей и пресекать коррупцию в их среде", — сказал латвийский депутат, намекая на низкие зарплаты работников госорганов. Поэтому ее, мотивации, не всегда хватает.