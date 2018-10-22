Прогресс по всем пунктам: как выполняются российско-узбекские соглашения

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik, Антон Курилкин. Многомиллиардные соглашения, договоры о сотрудничестве в различных сферах и громкие заявления – именно такими итогами обычно заканчиваются двусторонние визиты глав государств. Не стало исключением и недавно завершившееся турне Владимира Путина в Ташкент.
Цифры выполнены
Во время визита Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года товарооборот между странами составлял чуть больше 4 миллиардов долларов. На московских переговорах тогда речь шла об увеличении объема торговли между странами до пяти миллиардов.
Эта задача была выполнена: по итогам 2018 года, как ожидается, товарооборот России и Узбекистана превысит 6 миллиардов.
Узбекистан, например, отменил акцизы на импорт из России трубной продукции, изделий из полимеров и дерева, а Россия, в свою очередь, расширила "зеленый коридор" для товаров из Узбекистана.
Сотрудничество ради мира
Развивается и военно-техническое сотрудничество – договор о нем российская Госдума ратифицировала накануне визита Шавката Мирзиёева в апреле 2017 года.
Пока что достоверно известно только об одном контракте на поставку оружия – в марте 2018 года Москва продала Ташкенту более десяти ударных вертолетов Ми-35.
Нельзя не упомянуть и о политических консультациях по проблемам безопасности – исполнение решений по данному вопросу оценить сложно, но можно.
Обсуждалось во время визита Шавката Мирзиёева в Москву и расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. По одному из направлений, развитию высшего образования, был достигнут внушительный прогресс. За прошедшие полтора года два российских филиала – МГУ имени М.В.Ломоносова и РГУ нефти и газа имени Губкина увеличили набор и расширили число специальностей подготовки. Открылся и новый вуз – филиал Московского института стали и сплавов.
В целом же основные договоренности, достигнутые полтора года назад в Москве, оказались выполнены или выполняются согласно подписанным документам – а это значит, что и за достижение новых целей, поставленных во время визита Путина в Ташкент, можно не беспокоиться.