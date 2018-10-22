Прогресс по всем пунктам: как выполняются российско-узбекские соглашения

Sputnik Узбекистан разобрался, как выполняются договоренности, достигнутые между Россией и Узбекистаном во время визитов на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik, Антон Курилкин. Многомиллиардные соглашения, договоры о сотрудничестве в различных сферах и громкие заявления – именно такими итогами обычно заканчиваются двусторонние визиты глав государств. Не стало исключением и недавно завершившееся турне Владимира Путина в Ташкент.

Цифры выполнены

Во время визита Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года товарооборот между странами составлял чуть больше 4 миллиардов долларов. На московских переговорах тогда речь шла об увеличении объема торговли между странами до пяти миллиардов.

Эта задача была выполнена: по итогам 2018 года, как ожидается, товарооборот России и Узбекистана превысит 6 миллиардов.

© Sputnik / Алексей Никольский Узбекистан и Россия хотят нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов

Стоит отметить и тот факт, что в последнее время объем торговли между странами растет крайне высокими темпами – например, в 2016 году он составил около 2,7 миллиарда долларов, то есть за два года вырос более чем в два раза. Достичь этого удалось в том числе и за счет упрощения и удешевления торговли: в апреле 2017 года лидеры стран договорились об отмене некоторых акцизов и пошлин, а также об упрощении прохождения таможни для ряда товаров.

Узбекистан, например, отменил акцизы на импорт из России трубной продукции, изделий из полимеров и дерева, а Россия, в свою очередь, расширила "зеленый коридор" для товаров из Узбекистана.

Сотрудничество ради мира

Развивается и военно-техническое сотрудничество – договор о нем российская Госдума ратифицировала накануне визита Шавката Мирзиёева в апреле 2017 года.

Пока что достоверно известно только об одном контракте на поставку оружия – в марте 2018 года Москва продала Ташкенту более десяти ударных вертолетов Ми-35.

© Sputnik / Алексей Дружинин Броня крепка: динамика военно-технического сотрудничества Москвы и Ташкента

При этом развивается и сотрудничество в других сферах безопасности – осенью 2017 года прошли совместные военные учения на полигоне Фориш в Узбекистане, военнослужащие узбекистанских вооруженных сил активно участвуют в международных армейских играх (которые организованы Россией), а военные вузы наращивают сотрудничество. То есть договоры в области военного взаимодействия также работают и приносят свои результаты.

Нельзя не упомянуть и о политических консультациях по проблемам безопасности – исполнение решений по данному вопросу оценить сложно, но можно.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Астрономические цифры и космические планы: итоги визита Путина в Ташкент

В качестве наглядного примера выступает афганский конфликт - Ташкенту удалось сдвинуть переговорный процесс с места, и участие крупных держав в переговорах показывает, что у Шавката Мирзиёева получилось усадить за стол переговоров Вашингтон, Брюссель, Пекин, Москву, а также региональных партнеров.

Обсуждалось во время визита Шавката Мирзиёева в Москву и расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. По одному из направлений, развитию высшего образования, был достигнут внушительный прогресс. За прошедшие полтора года два российских филиала – МГУ имени М.В.Ломоносова и РГУ нефти и газа имени Губкина увеличили набор и расширили число специальностей подготовки. Открылся и новый вуз – филиал Московского института стали и сплавов.

В целом же основные договоренности, достигнутые полтора года назад в Москве, оказались выполнены или выполняются согласно подписанным документам – а это значит, что и за достижение новых целей, поставленных во время визита Путина в Ташкент, можно не беспокоиться.