"Педагоги плохо говорят на русском": Русецкая об изучении языка в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Русский сохраняет в Узбекистане статус языка образования и позволяет владеющим им людям быть конкурентоспособными на рынке труда, отметила ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, комментируя Sputnik Узбекистан итоги Российско-узбекского образовательного форума.

Первый Российско-узбекский образовательный форум прошел в Ташкенте 18-19 октября. В нем участвовали более 140 руководителей образовательных центров России и Узбекистана, в том числе около 80 ректоров ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ. В итоге было подписано более 130 документов о сотрудничестве между учебными заведениями двух стран.

Язык для интеллигентов

По мнению Русецкой, русский в Узбекистане по прежнему остается языком интеллигенции и высшего образования.

"Старшее поколение, конечно, в большинстве владеет русским языком и пользуется им не только в повседневном общении, но и для деловой коммуникации. Но если говорить о молодом поколении, уже, к сожалению, нельзя сказать, что абсолютно все говорят по-русски. Особенно если речь идет не о Ташкенте, не о центральных городах, а об отдаленной сельской местности", - пояснила Русецкая.

По ее словам, в условиях, когда правительство республики взяло курс на расширение преподавания русского языка и улучшения его качества, встает задача подготовки кадров и повышения квалификации имеющихся педагогов.

"Коллеги из Узбекистана отмечают, что, к сожалению, не все педагоги, преподающие русский язык, могут быть эталоном с точки зрения владения языком. Потому большие надежды возлагаются на сотрудничество с российскими вузами в совместной подготовке и переподготовке кадров, а также в организации стажировок педагогов, преподающих на русском языке", - добавила она.

Филиалы в комфорте

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина на форуме в Узбекистана заключил меморандум о сотрудничестве с Институтом повышения квалификации и переподготовки работников народного образования. Это ведущая организация, которая отвечает за качество педагогических кадров в республике. Как пояснила Русецкая, намечены первые форматы сотрудничества в виде языковых школ для педагогов на базе института Пушкина и в виде выездных семинаров повышения квалификации в Узбекистане.

Фото из личного архива Гульнары Красновой Краснова: узбекская система распахнула двери российским вузам

Также московский институт заключил соглашения с Педагогическим государственным университетом имени Низами и с Самаркандским и Ферганским государственными университетами, в которых действуют старейшие и крупнейшие кафедры русской филологии в республике.

"Это потенциал для подготовки научных кадров. С Самаркандским государственным университетом мы обсуждали проблему подготовки задела для развития научных школ. Сейчас обсуждаем с ними же подготовку кандидатов и докторов наук, поскольку именно такой квалификации кадры могут вокруг себя формировать научные школы, развивать национальную русистику", - подчеркнула Русецкая.

По ее мнению, Узбекистан сейчас создает очень комфортные условия для открытия филиалов: выделяет комфортные и отремонтированные площади, содействует процедурам аккредитации на территории Узбекистана, предоставляет финансовые льготы. Потребность в филиалах иностранных вузов связана еще и с тем, что только 10% молодежи республики охвачены высшим образованием.

"Этого явно недостаточно для республики, поэтому привлекаются иностранные вузы. Надо отдать должное, что не только российские. Сейчас делается все для того, чтобы университеты других стран открывали свои филиалы в Узбекистане", - подчеркнула ректор.

Тем не менее Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина пока не планирует открывать филиал в Узбекистане. Упор будет сделан на развитие сотрудничества в подготовке кадров для существующих в республике языковых кафедр.

Послы приедут в Узбекистан

© Foto : Из личного архива Маргариты Русецкой Русецкая: послы русского языка посетят школы и вузы Ташкента и Самарканда

Во время форума в Узбекистан приехала и делегация так называемых послов русского языка - это специально обученные волонтеры, готовые рассказывать сверстникам из разных стран о культуре и языке России. Ребята посетили Самаркандский государственный университет и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, где провели занятия со студентами, изучающими русский язык. Послы также побывали в ташкентской школе №10 имени Пушкина. Символично, что их визит выпал на 19 октября, когда отмечается День Царскосельского визита.

Теперь послов русского языка готовы принять в республике на более длительный срок.

"Школьная и вузовская сторона ждут послов русского языка в формате полноценной экспедиции, которая может состояться буквально через месяц. Узбекистан - одна из стран, куда должны будут отправиться ребята. Здорово, что в рамках форума мы нашли партнеров для такого сотрудничества", - подчеркнула Русецкая.

Курсы - мигрантам

Инициативы Института Пушкина в республике, о многих из которых удалось договориться как раз во время форума, будут полезны не только преподавателям русского языка, но и всем жителям республики.

Например, результатом сотрудничества педагогов из двух стран должны стать новые методические программы, учебники а также электронные курсы по изучению русского.

Еще одна инициатива касается трудовых мигрантов. Институт Пушкина готов открыть в стране курсы языка для них и, более того, предоставить возможность пройти тестирование, еще находясь у себя в стране.

"Год назад достигнуто соглашение о том, что в Республике Узбекистан будет разрешено довыездное комплексное тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка, то есть не надо будет выезжать в Россию, чтобы сдавать здесь экзамен, а можно будет это сделать на территории Узбекистана и быть готовым к получению патента", - пояснила Русецкая.

Она добавила, что высокое покровительство, которое оказали Российско-Узбекскому образовательному форуму главы государств, дает основания полагать, что в ближайшее время между странами будут не только хорошо подписываться договоры, но и выполняться все принятые решения.