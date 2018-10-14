Как возродить Арал и получить от этого выгоду

Кто и как спасает высыхающий Арал и как проходит трансграничное сотрудничество по региону, корреспонденту Sputnik Казахстан рассказал директор исполнительной дирекции международного фонда спасения Арала (МФСА) Болат Бекнияз.

Пыль и соль – главные проблемы Арала

Несмотря на усилия властей, экологические проблемы в регионе все еще остаются. Самая главная из них: пыль и соль, которые поднимаются в атмосферу с высохшего дна Аральского моря.

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К примеру, с 26 по 27 мая крупная пылесолевая буря поднялась в южном направлении и покрыла весь Каракалпакстан Узбекской республики, переместившись постепенно в сторону Туркменистана и дойдя до Ашхабада. Аналогичные пылесолевые выносы прошли в июле и буквально неделю назад. И эффективного решения этой проблемы пока не найдено, но идеи постоянно предлагаются.

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Зеленый пояс заградит от бурь

По словам Болата Бекнияза, Казахстан выдвигает ряд новых экологических инициатив, которые уже были представлены инвесторам. Например, речь идет о создании вдоль восточного побережья Аральского моря зеленого пояса, который будет поливным.

"Для этого нужно восстановить коллекторно-дренажную систему самого близкого к Аральскому морю массива орошения — это Казалинский массив. Восстановив эту систему, мы сможем дополнительно в акваторию моря давать от 150 до 300 кубов воды для полива этих зеленых насаждений. Также зеленый пояс будет организован вокруг населенных пунктов, которые находятся недалеко от Аральского моря. Это один из крупных экологических проектов", — поделился он.

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Эксперт отметил, что в настоящее время на дне Аральского моря уже проводятся посадки саксаула и другой кустарниковой растительности. Однако все это проходит без полива, отчего приживаемость очень низкая и не доходит даже до 30%. К слову, зеленый пояс служит своеобразным экологическим "щитом", защищая дельтовую часть Сырдарьи, включая посевные площади и пастбища.

Как напоить водой редких животных

Еще один проект, который сейчас активно обсуждается среди экспертов, - это снабжение водой диких животных заповедника "Барсакельмес". Это бывший остров в Аральском море, ныне урочище в Аральском районе Кызылординской области. Находится в 180 км юго-западнее города Аральска. В переводе с тюркских языков название означает "пойдешь — не вернешься".

"Так как вода в море ушла, многие животные, среди которых — краснокнижные куланы (вымирающий вид), джейраны (редкий вид), сайгаки (исчезающий вид), мигрировали с острова в сторону дельты, где есть питьевая вода. Раньше эти животные пили воду с моря, а теперь они вынуждены двигаться ближе к населенным пунктам, где есть озерные системы и самоизливающиеся скважины. Это для нас сейчас еще одна большая экологическая задача", — поведал Болат Бекнияз.

Кто заинтересован в спасении Арала

Что касается трансграничного сотрудничества по Аралу, здесь, по словам эксперта, тоже проводится работа. Он напомнил, что в Аральский бассейн входят две крупные реки – Амударья и Сырдарья, которая протекает на территории Казахстана и находится в самом низовье. То есть прежде чем дойти до Арала, вода проходит через Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Это, как отметил Болат Бекнияз, создает проблемы вододеления.

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"Во-первых, мы должны получать воду в гарантированном объеме по реке Сырдарья тогда, когда она нам нужна – в летний период. А сейчас получается, что большинство паводковых стоков идет в зимне-весенний период, когда водохранилище итак заполнено, и эту воду невозможно использовать для полей. Все это создает некоторые трудности", —говорит Бекнияз.

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Однако они преодолеваются путем переговорного процесса, отмечает он. Два-три раза в год собирается межгосударственная водохозяйственная комиссия, которая решает, сколько воды каждой стране полагается и в какой период. А периоды в разные годы бывают разные – многоводные, маловодные, средневодные.

На саммите глав государств президент Казахстана предложил создавать водно-энергетические консорциумы. То есть, страны должны не делить воду, а совместно ее использовать.

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По мнению главы фонда спасения Арала, в рыночных условиях совместно использовать водные ресурсы четырех стран должна единая транснациональная компания, которая будет одновременно давать выгоду всем участникам.

"Если в настоящее время Таджикистан и Кыргызстан получают выгоду от реки в части выработки электроэнергии, а Узбекистан и Казахстан в части сельского хозяйства, то, возможно, такая организация могла бы одновременно удовлетворять все потребности каждой страны – от сельского хозяйства и электроэнергетики до транспорта и питьевого водоснабжения", — поделился своим мнением эксперт.

Миллиарды потерь и выгоды

Как рассказал Бекнияз, подсчитаны вероятные потери, которые могут получить страны без сотрудничества, а также материальные выгоды в случае координации усилия по спасению Арала.

"Результаты получились интересные. Ежегодные потери во втором случае доходят до 4 миллиардов долларов в год. Если наладить это сотрудничество в виде вот этой единой организации, выгода для пяти стран составит порядка 15-16 миллиардов долларов в год", — заключил Болат Бекнияз, отметив, что выгода очевидна, надо только правильно и согласованно к ней подойти.

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Международный фонд спасения Арала был создан 25 лет назад, 4 января 1993 года решением глав государств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Основная цель фонда – улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря.