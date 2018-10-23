Бизнес – друг государства: чем предприниматели помогут чиновникам

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik, Антон Курилкин. В Узбекистане создадут специальное агентство по развитию государственно-частного партнерства, говорится в подписанном президентом Шавкатом Мирзиёевым постановлении. В задачах и функциях нового органа государственной власти разбирался Sputnik Узбекистан.
Зачем нужны еще чиновники
Причин для создания агентства, говорится, накопилось множество – это неэффективные государственные монополии в коммунальной, градостроительной, дорожной и ряде других сфер, а также отсутствие юридической базы для сотрудничества государства и бизнеса.
Примеры взаимодействия государства с бизнесменами наиболее наглядно проявляются в проекте Tashkent City, сюда же можно добавить участие Алишера Усманова в разработке туристического кластера в Бухаре.
Бизнес и до этого активно вкладывался в социальные и инфраструктурные проекты, но до сегодняшнего дня не было единого госоргана, который бы занимался координацией и анализом.
Польза и риски от частно-государственного партнерства
Государственно-частное партнерство является повсеместно распространенной и эффективной мировой практикой, рассказал Sputnik Узбекистан профессор, заместитель заведующего кафедрой российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук Александр Кочетков.
"Государство и частный бизнес дополняют друг друга в решении социальных и социально-экономических проблем", - полагает он.
Также, подчеркнул эксперт, очень важно выстроить взаимовыгодные отношения государства и бизнеса.
"Бизнес не всегда вносит достаточный вклад в тот или иной проект, потому что не видит перспектив и выгоды для себя. Любой бизнес работает только тогда, когда видит конкретную пользу. Но нельзя допустить и другого перекоса, чтобы государство шло на значительные уступки и развивало это партнерство без выгоды для себя", — пояснил эксперт.
По его словам, нарабатываемый в Узбекистане опыт чрезвычайно важен для всех стран СНГ, стремящихся привлечь бизнес к важным социальным или инфраструктурным проектам.