Эргашев о визите Путина в Узбекистан: это будет прорыв в гуманитарной сфере

Президент России Владимир Путин 18-19 октября посетит Узбекистан с государственным визитом. В ходе этой поездки запланировано сразу несколько масштабных мероприятий, а по итогам переговоров - подписание солидного пакета документов.

Чего ждать от визита российского лидера в республику и на каком уровне сейчас находятся двусторонние отношения, Sputnik Узбекистан узнал у директора Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёра Эргашева.

— Лидеры двух стран, а также главы различных ведомств России и Узбекистана в последнее время тесно и часто контактируют, как в двустороннем формате, так и на региональных площадках. Как бы вы оценили уровень узбекско-российских отношений и что можно считать отправной точкой такого качественного скачка?

— Импульс динамично развивающимся связям между Узбекистаном и Россией, на мой взгляд, придал визит Шавката Мирзиёева в Москву в апреле 2017 года. Это была попытка совершить настоящий прорыв в двусторонних отношениях, и она удалась. Итог переговоров действительно оказался впечатляющим: договорная база на более чем 15 миллиардов долларов, значительная часть из которых – инвестиционные проекты. Соглашения о взаимодействии между различными ведомствами, а главное – принцип конкретных "дорожных карт", реализация которых дает свои плоды уже сегодня.

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Ярким примером может служить договоренность об открытии для узбекской сельхозпродукции так называемого "зеленого коридора", который позволил увеличить поставки овощей и фруктов в Россию в несколько раз. Только за 6 месяцев этого года экспорт вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Такой механизм разработки конкретных "дорожных карт" и реализации определенных проектов на местах показывает высокий уровень взаимоотношений двух стран. Это не просто декларации о намерениях, а нацеленность на результат в конкретной сфере.

Тогда же, в Москве, весной прошлого года была заложена основа предстоящего в рамках визита события – первого межрегионального узбекско-российского форума. Ведь это Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на встрече в Кремле подталкивали регионы своих стран активнее контактировать между своими коллегами, налаживать экономические связи, реализовывать совместные проекты.

После такого мощного старта началась активная работа на всех уровнях. Развивается и военно-техническое сотрудничество. Уже подписаны контракты на поставку российских боевых вертолетов Ми-35, проведены совместные военные учения, реализуется программа военного образования. А буквально недавно, в рамках очередного заседания глав обороны стран СНГ было подписано соглашение о совместном свободном использовании воздушного пространства для военной авиации. Это тоже демонстрация стратегических отношений Ташкента и Москвы.

Нынешний визит Владимира Путина в Узбекистан – логическое продолжение ранее достигнутых договоренностей и новый этап в отношениях двух стран.

— Визит российского лидера обещает быть крайне насыщенным: это и запуск строительства первой в Узбекистане атомной станции, и сразу два крупных форума – межрегиональный и межвузовский, и переговоры на высшем уровне. А что, на ваш взгляд, станет главным итогом предстоящей встречи?

Пресс-служба Агентства "Узатом" Как Узбекистан готовится стать пионером атомной энергетики в ЦА

— Старт строительства АЭС – это важнейший и долгожданный для Узбекистана проект, который позволит еще больше укрепить стратегические связи двух стран. Это далеко не первый масштабный проект с участием российских инвесторов в республике — вспомнить хотя бы Кандымский газоперерабатывающий комплекс в Бухарской области, возведенный вместе с "Лукойлом", или намечаемое строительство крупных металлургических заводов в Ташкенте и Каракалпакстане. И таких проектов становится все больше.

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Еще один немаловажный момент, как я уже упомянул, - сотрудничество в военно-технической сфере. Этой теме, как и безопасности, будет уделено особое внимание.

Но главной изюминкой переговоров, на мой взгляд, станет гуманитарная составляющая. Ведь разного уровня министры к нам много раз приезжали, военные приезжали, бизнесмены приезжали, но чтобы сразу столько представителей российских вузов – по моим данным, более сорока – такое вообще впервые за все годы независимости Узбекистана. А Форум ректоров вузов, который пройдет в рамках визита Владимира Путина в республику, станет началом совершенно нового этапа сотрудничества двух государств в гуманитарной сфере.

© Sputnik / Александр Кряжев Узбекистан лидирует по числу заявок в российские вузы

Это взаимодействие есть и сейчас – даже если смотреть по филиалам российских вузов в Узбекистане, то из восьми иностранных пять — из РФ. К тому же ожидается, что по итогам форума будет подписано с десяток новых соглашений в сфере образования, как по студенческому обмену, так и по академическим контактам. Да и количество узбекских студентов в российских университетах год от года растет – сейчас это порядка 20 тысяч. В этом направлении страны могут сделать совершенно новый качественный скачок.

— Помимо гуманитарного межвузовского форума, в Ташкенте состоится и первый межрегиональный саммит. Как на этом уровне, на ваш взгляд, обстоят дела у РФ и Узбекистана, каким областям нужно более активно подключаться к этой работе?

— Основы межрегионального сотрудничества были заложены еще в апреле прошлого года в ходе визита Шавката Мирзиёева в Москву. После той поездки прошли десятки встреч между главами регионов России и Узбекистана. Среди субъектов РФ есть и свои лидеры. Например, очень активен Татарстан — для главы республики Рустама Минниханова это будет уже второй за этот год приезд в Узбекистан, в ходе которого, я уверен, будут подписаны очередные контракты и договоры о сотрудничестве.

Этому региону есть что предложить республике, особенно в нефтехимии, в текстильной промышленности, а также в машиностроении.

Что касается регионов, от которых стоит ждать активности и инициатив, то думаю, это в первую очередь те области, где Узбекистан в ближайшее время откроет свои консульства. Речь идет о Владивостоке, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

© Sputnik / Михаил Климентьев Межрегиональный российско-узбекский форум пройдет в Ташкенте в октябре

Если говорить о потенциально интересных для взаимодействия российских областях, то я бы обратил внимание на южную Россию, особенно в контексте того, что там пытаются сегодня возрождать хлопководство. Еще одно важное направление для межрегиональных связей – это Сибирь. На сегодняшний момент пока наиболее активны в этом отношении только представители Томской области, в первую очередь за счет гуманитарного и научного сотрудничества. Но есть потенциал и в других сферах.

— Насколько, на ваш взгляд, актуально сотрудничество России и Узбекистана в транзитно-транспортной сфере? Чем в этом отношении страны могут быть друг другу полезны?

— Узбекистан обладает очень высоким транзитным потенциалом, который может быть интересен не только соседям по Центральной Азии, Китаю, Индии или Европе, но и самой России. Ведь если та же Индия, куда с визитом ездил сначала президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а затем российский лидер Владимир Путин, будет заинтересована в удобном и быстром маршруте своих товаров на север, то помимо пути через Каспий, который ведет в основном в Центральную Россию, ей может пригодиться и центральноазиатский вариант для прохода товаров и грузов через Пакистан, Афганистан, Узбекистан и Казахстан в восточные регионы РФ – на Урал или в Сибирь.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Связанные одной сетью: идеи Ташкента по развитию транспортных коридоров ЦА

Узбекистан активно развивает транспортные коридоры, в том числе на таком важном, хоть и непростом направлении, как Афганистан. Уже реализован проект железной дороги Термез — Мазари-Шариф, а также ведутся работы по продлению этой ветки дальше до Герата. В перспективе это даст выход к южным морям и превратится в очень важную часть так называемого маршрута "Север — Юг".

— Афганская тема в последнее время стала одной из центральных на переговорах и двустороннего, и регионального, и даже глобального уровня. Какие сегодня позиции России и Узбекистана по урегулированию ситуации в Афганистане и насколько вероятно, что эти вопросы будут затронуты в ходе визита?

— Что касается позиций и подходов двух стран, то, несмотря на свои интересы у каждой из них, есть общие моменты, которые и для Москвы, и для Ташкента абсолютно едины и понятны. Во-первых, и Россия, и Узбекистан в конечном итоге и хотят сейчас только одного – добиться мира в Афганистане, прекратить насилие и кровопролитие и примирить противоборствующие стороны.

Второе, что отчасти объединяет позиции двух государств, – это готовность идти на контакт со всеми сторонами афганского конфликта. Если раньше Москва делала ставку прежде всего на северные провинции Афганистана, уделяя меньше внимания южным регионам и так называемому пуштунскому элементу, то сейчас РФ готова посадить за стол переговоров и другие афганские силы.

Наконец, третий по очереди, но не по значимости вопрос – безопасность. Уже неоднократно заявлялось, что разгромленные в Сирии и Ираке боевики ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ и других странах. — Ред.) мигрировали в северные провинции Афганистана. По разным оценкам, их количество может составлять от 6 до 9 тысяч человек, что, безусловно, несет угрозу для стран Центральной Азии и для самой России.

© AP Photo / Raumat Gul Цена мира: переговоры правительства Узбекистана с непобедимым "Талибаном"

В этих условиях помимо дипломатических усилий не обойтись и без военного сотрудничества. Открытое для ВВС стран воздушное пространство – это как раз один из тех элементов противодействия нарастающей угрозе. Уверен, афганский вопрос так или иначе также будет в повестке встречи двух лидеров. Ситуация в Афганистане такова, что военно-политическое обсуждение этой проблемы еще долго будет частью практически любых переговоров на высшем уровне.