Бизнес – друг государства: чем предприниматели помогут чиновникам

В Узбекистане все чаще к реализации крупных проектов привлекаются бизнес-структуры и частные предприниматели, при этом до сих пор в стране не существовало полноценной законодательной базы и координационной структуры для подобного синтеза.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik, Антон Курилкин. В Узбекистане создадут специальное агентство по развитию государственно-частного партнерства, говорится в подписанном президентом Шавкатом Мирзиёевым постановлении. В задачах и функциях нового органа государственной власти разбирался Sputnik Узбекистан.

Зачем нужны еще чиновники

Причин для создания агентства, говорится, накопилось множество – это неэффективные государственные монополии в коммунальной, градостроительной, дорожной и ряде других сфер, а также отсутствие юридической базы для сотрудничества государства и бизнеса.

Российское общество политологов Кочетков: государство и бизнес дополнят друг друга в решении проблем

Именно второй аспект подтолкнул власти к созданию агентства – вновь созданный орган займется в первую очередь разработкой отраслевых программ развития государственно-частного партнерства (ГЧП), а также методиками оценки и общей межведомственной координацией. При этом армии из чиновников создавать не собираются – штат предусмотрен в 30 человек без учета технического персонала.

Примеры взаимодействия государства с бизнесменами наиболее наглядно проявляются в проекте Tashkent City, сюда же можно добавить участие Алишера Усманова в разработке туристического кластера в Бухаре.

© Sputnik / Тигран Меграбян Создано Агентство по развитию партнерства между государством и бизнесом

Агентство по развитию ГЧП, кроме оценки и координации, займется взаимодействием с инвесторами, донорскими организациями, международными фондами и научно-экспертным сообществом в этой сфере. Узбекистану в помощь и программы ООН, и специалисты из Южной Кореи, Турции, США и ЕС.

Бизнес и до этого активно вкладывался в социальные и инфраструктурные проекты, но до сегодняшнего дня не было единого госоргана, который бы занимался координацией и анализом.

Польза и риски от частно-государственного партнерства

Государственно-частное партнерство является повсеместно распространенной и эффективной мировой практикой, рассказал Sputnik Узбекистан профессор, заместитель заведующего кафедрой российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук Александр Кочетков.

"Государство и частный бизнес дополняют друг друга в решении социальных и социально-экономических проблем", - полагает он.

Также, подчеркнул эксперт, очень важно выстроить взаимовыгодные отношения государства и бизнеса.

"Бизнес не всегда вносит достаточный вклад в тот или иной проект, потому что не видит перспектив и выгоды для себя. Любой бизнес работает только тогда, когда видит конкретную пользу. Но нельзя допустить и другого перекоса, чтобы государство шло на значительные уступки и развивало это партнерство без выгоды для себя", — пояснил эксперт.

По его словам, нарабатываемый в Узбекистане опыт чрезвычайно важен для всех стран СНГ, стремящихся привлечь бизнес к важным социальным или инфраструктурным проектам.